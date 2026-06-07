Warhammer 40.000 zeigt den Imperator in strahlender Rüstung und als Leiche zugleich – Wie kann das sein?

Nachdem es endlich offizielle Bilder zum Imperator aus Warhammer 40.000 gibt, laufen die Gerüchteküchen heiß. Fans diskutieren über alle möglichen Details dazu, was im neusten Trailer alles zu sehen war. Nur: was genau haben wir da eigentlich gesehen und was bedeutet das für die Welt von Warhammer? MeinMMO-Redakteur und Warhammer-Experte Benedict Grothaus wagt sich an eine Analyse.

Der Imperator ist eines der größten Mysterien aus der Welt von Warhammer 40.000, allein deswegen, weil niemand so recht weiß, ob er noch lebt. Oder genauer: wie viel von ihm noch übrig ist.

Mit dem neusten Trailer hat Games Workshop das Geheimnis darum, wie es dem Imperator geht, scheinbar gelüftet, denn es gibt offizielle Bilder vom Herrscher der Menschheit – nur um damit direkt neue Fragen aufzuwerfen.

Statt „Big E“ einfach nur auf seinem Goldenen Thron zu zeigen, gibt es verschiedene Versionen davon, wie er dargestellt wird:

in strahlender Rüstung, wie er vermutlich in den meisten Bildern und Statuen innerhalb der Welt dargestellt sein dürfte

als beinahe vollständig mumifizierte Leiche, die aber noch so viel Leben in sich hat, dass sie ihre Augen bewegen kann – denn genau das passiert im Trailer

und in einigen Einstellungen ist der Goldene Thron sogar vollständig leer

Auf Reddit und anderen Plattformen diskutieren die Fans nun darüber, was das alles zu bedeuten hat. Dabei übersehen einige offenbar, dass wir das Schicksal des Imperators schon kennen. Aber erst einmal stellt sich die Frage: wie geht es denn dem Imperator nun?

Video starten Der Trailer zur 11. Edition von Warhammer 40.000 zeigt den Imperator überraschend lebendig Autoplay

Ist der Imperator lebendig, tot… oder vielleicht beides?

Die verschiedenen Versionen, in denen der Imperator gezeigt wird, sind vermutlich auf verschiedene Interpretationen des Glaubens zurückzuführen: für die meisten Gläubigen ist er der Herrscher in goldener Rüstung, für andere der standhafte Beschützer, der mit seiner Lebenskraft bezahlt, um der Menschheit Sicherheit zu gewähren – oder eben der Leichenimperator, wie ihn Ketzer nennen.

Da der Warp selbst aus den Gefühlen und Gedanken von Menschen und anderen psychischen Wesen besteht, kann durchaus beides möglich sein. Wie der Warp Dinge darstellt, muss nicht immer stimmen und zugleich ist jede Version davon wahr.

Zeit und Existenz funktionieren im Reich des Chaos schlicht anders als in der Realität. Nur so kann es etwa sein, dass Slaanesh erst durch den Exzess der Aeldari bzw. Drukhari geboren wurde und seit diesem Zeitpunkt schon immer existiert hat.

Auf die Frage, welche der gezeigten Versionen des Imperators nun wahr ist, dürfte die beste Antwort sein: alle. Wenn es aber darum geht, welche in unserer Realität existiert, dann sitzt auf dem Thron vermutlich eine Mumie, die nicht sterben darf. Denn dazu ist der Imperator aktuell verdammt.

Beschützer der Realität und ein Gott wider Willen

Aktuell ist der Imperator aus zwei Gründen der integrale Bestandteil des Imperiums der Menschheit:

er hält die Götter des Chaos zurück, die durch den Riss auf Terra in die Realität eindringen wollen

und seine brennende Seele, das Astronomican, dient Navigatoren dazu, überhaupt Schiffe durch den Warp bringen zu können – eine Art galaktischer Nordstern

Damit er all das überhaupt erreichen kann, werden ihm täglich tausende Psioniker geopfert, ziemlich buchstäblich um ihn zu „befeuern“ und seine Macht aufrechterhalten zu können. Ironischerweise ist der Imperator durch genau ein solches Opfer überhaupt erst geboren worden.

Mittlerweile ist recht wahrscheinlich, dass der Imperator selbst zum Gott geworden ist, selbst einer seiner Söhne hat diese Vermutung. Die psionischen Opfer sowie der reine Glaube der Menschen dürfte dafür gesorgt haben, dass aus dem Imperator eine Warp-Entität geworden ist.

