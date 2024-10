Cristiano Ronaldo kostet in EA FC 25 nur noch 10.000 Münzen: 5 Gründe, warum ihr in jetzt spielen solltet

In EA FC 25 zählt Cristiano Ronaldo, kurz Ronaldo oder CR7, nicht mehr zur obersten Kategorie der besten Stürmer, kostet auch deshalb nur 10.000 Münzen in Ultimate Team. Für die aktuelle Meta des Spiels eignet er sich trotzdem ausgezeichnet. Auf MeinMMO stellen wir euch 5 Gründe vor, warum ihr den Portugiesen für seinen jetzigen Preis ausprobieren solltet.

Darum kostet Cristiano Ronaldo nur 10.000 Münzen:

CR7 gehört in Ultimate Team bei Weitem nicht mehr zu den schnellsten Spielern in FC 25

trotz seiner 5 Sterne Spezialbewegungen fühlt sich sein Dribbling unbeweglich an

er besitzt nicht die üblichen besten PlayStyles in FC 25* für Schuss, Pass oder Dribbling

er ist nur schwer zu verlinken (Professional Saudi League)

Zwar genießt Ronaldo bei vielen Fans immer noch einen Kultstatus, doch in FC 25 wird er nicht so häufig eingesetzt wie andere große Mittelstürmer, die sogar ein schlechteres Rating als der Portugiese (86er-Rating) haben.

Als Vergleich dient die Anzahl der Spiele von Premier-League-Stürmer Alexander Isak (85er-Rating). Dieser wird laut der Datenbank der EA-FC-Service-Seite Futbin fast doppelt so häufig gespielt: Ronaldo hat ca. 650.000 Spiele; Isak 1,2 Millionen Spiele in FC 25 (Stand: 22. Oktober 2024).

5 Gründe, warum ihr Ronaldo in der aktuellen Meta spielen solltet

Warum der einstige Weltfußballer Ronaldo in FC 25 aber weitaus mehr als eine Kultfigur in Ultimate Team sein könnte, verraten wir euch im Folgenden.

1. Grund: Goldener PlayStyle für OP-Powerschüsse

Powerschüsse (L1+R1 gedrückt halten beim Schuss-Aufladen auf der Playstation/ LB und RB auf der Xbox) sind zum jetzigen Zeitpunkt von FC 25 fast schon zu gut. Bei diesen kraftvollen Schüssen müsst ihr das Zielen zwar komplett eigenständig übernehmen, habt ihr den Dreh aber erstmal raus, könnt ihr mit diesen Abschlüssen aus fast jeder Lage treffen.

Ronaldo besitzt den PlayStyle „Powerschuss“ in Gold. Dadurch verkürzt sich die Aufladezeit deutlich und die Schüsse kommen mit noch größerer Wucht auf das Tor:

Neben dem Powerschuss besitzt Ronaldo noch 5 weitere PlayStyles in FC 25.

Besonders effizient ist der Powerschuss-PlayStyle bei Direktabnahmen. Solltet ihr Ronaldo im Team haben, empfehlen wir euch besonders bei Distanzschüssen mit dem Portugiesen auf diese Schussart zurückzugreifen.

Selbst wenn der Torhüter an die Bälle herankommt und zur Ecke abwehrt, habt ihr durch Ronaldos Kopfballstärke nach Standards automatisch die nächste gefährliche Situation erzwungen.

2. Grund: PlayStyle für starke Außenristschüsse

Sollte euer Gegner die Powerschüsse mit Ronaldo gut verteidigen, könnt ihr auch auf einen anderen hilfreichen Abschluss zurückgreifen. Der PlayStyle „Trivela“, den Ronaldo in Silber besitzt, verleiht euren Außenristschüssen (L2+Viereck auf der PlayStation/ LT+B auf der Xbox) noch mehr Genauigkeit.

Diese Schüsse eignen sich hervorragend, um den Ball am gegnerischen Torhüter vorbei mit viel Effet ins Tor zu drehen. Solltet ihr anfangs noch nicht die richtigen Spots für diese Schüsse finden, löst sich der Trivela-PlayStyle in einigen Momenten auch automatisch aus und bietet euch eine Art Torschusshilfe.

