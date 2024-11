EA FC 25: Squad Builder – Vergleich und Anleitung für euer perfektes Team

In EA FC 25 könnt ihr genau planen, wie euer Ultimate Team aussehen soll. Wir stellen euch den Squad Builder und seine Vorteile vor.

Was ist ein Squad Builder? Wie der Name schon vermuten lässt, hilft euch ein Squad Builder, dabei eure Mannschaft für Ultimate Team aufzubauen. Besonders zum Start von FC 25, wenn ihr noch keinen Überblick über die besten Spieler und deren Preise auf dem Transfermarkt habt, kann euch der Squad Builder vor ärgerlichen Fehleinkäufen bewahren.

Squad Builder im Vergleich

Wir haben uns die Squad Builder von 3 verschiedenen Service-Seiten zu EA FC angeschaut. Dabei haben wir Kriterien aufgestellt, um sie miteinander zu vergleichen:

Service-Seiten/

Vergleichspunkte EasySBC FUTBIN FUTWIZ Übersichtlichkeit ✅ (alle wichtigen Funktionen sofort erkennbar) ✅ ✅ alle Aufstellungen aus FC 25 auswählbar ✅ ✅ ✅ alle Spieler aus FC 25 auswählbar ✅ ✅ ✅ Passende Spieler-Vorschläge für Positionen ✅ ❌ ✅ Preise für Karten ersichtlich ✅ ✅ ✅ Budget-Filter für Maximalkosten beim Team-Bau ✅ ❌ ❌ Assistent für den Team-Bau ✅ (mit einem Klick komplette Mannschaft erstellbar) ✅ (jede Position muss einzeln angewählt werden) ✅ (jede Position muss einzeln angewählt werden) sonstige Filter für Ligen, Nationen etc. ✅ ✅ ✅

Unser Fazit: Alle Squad Builder eignen sich grundsätzlich, um seine Mannschaft für Ultimate Team vor dem Release von FC 25 zu planen.



Der Squad Builder von EasySBC überzeugt am meisten mit guter Übersichtlichkeit und einfacher Bedienung. Besonders der komplett assistierte Team-Bau mit einer Budget-Obergrenze ist sehr hilfreich und bieten die Squad Builder der anderen Service-Seiten so nicht an.



Damit gewinnt der Squad Builder von Easy SBC unseren Vergleich. Im Folgenden wollen wir euch zeigen, wie ihr das Tool am besten nutzen könnt.

So holt ihr das Beste aus dem Squad Builder raus

Wir erklären euch, wie ihr die wichtigsten Einstellungen des Squad Builder von EasySBC nutzt, damit ihr unkompliziert eure Teams bauen könnt.

Um loszulegen, öffnet zunächst den Squad Builder von EasySBC. Hier erscheint zunächst ein leeres Spielfeld mit der vorgeschlagenen 4-3-3-Aufstellung. Die wichtigsten Filter zur Weiterarbeit findet ihr allesamt am rechten Bildschirmrand.

1. Schritt: Wählt eure Aufstellung aus

Am rechten Bildschirmrand ganz oben könnt ihr eure Formation ändern. Dafür stehen euch alle verfügbaren Aufstellungen in FC 25 zur Verfügung.

Wenn ihr auf der Suche nach einer starken Formation seid, könnte dieser Artikel hilfreich sein: Taktik Codes: Profi zeigt starke Formationen mit Anweisungen im Überblick

Habt ihr euch für eine Aufstellung entschieden, könnt ihr ohne weitere Einstellungen umgehend auf „Build Squads“ am rechten Bildschirmrand ganz unten klicken und bekommt für eure Formation die bestmöglichen Aufstellungen angezeigt.

Leider sind die Preise dieser Teams für die allermeisten Spieler nicht umsetzbar. Dafür gibt es wiederum am rechten Bildschirmrand unter den Formationen den Bereich „Budget“.

2. Schritt: Gebt ein Budget zur Eingrenzung an

Dieser Schritt ist für den Bau eures ersten Starterteams elementar. Sobald ihr eure ersten Packs geöffnet und eure ersten Münzen verdient habt, könnt ihr je nach eurem aktuellen Kontostand in Ultimate Team ein Budget für eure Mannschaft angeben.

Hier ein ausgedachtes Beispiel: Wir haben aus unseren Packs Goretzka und Akanji untauschbar gezogen und wollen diesen natürlich auch spielen. Wir fügen unsere beiden Star-Spieler dem Team auf ihren Positionen einer 4-1-4-1-Aufstellungen hinzu.

