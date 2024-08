FC 25: Im Karrieremodus könnt ihr mit einem Klick euren ganzen Vorstand entlassen und euer eigener Chef sein

Dieser schreibt: „Endlich. Es ist schon zu lange so, dass du gefeuert werden konntest, wenn du nicht 3 Wunderkinder aus Asien unter Vertrag genommen hast und mit ihnen 70 % der Partien in der Champions League absolviert hast.“

Warum feiern die Fans diese Funktion? In den Karrieremodi vergangener Spiele konnten die Vorgaben des Vorstands zu teils skurrilen Trainerentlassungen am Ende der Saison führen.

Ein Post mit dem Titel: „Ihr könnt die Vorstandserwartungen ausschalten und euch selber unkündbar in FC 25 machen“ stößt mit 480 Up-Votes auf viel positive Resonanz. (via Reddit.com )

Wie schaltet ihr den Vorstand aus? Um den Vorstand zu deaktivieren, müsst ihr in den „Schnelleinstellungen“ (Quick Settings) nur die „Vorstandserwartungen“ (Board expectations) ausschalten. In den Pitch Notes zum Karriere Deep Dive auf EA.com wurde diese Funktion auch von offizieller Seite bestätigt.

