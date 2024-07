EA FC 25: Alles, was wir bereits wissen – Erste Infos und Leaks

Der Juli ist da und wir haben immer noch keine offiziellen Informationen zum Nachfolger vom noch aktuellen EA FC 24. Doch wo bleiben die ersten Details? Wir schauen uns an, was los ist und klären, was wir bereits zu FC 25 wissen.

Offiziell haben wir von EA noch nichts zum Nachfolger von EA FC 24 gehört. Es gibt weder einen Trailer, noch erste Bilder oder sonstige Informationen zur kommenden Fußballsimulation (Stand 3. Juli 2024). Es dürfte jedoch ziemlich sicher sein, dass der Nachfolger kommen wird und demnächst erste Details auftauchen sollten.

Vielleicht wartet EA ja mit dem Reveal bis zum Ende der Europameisterschaft, damit der Fokus der Fußballfans voll und ganz auf FC 25 liegen kann?

MeinMMO hat sich dafür die Leaks zusammengesucht, bei denen wir glauben, dass sie stimmen könnten. Wir verraten euch, welche Mannschaften vermutlich enthalten sein werden und welchen neuen Modus es geben könnte.

Wann kommt EA FC 25?

Das EA FC 25 Release-Datum: Ein offizielles Release-Datum zu FC 25 gibt es noch nicht. Es sollte aber wie gewohnt im September oder Oktober erscheinen. Zum Vergleich: FC 24 erschien am 22. September im Early Access.

Das wissen bereits zu EA FC 25 – Erste Infos

Es gibt neue Kommentatoren: Bestätigt wurde bereits, dass die langjährige Zusammenarbeit zwischen EA Sports und Frank Buschmann und Wolff-Christoph Fuss endet und es für FC 25 neue Kommentatoren geben sollte. Welche das sind, ist noch nicht bekannt.

Erste Infos zu Ligen und Vereinen: Welche Ligen es genau in FC 25 geben wird, ist noch nicht offiziell bekannt. Es gab jedenfalls Bewegung in Form neuer Kooperationen von EA. So hat der Entwickler die Moroccan Botola League and Nigerian Premier Football League (NPFL) in die EA FC Pro League aufgenommen (via The Afrogamer).

Das könnte bedeuten, dass die Ligen komplett in EA FC 25 auftauchen oder vereinzelte Clubs dieser Ligen bei „Rest der Welt“ erscheinen.

Und sollte EA auch weiterhin die Lizenz zur dritten deutschen Liga aufbieten, müssen wir uns in EA FC 25 vom VfB Lübeck, MSV Duisburg und Hallescher FC verabschieden, da diese abgestiegen sind. Neu dabei sind dafür die Traditionsvereine Alemannia Aachen und Energie Cottbus.

Zudem scheint es weiterhin unübersichtlich bei den Vereinen der italienischen Serie A zu sein. Hier hat Konami angekündigt, die Lizenzen für AS Rom, SSC Neapel und AC Monza wieder verloren zu haben (via reddit).

Ob diese dann direkt in EA FC 25 erscheinen, bleibt fraglich.

EA FC 25 – Erste Leaks versprechen neuen Modi für Ultimate Team

Der FC-Leaker FutPoliceLeaks hat auf X einige Leaks zu FC 25 vorgestellt. So soll es einen neuen UT-Modus geben, der sich „Penta” nennt und 4VS4-Matches ähnlich zu VOLTA bieten soll. Damirt wäre der Straßenfußball dann auch in FC 25 in Ultimate Team angekommen.

Funktionieren soll der Modus laut Leaker so, dass man einen einzelnen Spieler aus seinen Ultimate Team auswählt und nur diesen dann steuert. 4VS4-Matches bestreitet man dann mit 3 weiteren Freunden oder zufälligen Spielern.

Außerdem verspricht der Leaker ein komplett neues Eckballsystem, bei dem bereits vor dem Spiel geklärt werden kann, welche Spieler sich wo positionieren soll. Doch behandelt diese Leaks bitte mit Vorsicht, denn nichts davon ist bisher offiziell und es kann sein, dass die Leaks sich im fertigen Spiel nicht bestätigen. Wenn ihr nichts zu EA FC 25 verpassen wollt, dann schaut von Zeit zu Zeit in diesen Beitrag rein. Dieser wird regelmäßig mit neuen Infos und Leaks gefüttert.