EA FC 25 Taktik Codes nach dem Patch: Profi zeigt starke Formation mit Anweisungen im Überblick

Nach dem großen Gameplay-Patch in EA FC 25 suchen viele Spieler nach einer starken Taktik. Einer der weltweit besten Profis, verrät seine Aufstellung. Auf MeinMMO haben wir die Formation für euch nachgebaut, damit ihr sie mit den neuen Taktik Codes einfach übernehmen könnt.

Update vom 24. Januar (13:00 Uhr): Wir haben den Artikel mit einer neuen Taktik aktualisiert. Vor allem nach dem großen Gameplay-Patch scheint diese Formation erfolgversprechend zu sein.

Was ist das für ein Profi? Yuval Blizovsky ist ein israelischer eSportler, der laut EA Sports auf Platz 29 der Welt gerankt wird. Er hat sich bei FC Pro Open für die Play-Ins, einem Vorausscheid für die Finalrunde der Weltmeisterschaften, qualifiziert.

Nach seinem letzten Spiel zeigte der Profi seine erfolgreiche Formation. Wir haben sie für euch nachgebaut und verraten euch den Taktik Code.

Was sind Taktik Codes? Dabei handelt es sich um ein neu eingeführtes Feature in FC 25, das euch das Übernehmen fremder Taktiken vereinfachen soll. Mithilfe der Taktik Codes könnt ihr die Aufstellungen und Rollen mit ihren Schwerpunkter einer fremden Formation einfach kopieren und in euer Ultimate Team importieren.

Wo gebt ihr den Taktik Code ein? Wählt euer Team aus und drückt den linken Analogstick, um Mannschafts-Aktionen auszuwählen. Öffnet das Team-Management und drückt einmal nach rechts, um einen Taktik Code einzugeben.

Der Taktik-Code für die Pro-Formation: j#pDC43qtgz

Was ist das für eine Aufstellung? Der Taktik-Code führt euch zu einer der wohl meist gespielten Aufstellungen in EA FC 25, die 4-2-1-3. Um die Formation perfekt umzusetzen, braucht ihr:

1 Torhüter (TH) mit der Spielerrolle TH-Profi

2 Außenverteidiger (LV/RV) mit den Spielerrollen Außenverteidiger

2 Innenverteidiger (IV) mit den Spielerrollen Verteidigungs-Profi

2 Zentrale Defensive Mittelfeldspieler (ZDM) mit den Spielerrollen Absicherung

1 Zentralen Offensiven Mittelfeldspieler mit der Spielerrolle Motor

2 Flügel-Stürmer (LF/RF) mit den Spielerrollen Innensturm-Profi

1 Stürmer (ST) mit der Spielerrolle Stoßsturm-Profi

Was zeichnet die Formation aus? Die 4-2-1-3 ist die perfekte Balance zwischen starkem Offensivspiel und einer kompakten Verteidigung.

In der Offensive sorgen eure 3 Stürmer im vordersten Glied sowie der ZOM dahinter für Gefahr. Die Flügelstürmer ziehen durch ihre Spielerrollen gerne von außen nach innen, sodass ihr sie euer ZOM mit Pässen zum Tor versorgen kann. Euer Stürmer hält sich im Zentrum auf und dient euch als Anspielstation, versucht aber auch, sich auftuende Lücken zu belaufen.

Für die defensive Kompaktheit sorgen vor der Abwehrkette die 2 ZDMs, die das Zentrum dicht halten. Die 4er-Kette bleibt eng stehend auf einer Höhe. Für etwas mehr Offensivpower könnt ihr im eigenen Ballbesitz einen eurer Flügelverteidiger oder einen der defensiven Mittelfeldspieler mit in das Angriffsspiel mit einbeziehen, indem ihr sie mit L1/LB manuell schickt oder einen Doppelpass (L1+X/LB+A) ausführt.

Diese PlayStyles sind für die Positionen sinnvoll:

LF/RF: Raserei, Schneller Schritt, Angeschnittener Schuss, First Touch, 1 oder 2 Pass-PlayStyles

ST: Angeschnittener Schuss, Powerschuss, Ruhepol, Raserei, Schneller Schritt, First Touch

ZOM: Entscheidender Pass, First Touch, Technik, Tiki-Taka, Schnittstellenpass, Ruhepol

ZDM: Kante, Antizipation, Abfangen, Tiki-Taka, Weiter Pass, Schnittstellenpass, Ruhepol, Unerbittlich

IV: Kante, Antizipation, Block, Abfangen, In der Luft, Abdrängen, 1 oder 2 Pass-PlayStyles

LV/RV: Unerbittlich, Abdrängen, Abfangen, Antizipation, Harter Pass, Weiter Pass, Schnittstellenpass, Schneller Schritt, Raserei

An dieser Stelle geht es mit dem ursprünglichen Artikel und 3 weiteren Taktik-Codes, die aus der Anfangszeit von FC 25 datieren, weiter.

3 weitere Taktik-Codes für den Start

Wir zeigen euch 3 Taktiken vom Content Creator BeneCR7x. Zusätzlich geben wir euch noch ein paar Hinweise zu folgenden Fragen:

Wann solltet ihr die Taktik spielen?

