EA FC 25: Starke PlayStyles nach dem Patch: So funktionieren sie

Zu Top-Spielern in EA FC 25 gehören hohe Ratings und die besten Playstyles. Auf MeinMMO stellen wir euch die wichtigsten Spielstile nach dem Patch vor. Außerdem erklären wir, wie sie funktionieren und was sie so stark macht.

Was sind Playstyles? Die Playstyles wurden in EA FC 24 eingeführt und verleihen den Spielern spezielle Fähigkeiten. Insgesamt gibt es 34 Spielstile, die in folgende Kategorien aufgeteilt werden:

Tore

Passen

Defensiv

Ballkontrolle

Körperlich

Torhüter-Spiel

Spieler können Playstyles in den Versionen Silber oder Gold besitzen, wobei der silberne Playstyle einem Spieler die entsprechende Fähigkeit besser ausüben lässt als andere, wohingegen der goldene Playstyle einem Spieler die Fähigkeit perfekt beherrschen lässt.

Update vom 1. Februar 2025 (15:00 Uhr): Wir haben 4 neue PlayStyles ergänzt, die seit dem großen Wir haben 4 neue PlayStyles ergänzt, die seit dem großen Gameplay-Patch von Anfang Januar wieder eine wichtige Rolle spielen.

1. Beste PlayStyles für Tore

Angeschnittener Schuss

Wie funktioniert Angeschnittener Schuss? Mit angeschnittenem Schuss könnt ihr Schüssen mit R1 (auf der PlayStation) oder RB (auf der Xbox) mehr Effet verleihen. Der Ball fliegt bei einem Angeschnittenen Schuss nicht gerade aufs Tor, sondern in einem Bogen.

Warum ist angeschnittener Schuss der beste Tore-Playstyle? Wenn eure Spieler diesen Playstyle besitzen, kommen die angeschnittenen Torabschlüsse mit viel mehr Präzision aufs Tor. Die Schlenzer eignen sich perfekt, um Torhüter aus kurzer und langer Entfernung zu überlisten.

Der Angeschnittene Schuss-Playstyle kann auch ein Qualitätsmerkmal für die Spieler mit dem besten Torabschluss in FC 25 sein.

2. Beste PlayStyles für Passen

Entscheidender Pass

Wie funktioniert Entscheidender Pass? Entscheidender Pass betrifft alle Pässe, die ihr mit der Dreieck-/Y-Taste ausführt. Alle eure Steilpässe werden mit mehr Präzision, Effet und Tempo gespielt.

Warum ist Entscheidender Pass einer der besten Passen-PlayStyles? Mit Entscheidender Pass seid ihr in der Lage, die gegnerische Abwehr mit einem einzigen Pass auszuhebeln und Torchancen vorzubereiten. Besonders nach dem Patch und der Abschwächung der KI in der Verteidigung ist der Entscheidende Pass nochmal effektiver geworden.

Weiter Pass

Wie funktioniert Weiter Pass? Weiter Pass wird ausgelöst, wenn ihr einen hohen Pass (Viereck-Taste auf der PlayStation/ X-Taste auf der Xbox) zu einem Teamkollegen spielen wollt. Außerdem greift der Playstyle, wenn ihr einen hohen Steilpass (L1+Dreieck-Taste auf der PlayStation/ LB und Y-Taste auf der Xbox) ausführt.

Warum ist Weiter Pass einer der besten Passen-Playstyles? Weiter Pass könnt ihr dafür nutzen, um euer Spiel blitzschnell auf die andere Seite des Platzes mit einem langen, hohen Ball zu verlagern. Die Bälle werden nicht nur schneller und präziser gespielt, sondern lassen sich auch schwieriger verteidigen.

In FC 25 ist das Passen generell schwieriger geworden, besonders lange Bälle geraten oft zu weit oder sind zu ungenau. Daher sind Spieler mit Weiter Pass sehr wertvoll für den Spielaufbau eurer Mannschaft.

3. Beste Playstyles für Defensiv

Antizipation

Wie funktioniert Antizipation? Antizipation wird in stehenden Fairen Zweikämpfen ausgelöst. Dafür reicht es, wenn ihr nahe genug an den Gegner herankommt und die Defensivhaltung mit L2 (auf der PlayStation) oder LT (auf der Xbox) einnehmt.

Ihr könnt den Playstyle aber auch aktiv auslösen, indem ihr ein stehendes Tackling (Kreis-Taste auf der PlayStation/ B-Taste auf der Xbox) oder einen Rempler (X-Taste auf der PlayStation/ A-Taste auf der Xbox) ausführt.

Warum ist Antizipation der beste Defensive-Playstyle? Antizipation gibt euch eine größere Wahrscheinlichkeit, dass ihr stehende Faire Zweikämpfe gegen eure Gegner gewinnt. Außerdem bleibt der Ball nach dem gewonnenen Zweikampf öfter bei euch und springt nicht wieder zur gegnerischen Mannschaft zurück.

