Warhammer 40.000 bekommt seine größte Einsteigerbox bisher, hetzt zwei seiner brutalsten Fraktionen aufeinander

Während der Adepticon 2026 hat Games Workshop kommende Neuheiten für Warhammer 40.000 vorgestellt. Das Highlight: die 12. Edition des Tabletops inklusive einer neuen Box mit zwei Armeen. Der Fokus rückt auf einen der gefährlichsten Planeten des Imperiums mit einem jetzt schon legendären Krieg.

Die Adepticon ist eines der größten Events des Jahres, wenn es darum geht, neue Inhalte für Warhammer 40.000 vorzustellen. Es geht dabei nicht nur um neue Figuren – die bei vielen einfach nur im Regal stehen – sondern auch um neue Regelwerke, Animationen und mehr.

2026 hat Games Workshop die neue Edition von Warhammer 40.000 angekündigt. Dazu gibt es ein neues Set, die „Armageddon-Box“, die im Juni erscheinen soll. Genaue Inhalte wurden noch nicht verraten, lediglich, welche Armeen ihr darin findet: Orks und Blood Angels. Nur zwei neue Modelle sind bereits bekannt, Intercessoren der Blood Angels und Boyz der Orks.

Armageddon ist in Warhammer 40.000 allerdings nicht einfach nur ein Begriff, sondern ein Planet des Imperiums, um den seit Jahren gekämpft wird und das in einigen der größten Kriege der Geschichte. Die beiden Armeen aus der Box passen hervorragend in dieses Setting.

Eine Spezies, die nur existiert, um Krieg zu führen

Falls ihr sie noch nicht kennt: Orks sind das kriegerischste Volk in Warhammer 40.000 überhaupt. Die Grünhäute sind buchstäblich für den Krieg geboren, wenn man bei Pilzen von einer „Geburt“ sprechen kann.

Nur wenn sie kämpfen, geht es den Orks gut, und sie sind ständig auf der Suche nach einem neuen Streit. Finden sie keine Gegner, bekämpfen sie sich gegenseitig, der vielleicht einzige Grund, warum sie die Galaxie noch nicht unterworfen haben. Dazu haben sie eine erstaunliche Resistenz gegen das Chaos.

Orks brauchen Kämpfe, um zu existieren. Im Frieden gehen sie ein. Je mehr Feinde sie aber besiegen, desto größer werden sie und ja, auch hier buchstäblich. Die größten Orks steigen zum Waaaghboss auf, scharen mehr Orks um sich und führen … nun, noch größere Kriege.

Im galaktischen Vergleich sind Orks eine der stärksten Fraktionen in Warhammer 40.000.

Space Marines, in denen eine unbändige Wut schlummert

Ihre Gegner in der neuen Box sind die Blood Angels, die zu den stärksten Orden der Space Marines in Warhammer 40.000 zählen. Sie sind nicht nur als ausgezeichnete Kämpfer, sondern vor allem für eines bekannt: ihre Brutalität.

Wie alle Astartes erben die Space Marines der Blood Angels Eigenschaften ihres Primarchen, in diesem Falle von Sanguinius. Sanguinius galt als der charismatischste und schönste Primarch, er hatte aber einen Makel, der ihn im Imperium eigentlich zum Verstoßenen hätte machen müssen.

Der „Rote Durst“ ist eine Art Berserker-Zustand, der den Kämpfer in eine solche Rage versetzt, dass er ohne irgendeine Form von Rücksicht in die Gegner rennt und dort ein Gemetzel anrichtet. Schafft der Blood Angel nicht, sich von diesem Zorn zu befreien, kann er in den permanenten Zustand der „Schwarzen Wut“ kommen, der als unumkehrbar gilt.

Dass ausgerechnet diese beiden Fraktionen auf Armageddon aufeinandertreffen, ist äußerst passend, denn der Planet hat bereits eine lange Geschichte von blutigen und brutalen Kriegen hinter sich.

Armageddon ist der Schauplatz einiger der schlimmsten Kriege des Imperiums

Eigentlich als eine Makropolwelt errichtet, die mehrere riesige „Hive Cities“ mit Milliarden an Menschen beherbergen soll, ist Armageddon mittlerweile ein einziges Kriegsgebiet, auf dem aber immer noch Menschen leben.

Schon der erste Krieg war verheerend: Chaos-Kultisten haben den Planeten infiltriert und konnten nur mit Hilfe der Grey Knights zurückgeschlagen werden. Da die Existenz der Grey Knights aber geheim ist, wurden alle Bewohner des Planeten sterilisiert und zur Zwangsarbeit abgestellt, zum Teil sogar schlicht von der Inquisition getötet. Armageddon wurde neu besiedelt. Lange gehalten hat das nicht:

Wenig später kamen die Orks, die nur besiegt werden konnten, weil Kommissar Yarrick den Waaaghboss und dessen Truppen in einer Stadt binden konnte.

Beim dritten Krieg, nach der Rückkehr des Waaaghbosses, ist Armageddon für die Orks zu einer Art heiliger Stätte geworden, an der sie immer Kämpfe und glorreiche Tode finden können.

Schließlich haben nach der Öffnung des Großen Risses auch noch der gefallene Primarch Angron und seine Khorne-Getreuen mitgemischt.

Jetzt wird Armageddon der Schauplatz der neuen Edition von Warhammer 40.000 samt neuer Regeln, unter anderem für die Steel Legion, die standhaften Verteidiger des Planeten. Der Planet selbst ist der Welt sehr ähnlich, die als die Apokalypse selbst gilt: Auf einem Planeten in Warhammer 40.000 ist Fallout die Realität geworden, jetzt leben dort einige der härtesten Menschen des Imperiums