Was macht die Taktik aus?

Wie sieht die Taktik in eurem Ballbesitz aus?

Wichtig! In EA FC 25 sind durch die neue FC-IQ-Technologie, die Anweisungen und Arbeitsraten, welche aus FC 24 und vergangenen FIFA-Teilen bekannt waren, ersetzt worden. In FC 25 bestimmt ihr mit der Zuteilung von Spielerrollen, wie sich eure Akteure auf dem Platz abseits des Balles bewegen.

MeinMMO-Autor Thomas Dummer war von der Funktionsweise der neuen Rolle in seinem Anspielbericht von FC 25 angetan: Nach 30 Spielen in FC 25 fühle ich mich wie ein Meistertrainer, denn meine Spieler bewegen sich wie Weltstars

4-4-2-Taktik (balanciert)

Das ist der Taktik Code zum Kopieren: X4wdtc@fh1r

Wann solltet ihr diese Taktik spielen? Als Startformation, wenn ihr ein neues Spiel beginnt und solange es Unentschieden steht.

Was macht die 4-4-2-Taktik aus? Die 4-4-2 ist eine der ausgeglichensten Formationen. Defensiv spielt ihr mit 2 Viererketten. Offensiv seid ihr mit den individuellen Anweisungen sehr variabel und könnt mit 2 Stürmern und 2 Flügelspielern für Gefahr sorgen.

So sieht die 4-4-2 von BeneCR7x mit Ball aus:

Auf der linken Seite versucht ihr euch über den Flügel durchzukombinieren. Euer linker ST und linker ZM bieten euch zusätzliche Anspielstationen. Die linke Angriffsseite ist darauf ausgelegt, das Spielfeld möglichst breit zu halten, indem der offensive Außenspieler die Rolle „Flügel“ bekommt.

Auf Rechts ist euer RM wie ein dritter Stürmer und orientiert sich bei Angriffen nach Innen in Richtung eures rechten ST. Damit befinden sich bei euren Angriffen mindestens 3 Spieler im gegnerischen Strafraum und sorgen für Gefahr.

4-5-1-Taktik (defensiv)

Das ist der Taktik Code zum Kopieren: JAiZw%qPTFd

Wann solltet ihr diese Taktik spielen? Wenn ihr in Führung liegt und das Ergebnis verwalten wollt, euer Gegner Druck macht und ihr viele lange Bälle aus der Gefahrenzone schlagen müsst.

Was macht die 4-5-1-Taktik aus? Die 4-5-1 ist ein bisschen defensiver als die 4-4-2. Der zurückgezogene Stürmer, der hier als offensiver Mittelfeldspieler agiert, soll euch eine Anspielstation mehr bieten.

So sieht die 4-5-1-Taktik von BeneCR7x mit Ball aus:

Lasst euch von dem Bild nicht verwirren. Da der ZOM die Rolle „Halbflügel“ bekommt, unterstützt er die Seite, wo sich der Ball befindet. Er bewegt sich also über das gesamte Spielfeld, um Anspielstaionen zu schaffen und hilft auch noch defensiv mit.

In der Defensive steht ihr mit einer engen Viererkette, die sich nur auf das Verteidigen konzentriert. Auch euer Mittelfeld hilft euch dabei, euer Tor zu verteidigen.

Kleiner Tipp: Da ihr zu vielen langen Bällen gezwungen seid, sollte ihr für den ST und RM/LM auf kopfballstarke, große Spieler setzen.

4-2-4-Taktik (Sehr offensiv)

Das ist der Taktik Code zum Kopieren: ?NWitTPGYgi

Wann solltet ihr diese Taktik spielen? Wenn ihr im Rückstand seid und unbedingt noch ein Tor schießen wollt.

Was macht die 4-2-4-Taktik aus? Die Taktik überzeugt mit geballter Offensivpower. Gleich 4 Spieler in vorderster Linie sorgen allein schon wegen ihrer Anzahl dafür, dass ihr im Angriff sehr präsent seid. Hinten seid ihr dafür meistens ziemlich offen.

So sieht die 4-2-4-Taktik von BeneCR7x mit Ball aus:

Eure 4er-Offensivreihe wird durch den zusätzlichen ZM und seiner Rolle als „Motor“ und Schwerpunkt „Angriff“ unterstützt. Der gegnerische Strafraum wird mit zahlreichen Akteuren belagert. Das soll für Chaos in der gegnerischen Hintermannschaft sorgen.

Worauf solltet ihr sonst noch achten? Für die Auswahl eurer Spieler solltet ihr darauf achten, dass sie zumindest die Rollen ausführen können. BeneCR7x meint, dass ihr nicht unbedingt darauf achten müsst, dass die Spieler ein „+“ oder „++“ hinter ihrer Spielerrolle haben. Wenn euch die neuen Spielerrollen oder die Plus-Zeichen und ihre Bedeutung nicht so vertraut sind, könnt ihr euch auf MeinMMO einen Überblick verschaffen: EA FC 25: Was bedeutet das Plus an meinem Spieler?