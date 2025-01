EA FC 25: Das komplette TOTY steht fest, 6 Stürmer erscheinen noch heute – Alle Spieler und Leaks zum Team of the Year

In EA FC 25 steht das Team of the Year (TOTY) der Männer und Frauen fest. Die ersten 6 Angreifer-TOTYs erscheinen heute 19:00 Uhr in Ultimate Team und können ab diesem Zeitpunkt aus den Packs gezogen werden. Auf MeinMMO erfahrt ihr die wichtigsten Infos und die aktuellsten Leaks zum Team of the Year.

Welche Spieler sind im TOTY? Die Ergebnisse der Community-Votings stehen fest und wurden am Donnerstagabend (16. Januar) um 19:00 Uhr auf der offiziellen TOTY-Seite von EA Sport bekanntgegeben.

Ins Männer-TOTY haben es aus insgesamt 84 Kandidaten diese 11 Spieler geschafft:

TW: Martinez (94) – Aston Villa

LV: Grimaldo (94) – Bayer Leverkusen

IV: van Dijk (96) – FC Liverpool

IV: Saliba (95) – FC Arsenal

RV: Carvajal (95) – Real Madrid

ZOM: Palmer (95) – FC Chelsea

ZDM: Rodri (97) – Manchester City

ZOM: Bellingham (96) – Real Madrid

LF: Vinícius Júnior (97) – Real Madrid

ST: Mbappé (96) – Real Madrid

RF: Salah (96) – FC Liverpool

Ins Frauen-TOTY haben es aus insgesamt 72 Kandidatinnen diese 11 Spielerinnen geschafft:

TW: Berger (94) – NJ/NY Gotham FC

LV: Karchaoui (95) – Paris Saint-Germain

IV: Renard (95) – Olympique Lyon

IV: Irene Paredes (94) – FC Barcelona

RV: Bronze (94) – FC Chelsea

LM: Reiten (96) – FC Chelsea

ZM: Alexia Putellas (96) – FC Barcelona

ZM: Aitana Bonmatí (97) – FC Barcelona

RF: Hansen (97) – FC Barcelona

ST: Smith (97) – Portland Thorns FC

RF: James (96) – FC Chelsea

Welche TOTYs erscheinen heute (17. Januar)? Ab 19:00 Uhr werden die 3 Angreifer aus dem Männer-TOTY und die 3 Angreifer aus dem Frauen-TOTY dem Playerpool in Ultimate Team hinzugefügt. Zudem erscheint heute auch das erste TOTY-Icon Team.

Alle wichtigen Termine und den genauen Ablaufplan zum TOTY haben wir auf MeinMMO für euch zusammengefasst: EA FC 25: Wann kommt das TOTY? Alle Infos zu Start und Ablauf des Team of the Year

Leaks zeigen starke Stats, 3 PlayStyle+ und erste TOTY Icons

Fut Sheriff, einer der bekanntesten Insider zu EA FC, hat auf seinem X-Account bereits die ersten Leaks zu den Details der TOTY-Karten geteilt. Im Folgenden stellen wir euch die Leaks vor, weisen aber auch darauf hin, dass die Infos keinen 100%igen Gültigkeitsanspruch haben. Wie die Karten tatsächlich in FC 25 erscheinen, bleibt abzuwarten.

Mögliche Stats und PlayStyle+ der Männer-TOTYs laut Leaks

Vinícius Júnior Tempo: 99 Schuss: 91 Passspiel: 90 Dribbling: 98 Defensive: 38 Physis: 78 PlayStyles+: Schneller Schritt Angeschnittener Schuss Technik

Mbappé Tempo: 99 Schuss: 95 Passspiel: 86 Dribbling: 97 Defensive: 43 Physis: 85 PlayStyles+: Raserei Trivela Powerschuss

Salah Tempo: 96 Schuss: 94 Passspiel: 91 Dribbling: 96 Defensive: 57 Physis: 84 PlayStyles+: Raserei Angeschnittener Schuss Tricks

Palmer Tempo: 90 Schuss: 93 Passspiel: 95 Dribbling: 97 Defensive: 60 Physis: 80 PlayStyles+: Angeschnittener Schuss Technik Ruhender Ball

Rodri Tempo: 89 Schuss: 86 Passspiel: 94 Dribbling: 91 Defensive: 97 Physis: 92 PlayStyles+: Kante Schnittstellenpass Tiki-Taka

Bellingham Tempo: 90 Schuss: 95 Passspiel: 92 Dribbling: 97 Defensive: 87 Physis: 91 PlayStyles+: Powerschuss Entscheidender Pass Unerbittlich



Mögliche Stats und PlayStyle+ der Frauen-TOTYs laut Leaks

Smith Tempo: 98 Schuss: 95 Passspiel: 87 Dribbling: 98 Defensive: 54 Physis: 93 PlayStyles+: Schneller Schritt First Touch Powerschuss

Hansen Tempo: 96 Schuss: 95 Passspiel: 95 Dribbling: 97 Defensive: 58 Physis: 86 PlayStyles+: Trivela Raserei Tricks

James Tempo: 98 Schuss: 91 Passspiel: 90 Dribbling: 97 Defensive: 51 Physis: 93 PlayStyles+: Tricks Ruhepol Technik

Reiten Tempo: 96 Schuss: 91 Passspiel: 94 Dribbling: 94 Defensive: 70 Physis: 75 PlayStyles+: Angeschnittener Schuss Trivela Schnittstellenpass

Alexia Putellas Tempo: 88 Schuss: 95 Passspiel: 96 Dribbling: 97 Defensive: 80 Physis: 86 PlayStyles+: Entscheidender Pass First Touch Angeschnittener Schuss

Aitana Bonmatí Tempo: 90 Schuss: 92 Passspiel: 95 Dribbling: 97 Defensive: 85 Physis: 84 PlayStyles+: Technik Tiki-Taka Angeschnittener Schuss



Mögliche TOTY-Icons

Gareth Bale als Squad Building Challenge (SBC)

Iker Casillas als SBC

Zinédine Zidane im Pack*

*Über TOTY-Icon Zidane gibt es Gerüchte, dass er in einem Pack erscheinen soll, das ihr umsonst öffnen könnt. Wir gehen davon aus, dass die Karte euch in solch einem Fall als Leihspieler für einen gewissen Zeitraum zur Verfügung stehen könnte. Ähnlich ist EA bereits mit den starken Karten zum Ballon d’Or-Event verfahren.

Damit habt ihr alle aktuellen Neuigkeiten und Leaks zu Stats, PlayStyles und potenziellen TOTY-Icons auf einen Blick. Wir werden den Artikel regelmäßig mit neuen Infos aktualisieren. Wer sich nicht bis heute Abend gedulden kann, darf sich seinen eigenen TOTY-Star schon jetzt kostenlos sichern.