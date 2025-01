EA FC 25: Wann kommt das TOTY? Alle Infos zu Start und Ablauf des Team of the Year

In EA FC 25 könnt ihr bis zum 13. Januar eure Spieler für das Team of the Year (TOTY) in Ultimate Team wählen. Doch wann kommen die ersten Spieler? Auf MeinMMO geben wir euch alle Infos zu Start und Ablauf des TOTY.

Die finalen Ergebnisse des TOTY Votings werden ab Mittwoch, dem 15. Januar, bekannt gegeben. Zwei Tage später erscheinen dann die ersten TOTYs in den Packs.

Wann kommt das TOTY? Am Freitag, dem 17. Januar, erscheinen die ersten TOTY-Karten. Ab 19:00 Uhr werden die 3 Stürmer aus dem Männer-TOTY und die 3 Angreiferinnen aus dem Frauen-TOTY dem Playerpool in Ultimate Team hinzugefügt.

Zur gleichen Zeit erscheint dann auch das TOTY Icons Team 1, das Upgrades für ausgewählte Legenden bringen wird.

Während die 6 TOTY Stürmer vorerst nur bis Sonntagabend (19. Januar) in den Packs sein werden, könnt ihr die TOTY Icons aus Team 1 bis Dienstagabend (21. Januar) ziehen.

Um euch einen kleinen Vorgeschmack auf die starken Karten zu holen, könnt ihr euch hier die Übersicht zum TOTY in EA FC 24 anschauen.

Ablaufplan zum TOTY: Alle Termine und Spieler im Überblick

Datum TOTY Spieler TOTY Icons Anzahl aller Spieler in Packs Freitag, 17. Januar (ab 19:00 Uhr) 3 TOTY Stürmer

3 TOTY Stürmerinnen Team 1: 6 TOTY Icons* 12 TOTYs Samstag, 18. Januar 3 TOTY Stürmer

3 TOTY Stürmerinnen Team 1: 6 TOTY Icons* 12 TOTYs Sonntag, 19. Januar (ab 19:00 Uhr) 3 TOTY Mittelfeldspieler

3 TOTY Mittelfeldspielerinnen Team 1: 6 TOTY Icons* 12 TOTYs Montag, 20. Januar 3 TOTY Mittelfeldspieler

3 TOTY Mittelfeldspielerinnen Team 1: 6 TOTY Icons* 12 TOTYs Dienstag, 21. Januar (ab 19:00 Uhr) 4 TOTY Verteidiger+ TOTY Torhüter

4 TOTY Verteidigerinnen+ TOTY Torhüterin Team 2: 5 TOTY Icons* 15 TOTYs Mittwoch, 22. Januar 4 TOTY Verteidiger+ TOTY Torhüter

4 TOTY Verteidigerinnen+ TOTY Torhüterin Team 2: 5 TOTY Icons* 15 TOTYs Donnerstag, 23. Januar (ab 19:00 Uhr) komplettes Männer TOTY (11)

komplettes Frauen TOTY (11) Team 2: 5 TOTY Icons* 27 TOTYs Freitag, 24. Januar (ab 19:00 Uhr) bis Mittwoch, 29. Januar (19:00 Uhr) komplettes Männer TOTY (11)

komplettes Frauen TOTY (11)

11 Ehrenvolle Erwähnungen

12. Männer TOTY

12. Frauen TOTY alle TOTY Icons aus Team 1 und Team 2 46 TOTYs und Ehrevolle Erwähnungen

*Bei den TOTY Icons können wir noch nicht mit 100%iger Wahrscheinlichkeit sagen, wie viele Legenden genau in Team 1 und 2 erscheinen werden. In FC 24 waren es 6 TOTY Icons in Team 1 und 5 TOTY Icons aus Team 2. Es ist gut vorstellbar, dass auch in FC 25 dieses Schema beibehalten wird.

Damit habt ihr alle wichtigen Termine und Infos zum Ablaufplan auf einen Blick. Zu den TOTYs, die in den Packs erscheinen, werden zusätzliche Spieler als SBC oder sogar in den Zielen auftauchen. Wenn ihr euch noch nicht auf euer finales TOTY festlegen konntet, hilft euch unsere Empfehlung vielleicht weiter: TOTY in EA FC 25: 5 Spieler, haben euer Voting für das Team of the Year wirklich verdient