Mit den tauschbaren Packs haben wir zusätzlich 25.000 Münzen verdient. Mit dem Geld wollen wir ein komplettes Team um unsere beiden Stars bauen. Dafür geben wir in die Budget-Leiste (rechts im Bild) 25.000 ein:

Mit dem Budget-Filter 25.000 Münzen und um Goretzka+Akanji soll ein Team entstehen. (via EasySBC)

Am rechten Bildschirmrand werden uns jetzt eine Vielzahl von möglichen Teams mit ihrem Meta-Rating (links) und ihrer Chemie (rechts) angezeigt. Haltet ihr mit eurem Cursor über die jeweiligen vorgeschlagenen Teams, erscheinen sie als Vorschau auf eurem Bildschirm:

Die Aufstellung mit bestem Rating und höchster Chemie ist mit “Best” markiert. (via EasySBC)

Wir entscheiden uns für den Vorschlag mit dem besten Meta-Rating und der besten Team-Chemie und bestätigen unsere Auswahl. Und schon steht unser erstes Starter-Team in FC 25:

Ein mögliches Team mit Goretzka+Akanji und “Best” Chemie und Rating für 25.000 Coins (via EasySBC)

Jeder einzelne Spieler ist mit einem virtuellen Preisschild versehen (Die Preisevorschläge der dargestellten Spieler datieren noch vor den Start von FC 25. Sie wurden anhand ihrer Meta-Ratings und ihrer Preise zum letzten Release in FC 24 eingeschätzt.)

3. Schritt: Baut thematische Teams mit den übrigen Themen-Filtern

Legt ihr zusätzlich Wert darauf, dass eure Spieler nur aus der Bundesliga kommen oder wollt ihr nur mit Brasilianern spielen, dann helfen euch die „General Filters“. Diese findet ihr im unteren Segment des rechten Bildschirmrands.

Hier könnt ihr euch munter austoben und Teams mit verschiedenen Schwerpunkten bauen. Besonders der „Past & Prestent“-Filter ist eine schöne Spielerei. Hier stellt euch der Squad Builder je nach Aufstellung und Budget die bestmöglichen Karten aktueller und ehemaliger Spieler eines Vereins zusammen.

Hier zum Beispiel eine Mischung aus Tottenham-Spielern mit einer der 8 neuen Icons in FC, Gareth Bale:

Die Datenbank erkennt, welche Spieler bei Tottenham spielten, auch Icons und Heroes. (via EasySBC)

Welchen weiteren Vorteil bringt der Squad Builder von EasySBC? Die größte Stärke der Seite EasySBC liegt an der engen Kooperation mit EA-FC-Profis. Mithilfe der Experten hat EasySBC das sogenannte Meta-Rating, ein eigenes Analysetool, entworfen. Denn jeder Spieler von EA FC weiß, dass die Karten mit den besten Gesamtbewertungen, nicht automatisch die spielbaren Karten sein müssen.

Das Meta-Rating gibt nach Angaben von EasySBC an, wie „gut eine Karte im Spiel performt“. Dem Meta-Rating liegt eine KI-basierte Einschätzung der Karten nach folgenden Kriterien zugrunde:

allgemeine Fähigkeiten des Spielers

Fähigkeit mit dem Schwachen Fuß

Verfügbarkeit von Spezialbewegungen

Körpergröße

Körpertyp

Playstyles

Auf dieser Grundlage bekommen die Spieler dann ein eigenes Rating (von 0 bis 99) für ihre Spielbarkeit, das sich je nach ihrer Position oder ihrer zugewiesenen Rolle in der Aufstellung ändern kann.

Um die Ratings besser einordnen zu können, sind die Karten zusätzlich mit einem Buchstaben gerankt. Spieler, die am besten spielbar sind, sind mit einem „S“ markiert, dann folgend absteigend die Wertungen:

A+

A

B+

B

Das ist besonders zum Start FC 25 und generell für Casual-Spieler eine sehr große Hilfestellung.

Damit habt ihr die wichtigsten Einstellungen und die Vorteile des Squad Builder auf einen Blick. Damit könnt ihr euch einen Vorteil gegenüber anderen verschaffen, denn ihr werdet genau wissen, wie euer Ultimate Team aussehen soll. Was ebenfalls nicht von Nachteil sein kann: Wenn ihr die besten Dribbler in FC 25 schon vor dem Release kennt: FC 25: 10 starke Dribbler, die euch einen Vorteil in Ultimate Team verschaffen