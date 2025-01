EA FC 25: Starke Mannschaft unter 150.000 Münzen für Ultimate Team

In EA FC 25 können sich auch Neueinsteiger mittlerweile für weniger als 150.000 Münzen richtig gute Teams bauen. Wir zeigen euch eine starke Startelf, mit der ihr auf jeden Fall konkurrenzfähig seid.

Update vom 14. Januar 2025 (15:30 Uhr): Wir haben den Artikel einem umfangreichen Upgrade mit neuer Aufstellung und neuen Spielern unterzogen.

Was zeichnet die Mannschaft aus? Gerade als Neuling in EA FC ist es wichtig, dass ihr nicht zu verschwenderisch mit euren Münzen seid. Deswegen soll keiner unserer hier vorgeschlagenen Spieler mehr als 20.000 Münzen kosten.

Generell solltet ihr am Anfang weniger auf das Rating eines Spielers achten, sondern wie gut die Karte sich auf dem Platz spielen lässt. Die Service-Seite EasySBC hat ein solches Meta-Rating, das sich auf die Spielbarkeit der Karten in Ultimate Team bezieht, zusammen mit verschiedenen eProfis entwickelt.

Wir haben uns die Squad Builder verschiedener EA-FC-Service-Seiten angeschaut und miteinander verglichen. Unsere Empfehlung lest ihr hier: EA FC 25: Squad Builder – Vergleich und Anleitung für euer perfektes Team

Welche Formation bietet sich für ein Starter-Team an? Nach 4 Monaten EA FC 25 hat sich unter den Profis die 4-2-1-3 als starke Aufstellung durchgesetzt. Sie bietet euch defensiv eine stabile Verteidigung und offensiv ein variables Angriffsspiel.

Starkes Team in der 4-2-1-3-Aufstellung

Wir haben den Squad Builder von EasySBC zu Hilfe genommen, um ein möglichst starkes Team für maximal 150.000 Münzen zu bauen. Uns war außerdem wichtig, dass die einzelnen Spieler zumindest auf einen Chemie-Punkt kommen, damit sie In-Game noch einen Werteboost erhalten:

Ein mögliches Starter-Team in der 4-2-1-3 unter 150.000 Münzen (via EasySBC)

Spielerliste und Preise auf dem Transfermarkt:

Spieler (Version) Position (Rolle) Verein Marktpreis in Münzen (Stand: 14. Januar 2025) Ederson (Gold) TW (TW-Libero) Manchester City 12.750 Itakura (NumeroFUT) LV (Außenvert.) Real Madrid 13.250 Balerdi (NumeroFUT) IV (Vert.-Profi) Olympique Marseille 10.750 Dante (NumeroFUT) IV (Vert.-Profi) OGC Nizza 13.000 Davitashvili (Winter Wildcards) RV (Außenvert.) AS Saint Etienne 12.500 Sierro (NumeroFUT) ZDM (Absicherung) FC Toulouse 10.750 Fred (Winter Wildcards) ZDM (Tief stehender Motor) Fenerbahçe 13.250 Savanier (Thunderstruck) ZOM (Motor) HSC Montpellier 18.500 Sahraoui (Winter Wildcards) LF (Innensturm-Profi) OSC Lille 12.250 Zhegrova (Thunderstruck) RF (Flügel) OSC Lille 13.750 Gonçalo Ramos (NumeroFUT) ST (Knipser-Profi) Paris Saint-Germain 11.000 Gesamtsumme: 141.750 Münzen

Wir haben außerdem darauf Wert gelegt, dass auch die Karten mit ihren Spielerrollen in das 4-2-1-3-System passen. Daher seht ihr auf dem Bild unter den Spielern jeweils ein oder 2 grüne Plus-Zeichen.

Was sind Spielerrollen? Diese neue Spielmechanik entscheidet darüber, wie eure Spieler sich abseits des Balles bewegen. Für jede Position gibt es Spielerrollen mit offensiven, defensiven oder ausbalancierten Herangehensweisen.

Noch ausführlichere Informationen zum neuen Feature lest ihr auf MeinMMO: EA FC 25: Was bedeutet das Plus an meinem Spieler?