Antizipation verleiht euren Spielern eine deutlich bessere Zweikampfquote. Auch der ein oder andere Verteidiger mit einem niedrigeren Rating besitzt diesen Playstyle. Auf MeinMMO zeigen wir euch 10 starke Verteidiger in Ultimate Team, die ihr nicht unterschätzen solltet.

Abdrängen

Wie funktioniert Abdrängen? Abdrängen greift, wenn ihr in der Verteidigung auf die Sidesteps (L2+R2/ LT+RT) zurückgreift. Mit dem PlayStyle werden die Sidesteps schneller ausgeführt und ihr könnt auch schneller wieder in den normalen Sprint wechseln.

Warum ist Abdrängen einer der besten Defensiv-PlayStyles? Nach dem Patch müsst ihr wieder mehr manuell verteidigen. Daher ist es wichtig, dass ihr dem Tempo der gegnerischen Angreifer folgen könnt. Abdrängen verleiht euch diese Dynamik.

4. Beste Playstyles für Ballkontrolle

Raserei

Wie funktioniert Raserei? Raserei wird während eines Sprints (R2 auf der Playstation/RT auf der Xbox) mit dem Ball am Fuß ausgelöst.

Warum ist Raserei der beste Ballkontrolle-Playstyle? Mit Raserei erreicht ihr beim Dribbling mit dem Ball ein höheres Sprinttempo. Zudem sind eure Selbstvorlagen (doppelt R2 auf der PlayStation/ RT auf der Xbox oder rechter Analogstick in eine Richtung drücken während des Sprints) weniger fehleranfällig.

Raserei verschafft euch also einen ordentlichen Tempo-Boost, mit dem ihr nur schwierig wieder einzuholen seid.

Meistens besitzen die schnellsten Spieler in FC 25 diesen Playstyle in Silber oder Gold.

Technik

Wie funktioniert Technik? Technik aktiviert ihr, wenn ihr den kontrollierten Sprint mit R1/RB benutzt. Es verleiht diesem Dribbling mehr Tempo und lässt euch schnellere Richtungswechsel ausführen.

Warum ist Technik einer der besten Ballkontrolle-PlayStyles? Nach dem Patch steht die gegnerische Abwehr nicht mehr so dicht gestaffelt und die Verteidigungs-KI greift nicht mehr so aktiv ein. Das gibt euch die Möglichkeit, mit Technik ein oder zwei Defensiv-Spieler auszudribbeln.

Bester Playstyle für Körperlich

Schneller Schritt

Wie funktioniert Schneller Schritt? Schneller Schritt wird auf den ersten Metern des Sprints aktiviert, während ihr beschleunigt.

Warum ist Schneller Schritt der beste Körperlich-Playstyle? Schneller Schritt verschafft euren Spielern in Laufduellen einen Vorteil. Durch einen schnelleren Antritt könnt ihr eure Gegner mit explosionsartigen Tempowechseln überraschen und überwinden.

Die Kombination aus Schneller Schritt und Raserei gibt euren Spielern nochmal einen ordentlichen Tempo-Schub und macht den neuen, geheimen Sprint-Boost in FC 25 noch effektiver.

Beste Playstyles für Torhüter-Spiel

Fingerspitzen

Wie funktioniert Fingerspitzen? Fingerspitzen kommt automatisch zur Anwendung, wenn euer Torhüter Paraden mit seinen Händen ausführt.

Warum ist Fingerspitzen einer der beste Playstyles für das Torhüter-Spiel? Torhüter mit Fingerspitzen bekommen bei Paraden zusätzliche Animationen. Diese sorgen dafür, dass schwierig zu haltende Schüsse nicht vor die Beine des gegnerischen Stürmers abgewehrt, sondern weiter aus der Gefahrenzone befördert werden. Das soll verhindern, dass ihr ärgerliche Abpraller-Gegentore bekommt.

Große Reichweite

Wie funktioniert Große Reichweite? Große Reichweite wird aktiviert, wenn euer Torhüter Sprung-Paraden ausführt. Der PlayStyle bewirkt, dass die Torhüter weite Sprungdistanzen besser überbrücken können.

Warum ist Große Reichweite einer der besten Playstyle für das Torhüter-Spiel? Große Reichweite ermöglicht auch kleineren Torhütern (unter 1,90 m Körpergröße) platzierte Schüsse in die Torecken zu halten.

Damit habt ihr eine Übersicht für die besten Playstyles in FC 25. Auch viele andere Playstyles bringen euch natürlich Vorteile. Beim Teambau solltet ihr daher berücksichtigen, dass ihr möglichst viele verschiedene Spielstile abdeckt. Um eine ausgewogene Mannschaft in Ultimate Team zu bauen, könnt ihr euch von einem Squad Builder unterstützen lassen: EA FC 25: Squad Builder – Vergleich und Anleitung für euer perfektes Team