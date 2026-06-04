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GTA 6: Deutscher filmt sich, wie er ins Studio von Rockstar spaziert, witzelt: „Wir haben jetzt 5 Sterne im Reallife“

Dariusz Dariusz Müller Lesezeit 2 Minuten
GTA 6 Titel title

Ein deutscher YouTuber soll ohne Einladung das Gebäude von Rockstar North betreten haben. Anschließend sei sogar die Polizei gekommen.

GTA 6
GTA 6

Das steckt hinter dem Vorfall: Ein deutscher YouTuber, dessen Kanal den Namen „ÜberGaming“ trägt, soll am 26. Mai 2026 unbefugt das Bürogebäude von Rockstar North in Edinburgh betreten haben. Das erzählt der YouTuber zumindest in einem Video auf seinem Kanal, der sich hauptsächlich um GTA 6 dreht.

Nach Aussagen des Content-Creators sei er allerdings schon nach wenigen Sekunden in der Eingangshalle des Gebäudes verwiesen worden. Anschließend sei sogar die Polizei aufgetaucht und habe die Personaldaten der Gruppe festgestellt.

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Rockstar Games präsentiert GTA 6 im zweiten Trailer

„Auf die Gegenfrage, warum unsere Daten aufgenommen werden, hieß es: Falls irgendwas zu GTA geleakt werden sollte, werden die sich melden“, behauptet der YouTuber gegen Ende des Videos und führt scherzend aus: „Wir haben jetzt bei Rockstar Games auch 5 Sterne im Reallife.“

So ging es anschließend weiter: In den Kommentaren des Videos gesteht der YouTuber, dass der Video-Titel etwas dramatisch sei und der Polizeieinsatz „nicht so deep“ war. Zudem stammt das im Video eingeblendete Foto zweier englischer Polizisten von Wikipedia und ist leicht zu finden, indem man „Polizei Edinburgh“ in die Google-Suche eingibt.

Es ist also fraglich, ob die Polizei tatsächlich aufgrund der Gruppe auftauchte und die Daten aufnahm, oder ob der YouTuber hier etwas „freier“ in seiner Titelgebung war, um möglichst dramatisch zu sein. Zudem zeigt er ausschließlich Aufnahmen seines Hotels, der Gegend und einen kurzen Ausschnitt, wie die Reisegruppe durch die Tür der Lobby in das Gebäude läuft.

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Darum solltet ihr NICHT bei einem Studio auftauchen: Ein Entwicklerstudio wird euch keine vertraulichen Einblicke gewähren, nur weil ihr ungefragt vor dem Bürogebäude campiert und dieses gegebenenfalls sogar ungefragt betretet. Was bleibt, ist der unangenehme Eindruck, den ihr in einem Entwickler hinterlasst.

Mit einem unangemeldeten „Besuch“ am Arbeitsplatz der Entwickler stört ihr nicht nur die Betriebsabläufe, sondern seid auch ein Risiko für die Sicherheit der Mitarbeiter und überschreitet eine Grenze. Das kann ein Gefühl des Unwohlseins und der Bedrohung auslösen. Im schlimmsten Fall kann euer Verhalten strafrechtlich relevant sein. Das gilt nicht nur für Rockstar Games und GTA 6. Erst im Februar 2026 sprachen die Entwickler von ARC Raiders in einem Interview über unerwünschte Besucher: Spieler von ARC Raiders verstoßen gegen die heilige Regel des Online-Gamings, bedrängen die Entwickler und schwören, sie seien unschuldig

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