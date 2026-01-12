Warhammer besteht aus 3 völlig unterschiedlichen Welten – Welche davon ist die spannendste?

Warhammer besteht aus drei separaten Universen, die nur in Teilen zusammenhängen. Sie alle haben jedoch ihre eigene Lore, eigene Spiele, Serien und Besonderheiten. MeinMMO will von euch wissen, welche der drei Warhammer-Welten ihr am spannendsten findet und wovon ihr gerne mehr lesen wollt.

Ursprünglich hat Warhammer als Fantasy-Version angefangen und sich über Jahrzehnte hinweg entwickelt, oft schlicht aufgrund des Interesses der Fans. Über die Zeit sind verschiedene Welten aus der Idee hervorgegangen:

Fantasy, die erste Welt, die mittlerweile laut Lore zerstört worden ist.

Age of Sigmar, welches die Story von Fantasy fortführt und lange nur belächelt wurde.

Warhammer 40.000, die vermutlich bekannteste Welt des Warhammer-Universums in der düsteren, dystopischen Zukunft.

Dazu hat Macher Games Workshop einige Spin-Offs veröffentlicht, die mittlerweile so etwas wie eigene Welten darstellen: The Horus Heresy ist die Vorgeschichte von Warhammer 40.000 und spielt 10.000 Jahre zuvor, quasi Warhammer 30k und The Old World ist die Rückkehr zu Warhammer Fantasy, aber wie The Horus Heresy so etwas wie ein Prequel.

In der Community gibt es Fans für jede dieser Welten und die meisten interessieren sich für mehrere davon. Es gibt jedoch auch Puristen, die nur bei ihrer Version von Warhammer bleiben. Wir wollen deswegen von euch wissen: Welche Welt von Warhammer findet ihr eigentlich am besten? Schreibt gerne in die Kommentare, was die jeweilige Welt für euch ausmacht.

Ihr müsst euch dabei nicht komplett festlegen, sondern könnt mehrere Antworten auswählen. Schließlich ist es durchaus erlaubt, mehrere Warhammer-Welten zu mögen – sowohl der Codex Astartes als auch die Lehren des Sigmar und die Götter des Chaos erlauben das. Wir haben nachgefragt.

Wollt ihr euch der Abstimmung noch ein wenig Auffrischung zu den Welten haben, findet ihr weiter unten eine kurze Übersicht mit Besonderheiten.

Als kleine zusätzliche Umfrage – rein aus redaktionellem Interesse bei uns – würden wir uns außerdem freuen, wenn ihr uns noch kurz sagt, welche Inhalte euch eigentlich am meisten interessieren. Schließlich gibt es rund um Warhammer haufenweise unterschiedliche Gebiete vom Hobby mit Miniaturen über Bücher und Videospiele bis hin zu Serien und Animationen.

Warhammer – Ein dreigeteiltes Universum mit unterschiedlichen Welten

Auch, wenn sowohl Age of Sigmar als auch Fantasy und 40.000 alle den Namen Warhammer tragen, sind sie alle eigenständige Welten. Verbunden sind sie lediglich durch das Chaos, welches in allen Welten dasselbe ist – und im Falle von Age of Sigmar und Fantasy durch die Lore-Fortsetzung.

Das ursprüngliche Warhammer Fantasy – wie auch The Old World – ist eine klassische Fantasy-Welt mit Magie und bekannten Völkern wie Elfen, Zwergen, Orks (mit „k“!) und Menschen. Es gibt etliche Steampunk-Einflüsse und einen nicht ganz so mittelalterlichen Touch durch riesige Land-Schlachtschiffe, Kanonen und Kampf-Zeppeline. Warhammer-Typisch ist hier eben alles auf 11 gedreht und übertrieben. The Old World erzählt quasi die Vorgeschichte. Einige der langlebigeren Charaktere tauchen dort wieder auf, die Lore ist aber mehr oder weniger eigenständig.

Hier sind einige der besten Spiele, wenn ihr euch Warhammer Fantasy genauer ansehen wollt.

Age of Sigmar ist dann die Fortführung, denn in der Geschichte wurde die Welt von Warhammer Fantasy vollkommen vom Chaos vernichtet. Karl Franz, der Imperator der Menschen, hat zusammen mit anderen wichtigen Figuren einige Sterbliche aus der Alten Welt gerettet und mithilfe eines Drachen eine neue Welt erreicht, die Reiche der Sterblichen. Dort herrscht nun ein Krieg zwischen den Mächten des Chaos, der Ordnung, des Todes und der Zerstörung. Es gibt hier sogar einen fünften Chaos-Gott.

Warhammer 40.000 ist schließlich die losgelöste Sci-Fi-Version und dediziert kein „Warhammer aber 40.000 Jahre später.“ Es gibt sogar mehr Anleihen unserer echten Welt, so ist der Imperator etwa im Gebiet der heutigen Türkei geboren und es wird vermutet, dass wichtige Gestalten unserer Geschichte eigentlich von ihm gespielt wurden. Im Vergleich zu Fantasy ist die Welt (noch) dystopischer und dreckiger und natürlich gibt es statt Schwert und Schild die bekannten Bolter oder Superwaffen, die ganze Welten vernichten können.

Mittlerweile ist Warhammer schon längst kein Nischen-Thema mehr, sondern sogar Gegenstand akademischer Forschung – ähnlich wie Star Trek zuvor.

Die kurzen Zusammenfassungen hier sind lediglich kleine Gedächtnisstützen zu den einzelnen Welten oder Teaser, wenn ihr mehr über sie erfahren wollt. Einen tieferen Einblick in die Unterschiede und Besonderheiten der verschiedenen Warhammer-Versionen findet ihr hier: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Warhammer 40.000, Fantasy und Age of Sigmar? Die 3 Welten von Warhammer einfach erklärt