EA FC 25: Patch Notes zu neuem Update machen schnelle Spieler wieder interessant – Alle wichtigen Änderungen

In EA FC 25 ist ein großes Title Update erschienen. Die Änderungen betreffen vor allem die Offensive. Auf MeinMMO lest ihr die wichtigsten Neuerungen.

Was ist das für ein Update? Das neuste Update hat von EA den Beinamen „Gameplay Refresh“ bekommen. Die Entwicklerfirma spricht in der Ankündigung des Updates von der umfangreichsten Gameplay-Überarbeitung, die man jemals in der Mitte der Saison vorgenommen hat.

Die Änderungen betreffen maßgeblich 5 Aspekte:

Kern-Elemente des Gameplay wie Passen, Schießen, Verteidigen und Torhüter wurden verbessert

flüssigeres Offensivspiel mit leichterer Ballbehandlung

Tacklebacks (Bouncebacks) und AI-Verteidigung wurden abgeschwächt

Problem behoben, dass Stürmer zu oft von langsameren Verteidigern eingeholt wurden

die Spielersuche für Rush wurde überarbeitet

Wann erscheint das Update? Der Patch ab sofort steht zum Download bereit. Auf der PlayStation 5 kommt er mit einem Umfang von 1,39 GB daher. Auf allen anderen Plattformen dürft ihr mit einer ähnlichen Größe rechnen.

Die entscheidende Neuerung: Endlich wieder schnelle Stürmer

Was ist die wichtigste Änderung? Die entscheidende Neuerung wird sein, dass Spieler mit einem hohen Beschleunigungs- und Geschwindigkeitswerten endlich wieder ihre Stärke ausspielen können. Allzu oft wurden Angreifer, die deutlich mehr Geschwindigkeit hatten als der Verteidiger, von den Abwehrspielern wieder eingeholt.

Rein logisch betrachtet, ist es zwar sinnvoll, dass ein Verteidiger einen Stürmer, der den Ball mit sich führen muss, auf einer längeren Strecke noch etwas einholt, doch schien der Tempounterschied zwischen den Spielern in FC 25 gar keine Rolle mehr zu spielen.

Damit ist laut neustem Anschauungsmaterial in den offiziellen Patch Notes von EA Sports nun Schluss. Spieler, die sich durch ihr höheres Tempo einen Vorsprung verschaffen können, werden ab sofort deutlich langsamer von Verteidigern eingeholt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Weitere wichtige Änderungen in der Zusammenfassung

Da es sich um ein sehr umfangreiches Update handelt, werden wir im Folgenden die wichtigsten Änderungen für euch zusammenfassen. Alle Neuerungen im Detail findet ihr in diesem Trello zum Gameplay Refresh Update von EA Sports.

Gameplay

bessere Positionierung und Unterstützung der KI-Mitspieler bei Angriffen besseres Timing bei Läufen in Nähe der Abseitslinie Effektivität der Spielerrollen (besonders Stoßsturm-Profi und Innensturm-Profi) erhöht besseres Zusammenspiel und intelligentere Abstimmung der einzelnen Offensiv-Spieler

das Auftreten von Tacklebacks (erfolgreiche Tacklings, bei denen Stürmer dennoch im Ballbesitz blieb) wurde reduziert besonders bei Spielern mit dem Defensiv-PlayStyle Antizipation die Qualität der Tacklings von Verteidigern wird generell erhöht

Torhüterparaden bei Schüssen aus spitzen Winkeln (am kurzen Pfosten) wurden verbessert

das Tempo und die Genauigkeit von Flachpässen wurde erhöht

die Effektivität von Steilpässen mit Semi-Unterstützung wurde stark erhöht

die Effektivität direkt weitergeleiteter, hoher Steilpässe wurde stark verringert

die Genauigkeit von Kopfball-Zuspielen in umkämpften Situationen wurde verringert

verschiedene Probleme bei Pässen bzgl. Passstärke und Passempfänger wurden überarbeitet

die Abschlussqualität von normalen Torschüssen und Angeschnittenen Schüssen im Strafraum wurde, besonders in vielversprechenden Situationen, wurde erhöht

AI-Verteidigung abgeschwächt AI-Verteidiger halten mehr Abstand bei der Deckung von Spielern und Schüssen AI-Verteidiger fangen weniger Bälle ab

Konterabsicherung nach Ecken wurde erhöht

Defensivbewusstsein bei Spielerrolle Flügel/Balance wurde erhöht

Außenverteidiger mit Spielerrolle Falseback kehren schneller auf ihre Position zurück

Weiteres Video-Material zu einigen Änderungen findet ihr auf der EA’s Info-Seite zum Gameplay Refresh.

Rush

Suche nach Spieler-Items wird nun an die entsprechenden Voraussetzungen für Rush-Bonuspunkte angepasst, das heißt bei dem Erfordernis von Spielern aus einer Liga oder einer Nation bekommt ihr 5 passende Optionen aus eurem Verein vorgeschlagen

Ultimate Team

Fehler beim Navigieren (Steuerung nur nach links möglich) im Verein und in den SBCs wurde behoben

Karrieremodus

Fehler, bei denen der AI-Torhüter, den Ball aus dem Spiel beförderte, wurde behoben

Fehler bei der Umsetzung bestimmter Taktiken und Spielerrollen wurden behoben

Anzeigefehler in der Managerkarriere wurden behoben

Clubs

Fehler, bei dem der Spieler Einschränkungen durch seine Größe erhielt, wurden behoben

Generell, Audio und Visuell

Kleidung, Trikots und Ausstattung wurden angepasst

125 Game-Faces wurden überarbeitet

Damit habt ihr die wichtigsten Änderungen des neusten Updates auf einen Blick. Es scheint so, dass sich die Spieler kurz vor dem Team of the Year auf umfassenden Neuerungen im Gameplay einstellen müssen. Alle Informationen zum Start und Ablauf des TOTY in EA FC 25 lest ihr ebenfalls auf MeinMMO.