Warhammer 40.000: Space Marine 2 zeigt, was die neue Klasse kann: stellt die ikonische Sägezahn-Axt ins Rampenlicht

News
2 Min. Dariusz Müller 0 Kommentare Lesezeichen
Warhammer 40.000: Space Marine 2 zeigt, was die neue Klasse kann: stellt die ikonische Sägezahn-Axt ins Rampenlicht

Warhammer 40.000: Space Marine 2 bekommt eine neue Klasse, den Techmarine, und jetzt wissen wir endlich, was er kann.

Was ist das für eine neue Klasse? Warhammer 40.000: Space Marine 2 hat die neue Klasse des Koop-Shooters, den Techmarine, genauer vorgestellt. Dieser erscheint mit Patch 12, der im Februar 2026 erwartet wird.

Techmarines sind so etwas wie Ingenieure und Mechaniker und sorgen dafür, dass die Maschinen der Space Marines funktionieren – entsprechend sehen auch die Fähigkeiten und das Arsenal der Klasse in Space Marines 2 aus.

Warhammer 40.000: Space Marine 2 präsentiert seine Roadmap für das zweite Jahr des beliebten Third-Person-Shooters
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Space Marine 2 zeigt die neue Axt des Techmarines im Trailer Ich habe eine Sache mit Henry Cavill gemeinsam: Jeder Besucher muss sich meine Figuren-Sammlung anschauen Warhammer 40.000: Space Marine 2 zeigt, was die neue Klasse kann: stellt die ikonische Sägezahn-Axt ins Rampenlicht Während der große Held aus Space Marine 2 die ganze Story von Warhammer 40.000 im großen Stil fortsetzt, landen zwei seiner Kameraden würdelos im Grab Ein neues MMO zu Warhammer klingt fast zu gut, um wahr zu sein – Das wissen wir Gezüchtete Übermenschen sind das Aushängeschild von Warhammer 40.000, bekommen jetzt ihr 3. eigenes Spiel In Warhammer: Space Marine 2 spielt ihr schon einen gezüchteten Übermenschen, Modder dürfen jetzt noch verrückteres Zeug machen Turtle Burst II Pro im Test: Erfahrt in 3 Minuten, ob sich die Maus für euch lohnt Mit dem Spin-off von Stranger Things geht Netflix ein Risiko ein, denn eine Figur könnte die Geschichte durcheinanderbringen Die Community von ARC Raiders urteilt: Der neue Modus ist Zeitverschwendung und richtet sich nur an eine Art von Spieler RAM ist so teuer geworden, dass Nutzer richtig dreist werden: Sie stehlen ihn direkt aus den Computern im Geschäft Neuer Trailer zu Super Mario Galaxy zeigt endlich den Charakter, auf den alle gewartet haben, lässt aber die wichtigste Sache vermissen

Ingenieur mit automatischen Kanonen und Axt

Was genau kann der Techmarine? Die Spezialfähigkeit des Techmarines ist die sogenannte Servo-Gun. Das ist eine Kanone, die auf der Schulter des Kämpfers angebracht ist und mit einer mächtigen Salve vollautomatisiert eine Gruppe an Gegnern plättet.

Außerdem kann der Techmarine stationäre Tarantula-Geschütztürme aufspüren und aktivieren, die so lange auf Gegner ballern, bis sie leergeschossen sind oder zerstört wurden.

Im Kampf steht ihm dabei das folgende Arsenal zur Verfügung:

  • Primary Weapons:
    • Sturmboltgewehr
    • Boltgewehr
    • Schweres Boltgewehr
    • Occulus-Boltkarabiner
    • Plasmabrenner
  • Secondary Weapons:
    • Boltpistole
    • Heavy Bolt Pistol
    • Plasmapistole
    • Infernopistole
    • Neo-Volkite-Pistole
  • Melee Weapons:
    • Kampfmesser
    • Energieschwert
    • Energieaxt
    • Omnissianische Axt

Besonders auffällig ist dabei die ikonische Zahnrad-Axt, Omnissianische Axt genannt, für die es einen eigenen Trailer gibt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Link zum YouTube Inhalt

Bei der Omnissianischen Axt handelt es sich dabei um eine neue Nahkampfwaffe, die exklusiv für den Techmarine verfügbar ist und über einen weitreichenden Angriffsradius verfügt. Sie besitzt obendrein eine Spezialattacke, namens „Omnissian Rush“, bei dem der Techmarine nach vorne stürmt und seine Gegner aufspießt.

Der Techmarine ist insgesamt für Crowd Control ausgelegt und soll etwa Gegnerhorden auf Distanz halten, während seine Verbündeten Schaden austeilen. Die Entwickler beschreiben ihn als eine Hybrid-Klasse mit einer leichten Tendenz zum Nahkampf.

Mehr zum Thema
Mehr zum Thema
Laserwaffen gelten in Warhammer 40.000 als extrem schlecht, dabei übersehen alle ihre riesigen Vorteile
von Benedict Grothaus
Mehr zum Thema
Warhammer 40.000, Age of Sigmar oder Fantasy – Welches Setting ist das beste und warum?
von Benedict Grothaus
Mehr zum Thema
Warhammer 40.000 zeigt neue Modelle und sorgt für Aufschrei, einige Fans drohen sogar, ihre Armeen zu verkaufen
von Benedict Grothaus

Falls ihr bislang zwar Spaß an Space Marine 2 hattet, aber noch nicht vollumfänglich in die Welt von Warhammer eingetaucht seid, könntet ihr das 2026 ändern. MeinMMO-Redakteur und Warhammer-Fan Benedict Grothaus meint nämlich, dass jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, um in die Welt von Warhammer einzusteigen.

Quelle(n): Focus Entertainment, PCGamesN
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Screenshot eines Techmarine aus Warhammer 40.000: Space Marine 2

Mit der neuen Klasse in Space Marine 2 müsst ihr nicht selbst ballern, könnt euch stattdessen auf eure Axt konzentrieren

Screenshot aus einem Trailer zu Warhammer 40.000: Space Marine 2

Eines der besten Spiele für Warhammer 40K lässt euren Space Marine mit neuen Waffen auf Tyraniden los, der Imperator und Steam wollen nicht mal Geld dafür

Screenshot zu Warhammer 40.000: Space Marine 2

Warhammer 40.000: Space Marine 2 ist seit Release nur noch besser geworden, und auf Steam gerade so günstig wie nie

Warhammer 40000 space marine 2 titus figur cinematic titel

Warhammer 40.000 stellt neue Figuren vor: Ihr könnt jetzt endlich mit den Helden aus Space Marine 2 und Secret Level spielen

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx