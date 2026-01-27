Warhammer 40.000: Space Marine 2 zeigt, was die neue Klasse kann: stellt die ikonische Sägezahn-Axt ins Rampenlicht

Warhammer 40.000: Space Marine 2 bekommt eine neue Klasse, den Techmarine, und jetzt wissen wir endlich, was er kann.

Was ist das für eine neue Klasse? Warhammer 40.000: Space Marine 2 hat die neue Klasse des Koop-Shooters, den Techmarine, genauer vorgestellt. Dieser erscheint mit Patch 12, der im Februar 2026 erwartet wird.

Techmarines sind so etwas wie Ingenieure und Mechaniker und sorgen dafür, dass die Maschinen der Space Marines funktionieren – entsprechend sehen auch die Fähigkeiten und das Arsenal der Klasse in Space Marines 2 aus.

Ingenieur mit automatischen Kanonen und Axt

Was genau kann der Techmarine? Die Spezialfähigkeit des Techmarines ist die sogenannte Servo-Gun. Das ist eine Kanone, die auf der Schulter des Kämpfers angebracht ist und mit einer mächtigen Salve vollautomatisiert eine Gruppe an Gegnern plättet.

Außerdem kann der Techmarine stationäre Tarantula-Geschütztürme aufspüren und aktivieren, die so lange auf Gegner ballern, bis sie leergeschossen sind oder zerstört wurden.

Im Kampf steht ihm dabei das folgende Arsenal zur Verfügung:

Primary Weapons: Sturmboltgewehr Boltgewehr Schweres Boltgewehr Occulus-Boltkarabiner Plasmabrenner

Secondary Weapons: Boltpistole Heavy Bolt Pistol Plasmapistole Infernopistole Neo-Volkite-Pistole

Melee Weapons: Kampfmesser Energieschwert Energieaxt Omnissianische Axt



Besonders auffällig ist dabei die ikonische Zahnrad-Axt, Omnissianische Axt genannt, für die es einen eigenen Trailer gibt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Bei der Omnissianischen Axt handelt es sich dabei um eine neue Nahkampfwaffe, die exklusiv für den Techmarine verfügbar ist und über einen weitreichenden Angriffsradius verfügt. Sie besitzt obendrein eine Spezialattacke, namens „Omnissian Rush“, bei dem der Techmarine nach vorne stürmt und seine Gegner aufspießt.

Der Techmarine ist insgesamt für Crowd Control ausgelegt und soll etwa Gegnerhorden auf Distanz halten, während seine Verbündeten Schaden austeilen. Die Entwickler beschreiben ihn als eine Hybrid-Klasse mit einer leichten Tendenz zum Nahkampf.

Falls ihr bislang zwar Spaß an Space Marine 2 hattet, aber noch nicht vollumfänglich in die Welt von Warhammer eingetaucht seid, könntet ihr das 2026 ändern. MeinMMO-Redakteur und Warhammer-Fan Benedict Grothaus meint nämlich, dass jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, um in die Welt von Warhammer einzusteigen.