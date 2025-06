Hier sind 5 Spiele zu Warhammer, in denen ihr mit Elfen und Zwergen statt mit Aliens und Space Marines spielt

Die Welt von Warhammer ist vor allem bekannt für sein düsteres Sci-Fi-Setting von Warhammer 40.000. Ein wenig unbekannter, bei Fans aber mindestens genauso beliebt, ist die Fantasy-Version des Universums. Wenn ihr mit Raumschiffen und Lasern wenig anfangen könnt, hat MeinMMO hier einige Spiele für alle, die mehr auf Magie und Schwerter stehen.

Wenn man Warhammer sagt, werden die meisten vermutlich erst einmal an die Posterboys von Warhammer 40.000 denken, die Space Marines. Und das ist kein Wunder: Games Workshop rührt die Werbetrommel um die aufgepumpten Übermenschen ordentlich. Erst kürzlich wurden noch größere Rüstungen und fettere Waffen angekündigt.

Es gibt jedoch schon seit vielen Jahren einen Fantasy-Ableger: Warhammer Fantasy, oder im Tabletop mittlerweile „The Old World.“ In der Lore ist diese Welt mittlerweile untergegangen (und wurde durch Age of Sigmar ersetzt), aber als Setting existiert sie natürlich immer noch.

Obwohl Warhammer 40.000 und Warhammer Fantasy vieles gemeinsam haben, handelt es sich um zwei (fast) völlig eigenständige Universen. Lediglich die Macht des Chaos ist angeblich in beiden Welten dieselbe.

Und ein Blick auf Warhammer Fantasy lohnt sich – nicht nur für Interessierte, die Warhammer kennenlernen wollen, aber nichts mit Science-Fiction anfangen können, sondern auch für bestehende Fans. Denn es gibt in Warhammer Fantasy einige coole Völker, die es in 40.000 nicht (mehr) gibt.

In dieser Liste findet ihr fünf Spiele, die sich hervorragend dazu eignen, die Welt von Warhammer Fantasy kennenzulernen. Es handelt sich dabei nicht um ein Ranking, sondern um eine ungeordnete Aufzählung von persönlichen Empfehlungen des Autors, der schon tausende Stunden in alle möglichen Warhammer-Spiele gesteckt hat.

Vermintide

Eines der besten, vielleicht sogar das beste Spiel für den Einstieg in Warhammer Fantasy sind Vermintide und Vermintide 2. Ihr habt hier nicht nur actionreiches Koop-Gameplay in einem Team aus bis zu vier Spielern, sondern so ziemlich alles, was Warhammer ausmacht:

absurde Mengen an Gegnern, durch die ihr euch mit Schwert, Pistole, Bogen und Magie schnetzelt

das ständige Gefühl, dass der Tod buchstäblich an der nächsten Ecke wartet

bissigen, rauen und teilweise makabren Humor

Was Vermintide so gut macht, ist vor allem seine seine Diversität an Charakteren, bestehend aus einer (leicht verrückten) Magierin, einem sturen Zwerg, einer eitlen Waldelfe, einem fanatischen Inquisitor und einem rauen Soldaten.

Die Truppe, bekannt als die „Ubersreik Five“, ist ständig in hämische Streitgespräche mit spitzen Kommentaren verwickelt, selbst im harten Kampf gegen fünfmal so große Rattenoger. Skaven, die fiesen Rattenmenschen, sind hauptsächlich eure Gegner – neben Chaos-Kultisten und Tiermenschen.

Mehr zum Thema Weil ein Entwickler mich von der Seite angequatscht hat, bekam ich ein Highlight auf der gamescom 2024 von Benedict Grothaus

Vom Gameplay her erwartet euch ein Spiel ähnlich wie Left4Dead. Mit eurer Gruppe erledigt ihr einzelne Missionen in relativ schlauchigen Leveln mit bestimmten Aufgaben, die ihr erfüllen müsst. Dabei werdet ihr ständig von Gegnern, Elite-Monstern oder Minibossen angegriffen.

Anders als bei Left4Dead liegt der Fokus aber deutlich stärker auf dem Nahkampf. Jeder Charakter hat mehrere Klassen zur Auswahl für mehr Abwechslung und einzigartige Skills und Waffen. Vermintide ist nicht nur hervorragend, um Warhammer Fantasy kennenzulernen, es ist auch eines der besten Spiele, um in die Welt von Warhammer überhaupt einzusteigen.