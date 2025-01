In EA FC 25 startet am Freitag, dem 17. Januar, das Team of the Year (TOTY) in Ultimate Team. Doch schon jetzt könnt ihr euch einen starken TOTY sichern. Auf MeinMMO zeigen wir euch, wie das funktioniert.

Wie bekomme ich den TOTY-Star? Im Rahmen des TOTY-Aufwärmens, was am Dienstagabend (14. Januar) erschien, informierte uns EA darüber, dass wir einen eigenen TOTY-Star erstellen dürfen.

Den TOTY-Star bekommt ihr, indem ihr ihn in mehreren Evolutions (EVOs) entwickelt. Diese könnt ihr im Laufe der nächsten Tage auf verschiedenen Wegen freischalten.

Was sind EVOs? Die Evolutions geben euch in EA FC 25 immer wieder die Möglichkeit, Spieler mit Upgrades auszustatten. Diese Upgrades können folgende Aspekte betreffen:

-Stats

-PlayStyles

-Positionen

-Rollen

-Fähigkeiten Schwacher Fuß/Spezialbewegungen

TOTY-Star-EVOs: Aufgaben, Anforderungen und Upgrades

Aufgaben

Welche Aufgaben muss ich erledigen? In der Mitteilung vom 14. Januar in Ultimate Team verkündete EA, wie ihr die einzelnen EVOs für den TOTY-Star freischalten könnt:

Schließt die Tagesanmeldungs-SBC 1 Mal ab (ab sofort verfügbar)

Schließt die Tagesspiel-Aufgabe 2 Mal ab (ab 17. Januar verfügbar)

2 EVOs bekommt ihr in der Team-of-the-Year-Cup-Aufgabengruppe (ab 20. Januar verfügbar)

Schließt die Tagesspiel-Aufgabe 9 Mal ab (ab 24. Januar verfügbar)

Schließt die TOTY-Draft-Aufgabengruppe ab (ab 25. Januar verfügbar)

Insgesamt könnt ihr für euren TOTY-Star 6 EVOs freischalten. Jede einzelne EVO verbessert dabei eine der 6 Haupt-Stats, die ihr auf der Karte seht, also Tempo, Schuss, Pass, Dribbling, Defensive oder Physis.

Wo finde ich die erste EVO? Die erste EVO findet ihr, nachdem ihr die Aufgabe erfüllt und eure Belohnung in den Zielen eingefordert habt, im Shop. Wenn ihr sie dort eurem Verein hinzugefügt habt, könnt ihr sie in den Evolutions unter dem Reiter „Kosmetische und exklusive Inhalte“ aktivieren.

Um mit der ersten EVO zu starten, muss euer Profi allerdings bestimmte Voraussetzungen erfüllen.

Anforderungen

Folgende Anforderungen muss der TOTY-Star erfüllen:

Position: IV

Tempo: Max. 86

Positionen insgesamt: 1

PlayStyles: max. 10

PlayStyles+: max. 1

Die Upgrades der einzelnen EVOS im Überblick

TOTY-Star-Evolution 1: Tempo-Boost

+20 Gesamtwertung

+33 Tempo +30 Beschleunigung +40 Spintgeschwindigkeit

neue POS: ZDM

neuer PlayStyle: Unerbittlich

neue Spielerrollen Absicherung+ Tief stehender Motor++



Damit habt ihr alle wichtigen Infos zu eurem kostenlosen TOTY-Star auf einen Blick. Auf diesem Wege habt eine starke Karte mit den Werten eines TOTY-Spielers schon mal sicher. Alle wichtigen Daten zu Start und Ablauf des Team of the Year in EA FC 25 findet ihr ebenfalls auf MeinMMO.