3. Grund: Starker Abschluss selbst unter Bedrängnis

All diese Schusstechniken wären nur halb so viel wert, wenn euer Spieler in Bedrängnis die Abschlüsse verziehen würde. Ronaldo hat einen entscheidenden Wert, der ihm dabei hilft, selbst unter Druck die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor zu bewahren:

CR7 hat einen starken Ruhewert von 92. Siehe letzter Wert unter Dribbling.

Bei dem angesprochenen Wert handelt es sich um den Ruhe-Wert, den ihr unter dem Stat „Dribbling“ findet. Nur die stärksten Stürmer mit den besten Schüssen in FC 25, wie zum Beispiel Harry Kane vom FC Bayern besitzen diesen Wert über 90.

Gepaart mit seinen starken körperlichen Voraussetzungen (Ronaldo besitzt in EA FC seiner eigenen Body-Type) sorgt der hohe Ruhe-Wert bei Ronaldo dafür, dass seine Abschlüsse auch unter Gegnerdruck nicht an Qualität einbüßen.

4. Grund: Kopfballstärke nach Flanken und Standards

Die Gefährlichkeit nach Standards hat Ronaldo über all die Jahre behalten. Seine enorme Sprungkraft und Kopfballpräzision gepaart mit den PlayStyles „In der Luft“ und „Power-Kopfball“ machen ihn bei hohen Hereingaben wie Flanken und Eckbällen zu einem Unterschiedsspieler, der nur schwer zu verteidigen ist.

Springt höher als alle anderen: Ronaldo setzt sich nach einer Ecke im Luftduell durch.

Besonders Eckbälle sind in FC 25 ein probates Mittel, wenn sie gut ausgeführt werden und können euch in engen Spielen die Punkte retten. Solltet ihr Ronaldo in eurem Team haben, wählt ihn vor dem Spiel im Team-Management in den Ecken-Anweisungen als Anspielstation aus, damit er sich bei einer Ecke automatisch in dem gefährlichsten Raum positioniert.

5. Grund: Starke Tricks durch PlayStyle und 5-Sterne-Spezialbewegungen

Da Ronaldo nicht mehr mit Tempo an seinen Gegenspielern vorbeiziehen kann, muss er auf seine Technik und Trickfertigkeit zurückgreifen. Mit den 5 Sternen-Spezialbewegungen kann Ronaldo selbst die schwierigsten Skills in FC 25 ausführen. Das macht ihn schwerer ausrechenbar.

Hinzu kommt der PlayStyle „Tricks“, der sein Repertoire an besonderen Dribblingfähigkeiten noch erweitert. In FC 25 erlaubt euch der PlayStyle Tricks nicht nur einzigartige Flickbewegungen mit dem rechten Analogstick auszuführen, sondern auch sehr starke Schussantäuschungen (X-Taste beim Aufladen eines Schusses auf der PlayStation/ A-Taste auf der Xbox).

Bei diesen besonderen Finten könnt ihr den Ball mit einer feinen Ballrolle an eurem Gegner vorbei legen, wenn dieser mit einem Schuss von Ronaldo rechnet.

Die Tricks-Schussantäuschung war eine von zwei neuen, coolen Skillmoves in FC 25, die wir euch beim MeinMMO genauer vorgestellt haben.

Mittlerweile gibt es auch schon einige gut spielbare Karten aus der Saudi Professional bzw. ROSHN Saudi League (SAU 1), die ihr nutzen könnt, um Ronaldo auf volle Chemie zu spielen. Als Chemiestile für Ronaldo empfehlen wir euch entweder „Hunter“, um seine Geschwindigkeit und seinen Abschluss zu steigern, oder ihr verleiht ihm durch „Marksman“ mehr Abschluss, Dribbling und Physis, um zusätzlich noch den Laufstil „anhaltend (kontrolliert)“ zu erhalten.

Cristiano Ronaldos ewiger Rivale Lionel Messi zählt ebenfalls nicht mehr zu den beliebtesten Karten in FC 25, obwohl er sich immer noch sehr gut spielen lässt. Auf MeinMMO finden wir, dass Messi sich vor allem gegen tief stehende, gegnerische 5-er-Ketten eignet: In EA FC 25 bekommt ihr einen der besten Spieler aller Zeiten für gerade einmal 20.000 Münzen