Warhammer 40.000: Ein Orden der Space Marines ist so geheim, dass alle „normalen Menschen“ sterben müssen, die von ihm hören

Space Marines sind die vermutlich bekanntesten Kämpfer in der Welt von Warhammer 40.000. Einen Orden darf aber so gut wie niemand kennen – zumindest nicht in der Welt selbst. Diese Elite-Übermenschen sind so krass, dass sie nur zu ganz bestimmten Zwecken eingesetzt werden und sogar Dämonen in den Schatten stellen.

Die Grey Knights sind ein Orden der absolut besten und stärksten Space Marines, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Sie stehen außerhalb der meisten Regeln und Strukturen, denen sich Space Marines meistens unterwerfen.

Ähnlich wie die Adepta Sororitas sind die Grey Knights quasi ein Teil der Inquisition. Sie dienen als kämpfender Arm des Ordo Malleus, also dem Teil der Inquisition, der sich dem Kampf gegen das Chaos verschrieben hat.

Wären die Grey Knights ein offizieller Orden und gleichwertig mit allen anderen Adeptus Astartes, würden sie im Ranking der stärksten Space Marines ohne Zweifel an der Spitze stehen.

Von ihrer Entstehung bis hin zu ihrem Einsatz, ihren Waffen und ihren Fähigkeiten ist nichts an den Grey Knights normal – nicht einmal für Warhammer-Standards. Und trotzdem ist im Imperium der Menschheit kaum etwas so wenig bekannt wie dieser Orden.

In Chaos Gate – Daemonhunters spielt ihr selbst als Grey Knight:

Ein aus der Not geborener Orden von Elite-Kämpfern

Der Orden besteht aus den loyalsten der Loyalisten und wurde während der Horus Häresie gegründet. Als Terra, also die Heimatwelt der Menschen, im Begriff war, belagert zu werden, hat der Imperator seinen engsten Vertrauten Malcador damit beauftragt, die loyalsten Kämpfer des Imperiums aufzutreiben und aus ihnen eine Elite-Truppe zu gründen.

Unter diesen „Knights Errant“, zu Deutsch etwa: Fahrende Ritter, befanden sich Menschen wie Space Marines – darunter sogar Mitglieder der Verräter-Legionen, die dem Imperator treu geblieben sind. Acht dieser Space Marines wurden schließlich als Grundstein für die Grey Knights ausgewählt.

Um aus diesen acht Großmeistern auch einen Orden erschaffen zu können, hat Malcador die Space Marines schließlich zu Titan geführt, einem Mond des Saturns, auf dem bereits alles für eine regelrechte Zucht zur Verfügung stand.

Big E persönlich sorgt für die Erschaffung des ganzen Ordens

Die Anlagen auf Titan waren schon bei der Ankunft der Großmeister darauf ausgelegt, einen neuen Orden heranzuziehen – darunter hunderte passende Rekruten und die so wichtige Gen-Saat, die aus einem Menschen erst einen Space Marine macht.

Anders als die meisten Space Marines haben sie aber keinen Primarchen, von dem sie abstammen. Die Gen-Saat stammt angeblich vom Imperator persönlich.

Da die Welt allerdings zu diesem Zeitpunkt im Höhepunkt des Großen Bruderkriegs versunken ist, musste diese Zucht-Station vorerst versteckt werden. Malcador, selbst ein starker Psioniker, hat Titan also kurzerhand in den Warp verfrachtet, das Reich des Chaos – geschützt mit haufenweise Siegeln und Riten.

Da die Zeit im Warp anders vergeht, ist der Mond kurze Zeit später wieder aufgetaucht und mit ihm ein ganzer Orden bereits voll ausgebildeter Grey Knights, die fast alle anderen Space Marines noch übertreffen.

Ein Orden der stärksten Magier im Imperium

Jeder Grey Knight ist ein starker Psioniker, also quasi ein „Space-Magier.“ Bereits bei der Auswahl schnappt sich der Orden die potenziell stärksten Anwärter von den Schwarzen Schiffen, die sonst Psioniker im Imperium einsammeln, und bilden sie aus.

Wer von den Auserwählten die 666 Rituale besteht, wird überhaupt erst in den Orden aufgenommen. Bei diesen Prüfungen muss der Rekrut beweisen, dass er selbst den schlimmsten Schrecken des Warps widerstehen kann.

Als Resultat sind die Grey Knights am Ende so gut gefeit, dass sie nicht vom Chaos korrumpiert werden können, egal, wie intensiv sie sich der Warp-Energie bedienen. Selbst ihre Namen sollen so mächtig sein, dass sie als Waffe gegen Dämonen funktionieren. Diese Infos stehen zwar in den offiziellen Kodizes, aber wie viel davon Fluff aus der Welt selbst ist, lässt sich bei Warhammer nur schwer sagen.

Besondere Taktiken für besondere Space Marines: Die Grey Knights unterscheiden sich in vielen Punkten von „normalen“ Space Marines. Sie haben etwa keinen Ordensmeister, sondern einen Obersten Großmeister, der von den acht Großmeistern einstimmig gewählt werden muss. Im Kampf teleportieren sie sich oft direkt zum Feind und halten über psionische Verbindung Kontakt zueinander, um effizienter kämpfen zu können.

So gut wie niemand kennt die Grey Knights

Die Grey Knights gelten in der Welt von Warhammer 40.000 als ein Mythos. Das liegt daran, dass jegliche Aufzeichnung, die sie erwähnt, gelöscht worden ist. Und mehr noch: So gut wie jeder, der von ihnen weiß, wird getötet oder Ähnliches.

Bei Space Marines wird lediglich das Gedächtnis gelöscht, sodass sie nicht mehr wissen, dass sie die Grey Knights je gesehen haben. Mitglieder der imperialen Armee werden schlicht hingerichtet, wenn sie Seite an Seite mit dem Orden kämpfen.

Die einzigen, die offiziell von den Grey Knights wissen, sind die Inquisition, die Grey Knights selbst und die Space Wolves. Das liegt allerdings auch nur daran, dass sich Space Wolves und Grey Knights ein paar blutige Schlachten geliefert haben.

Die Space Wolves haben sich geweigert, Unschuldige zu opfern – was sie wohl ihrem sturen Primarchen zu verdanken haben. Im Verlaufe des Konflikts haben die Space Wolves sogar einen der Großmeister des Ordens erschlagen.

Die Grey Knights stehen mit dem, was sie sind, außerhalb der Regeln der Space Marines. Dennoch halten sie sich grob an den Codex Astartes.