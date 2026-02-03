Ein loyaler Orden der Space Marines ist so brutal, dass er beim Chaos besser aufgehoben wäre – Bald könnt ihr ihn selbst spielen

Für viele Fans gelten die Space Marines und das Imperium in Warhammer 40.000 als „die Guten“ des Settings, auch wenn das an sich schon fragwürdig ist. Ein Orden der Space Marines kann aber definitiv nicht dazu gezählt werden: die Carcharodons, ein Orden von Sklavenhaltern. Space Marine 2 bringt sie bald als DLC.

In der Welt von Warhammer 40.000 gibt es zwar nicht direkt „gut und böse“, aber einige Fraktionen kommen den Extremen schon sehr nahe. Die Carcharodons sind eine dieser Fraktionen. Sie sind einer der wohl kontroversesten, aber genau deshalb auch beliebtesten Orden der Space Marines.

Wann genau die Carcharodons entstanden sind, ist nicht im Detail bekannt. Allerdings sollen sie schon seit kurz nach der Horus-Häresie existieren, grob seit dem 32. Jahrtausend. Auch ihr Ursprung ist nicht bekannt.

Spekulationen zufolge sind sie Ausgestoßene der Raven Guard, einem der ursprünglichen Orden der Space Marines. Der Grund für ihre Verbannung: sie waren schlicht zu brutal, ihre Methoden nicht mit der Moral des Imperiums oder zumindest ihres ursprünglichen Ordens vereinbar.

Seit ihrem Exil folgen sie dem „Vergessenen“ und kämpfen an den Grenzen des Imperiums gegen die Feinde der Menschen, denn trotz allem sind sie dem Imperator der Menschheit treu ergeben.

So brutal, dass das Imperium sie verbannt hat

Ihr Name bedeutet aus dem Hochgotischen grob übersetzt „Weltraum-Haie“ und genau so verhalten sie sich auch. Sie morden, entführen und versklaven Bürger des Imperiums heute noch und das war auch der Grund für ihre ursprüngliche Verbannung.

Es ist nicht bekannt, wann genau oder durch wen die Carcharodons verstoßen wurden, am wahrscheinlichsten ist jedoch die „Raven Guard“-Theorie: nach der Rückkehr des Primarchen Corvus Corax hat dieser den brutalen Teil seiner Legion verstoßen.

Corvus Corax ist der möglicherweise mächtigste aller Primarchen und aus seiner Entstehungs-Geschichte heraus ein absoluter Gegner von Sklaverei. Aufgewachsen auf einer tyrannisierten Welt und unter Sklaven, ist er als Rebell und Freiheitskämpfer erwachsen geworden.

Für die Verwandtschaft der Carcharodons zur Raven Gaurd sprechen etwa Titel, die sie ihren Astartes geben. Ihnen wird jedoch – sogar in der Welt – sogar eine gewisse Verwandtschaft zu gefallenen Brüdern, Anhängern des Chaos, zugeschrieben, was angesichts ihrer Methoden nicht verwunderlich ist.

Rekruten kommen selten freiwillig und die Gensaat macht sie zu Monstern

Carcharodons überfallen imperiale Welten und nennen das den „roten Zehnt“ („Red Tithe“). Dort nehmen sie die meisten Bürger, die sie finden können, als Sklaven mit und machen sie zu Dienern ihres Ordens.

Einige wenige Auserwählte „dürfen“ sich den Prüfungen unterziehen, um schlussendlich zum Space Marine zu werden, wenn auch nicht unbedingt freiwillig. Wer die Prüfungen nicht besteht, stirbt vermutlich.

Wenn ein Space Marine erschaffen wird, setzt ein Apothecarius ihm die Gensaat des Ordens ein, der den Körper des Mannes langsam verändert. Bei den Carcharodons hat das jedoch starke Nebeneffekte, weil die Saat selbst instabil und anfällig für Mutationen ist, ähnlich wie bei der Raven Guard:

Die Haut wird fahl, fast schon leichenblass.

Die Augen verlieren ihre Farbe und werden tiefschwarz, ohne Pupillen.

Carcharodons werden allein von der Gensaat her aggressiver und bösartiger, nehmen keine Rücksicht auf Zivilisten.

Ältere Carcharodons bilden sogar gräuliche Schuppen auf der Haut aus.

Die Ashen Claws, ein abtrünniger, aber nicht dem Chaos verfallener Ableger der Raven Guard, betrachten die Carcharodons übrigens nicht als Brüder , sondern als unnatürliche Mischlinge – und setzen sie sogar eher mit den verräterischen World Eaters gleich.

Carcharodons kommen zu Space Marine 2

Ende Februar 2026 bekommt Warhammer 40.000: Space Marine 2 seinen Patch 12. Dieser bringt den Tech Marine als neue Klasse ins Spiel, aber auch neue DLCs für das Spiel, darunter den Carcharodon-DLC.

Der DLC beinhaltet die komplette Heraldik der Carcharodons, mit der ihr euren Space Marine für Koop-Missionen und PvP anpassen könnt: zwei Helme, linke und rechte Schulterplatte und Brustteil. Anders als bei anderen Cosmetic-DLCs, erhaltet ihr keine neue Heraldik-Seite, sondern bekommt die Rüstungsteile direkt in die Auswahl, wenn ihr die Inhalte kauft.

Passend dazu liefert Focus Entertainment auch direkt den „Raven Guard“-DLC… die Verwandtschaft der beiden Orden ist eine weit verbreitete Theorie. Zusätzlich gibt es eine neue Map, neue Waffen-Varianten und eine neue Ausrüstung zum heilen.

Die Carcharodons sind zwar keiner der bekanntesten, auf jeden Fall aber einer der berüchtigtsten Orden in Warhammer 40.000 – und mit ihrem Verhalten sicherlich nicht die erste Wahl für die meisten (neuen) Fans. Wenn ihr wissen wollt, welcher Orden zu euch passt, macht hier den Test: In Warhammer 40.000 erschuf der Imperator 20 perfekte Söhne – Wessen Gen-Saat würdet ihr empfangen?