Genau so etwas ist in der Geschichte von Warhammer 40.000 schon mindestens dreimal passiert:

einmal, als die Aeldari den dunklen Gott Slaanesh in die Existenz gerufen haben

dann durch die Orks, deren reiner Kampfeswille sich in den Göttern Mork und Gork manifestiert

und zuletzt durch Menschen, die ins Reich der T’au konvertiert sind und mit ihren Überzeugungen die Göttin T’au’va erschaffen haben, denn T’au selbst haben zu schwache Seelen

Der Imperator wird in den Szenen immer wieder zusammen mit anderen Warp-Entitäten und fast unbekannten Göttern gezeigt, was ihn auf eine Stufe mit diesen Wesen stellt. Er selbst dürfte damit gar nicht glücklich sein, denn seine ganze Doktrin war es, die Menschheit vom Joch der Götter zu befreien.

Sie sollte sich selbst verwalten und keinen übergeordneten Mächten folgen. Genau das könnte sich als großes Problem entpuppen, wenn der Imperator irgendwann entscheidet, dass er diese „Ketzerei“ nicht mehr mitmachen will.

Wenn sich der Imperator erhebt, wird die Menschheit untergehen

Allein dass die Möglichkeit besteht, dass der Imperator sich irgendwann gegen die Menschheit stellt – auch wenn die äußerst gering ist – macht die ganze Situation prekär. Aber selbst im besten Fall dürfte der Imperator seinen Posten niemals verlassen.

Angenommen, der Herrscher der Menschheit schafft es, die Chaos-Götter irgendwie so weit auszusperren, dass er nicht mehr Wache halten muss und nach über 10.000 Jahren der Zwangs-Fütterung durch menschliche Seelen und mit einem Volk, das seine Anweisungen missachtet, wäre er den Menschen immer noch freundlich gesinnt, gibt es immer noch den „Terminus Decree.“

Dieses Dekret ist der letzte Befehl des Imperators an seine Kinder und wird vom geheimen Orden der Grey Knights aufbewahrt. Vor einigen Monaten hat Games Workshop verraten, worum es in diesem berühmten Befehl geht.

Kurz zusammengefasst: sobald sich der Imperator erhebt, müssen die Grey Knights in voller Stärke anrücken und dafür sorgen, dass er auf dem Thron sitzen bleibt. Genau das hätte jedoch einen katastrophalen Krieg zur Folge.

Denn auch, wenn die Grey Knights diesem Befehl folgen, müssten die Adeptus Custodes ihrem Befehl, den Imperator zu beschützen, Folge leisten. Zwei Armeen aus halbgöttlichen Super-Soldaten und mächtigen Magiern würden aufeinander treffen in einer Schlacht, deren Ausgang ähnlich verheerend wäre wie die Horus-Häresie.

Custodes sind die einzigen Wesen im Imperium, die noch mächtiger sind als Space Marines – zuletzt gab es großen Streit um sie.

Es gibt einige Theorien, die besagen, dass genau etwas in der Art der Plan des Imperators war, um im Moment der größten Not genügend psionische Macht freizusetzen, um einen neuen Gott zu erschaffen: ihn selbst.

Das alles hier ist meine persönliche Interpretation der Details aus dem Trailer mit meinem Wissen als jemand, der die Lore von Warhammer 40.000 seit vielen Jahren verfolgt. Was sind eure Gedanken dazu? Würdet ihr mir zustimmen oder widersprechen? Und was genau sagt uns der Trailer? Schreibt mir gerne einen Kommentar.

Aber egal, welche der Möglichkeiten eintritt: In jedem Fall aber bedeutet die winzige Bewegung des Imperators, dass dem Imperium schlimme Zeiten bevorstehen – noch schlimmere als ohnehin schon. Genau darauf läuft auch der Trailer zur 11. Edition hinaus, der immer wieder betont, dass es in der Zukunft des 41. Jahrtausends keinen Frieden gibt, nur endlosen Krieg und Gemetzel. Die neue Edition geht aber gerade erst los. Sie erscheint am 20. Juni 2026 offiziell und mit ihr neue, offizielle Lore.

Bei dem ganzen Dilemma gibt es eine Person, die sicherlich hätte helfen können: Malcador der Sigillite. Als einer der engsten Berater des Imperators hätte er sicherlich gewusst, wie all das zu interpretieren ist: Einem Mann in Warhammer 40.000 vertraute selbst der Imperator, doch die Menschheit hat ihn vergessen