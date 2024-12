Eines der coolsten Völker aus Warhammer lernt ihr nie kennen, wenn ihr nur Warhammer 40.000 spielt

Das Universum von Warhammer ist riesig und beinhaltet weit mehr als nur die düstere Sci-Fi-Welt von Warhammer 40.000. Das Fantasy-Pendant Warhammer Fantasy (wie auch Age of Sigmar) hat eine ganz eigene Lore – und da gibt es ein Volk, das ihr in 40k niemals sehen werdet: Skaven. MeinMMO erklärt, was dieses Rattenvolk so interessant macht.

Sicher, Space Marines mit ihren zwei Herzen und drei Lungen sind cool und so. Aber habt ihr schon mal eine riesige Ratte in Plattenpanzer und mit grün leuchtender Hellebarde auf euch zustürmen sehen, während sie: „Töten töten, ja-ja!“, schreit und von einem Flammenwerfer flankiert wird, der grünes Feuer schießt? DAS ist absurde Unterhaltung.

Warhammer Fantasy ist eine mittelalterlich angehauchte Welt, in der es im Prinzip die gleichen Konflikte gibt, wie in Warhammer 40.000 ebenfalls. Jeder hasst sich, ständig gibt’s auf die Glocke und irgendwie steckt das alles bedrohende Chaos auch mit drin. Und Warhammer Fantasy hat etliche eigene Völker, darunter die Skaven.

Skaven sind aufrecht gehende Ratten, etwas kleiner als Menschen, aber sehr viel fieser. Ihre Zahl ist Legion und das ist ihre einzige Stärke. Wo andere Völker auf Handwerkskunst und Finesse setzen, ertränken Skaven ihre Feinde einfach mit ihren Körpern. Manchmal buchstäblich.

Skaven spielen eine große Rolle in Age of Sigmar:

13 Glockenschläge sind die Geburtsstunde der Skaven

Woher genau die Rattenmenschen kommen, ist nicht vollständig geklärt. Als wahrscheinlicher Ursprung nennen viele Quellen die Stadt Kavzar, in der einmal Menschen und Zwerge zusammen gelebt haben.

Die Leute dort wollten einen Tempel bauen, um ihre Götter zu ehren. Aus Mangel an Material wurde das aber immer schwieriger, bis ein verhüllter Wanderer ihnen Hilfe angeboten hat. Dieser wollte den Tempel in einer Nacht fertigstellen, wenn er dafür nur auch ein Zeichen seiner Götter hinterlassen darf.

Tatsächlich ist der Tempel fertig geworden und in seiner großen Halle hing eine enorme Glocke, die um Mitternacht 13-mal geschlagen hat – begleitet mit unheilvollen Zeichen. Ab da war Kavzar dem Untergang geweiht.

Schwarzer Regen hat die Leute krank gemacht und Ernten zerstört. Das wenige, was es noch zu essen gab, wurde von Ratten weggefressen, die mit der Zeit immer größer und kühner wurden. Irgendwann waren Vorräte und Leichen nicht genug, es wurden auch die letzten Bürger verspeist. Wo Kavzar einst stand, ist heute Skavenblight, die Hauptstadt der Skaven.

Fressen, fressen, fressen!

Die Skaven verfolgen zwar viele verschiedene Ziele um Macht und Herrschaft, am Ende geht es aber vor allem darum, etwas zu fressen zu finden. Dabei ist es egal, was es zu essen gibt: Leichen von Feinden, Verbündeten… oder auch direkt die eigenen Sklaven, wenn’s sein muss.

Einer der Gründe ist vermutlich, dass Skaven einen enorm schnellen Stoffwechsel haben sollen. Der erlaubt es ihnen angeblich, sich schneller zu bewegen. Bekommt die Ratte dann nicht schnell etwas zu essen, kann es passieren, dass sie schlicht tot umfällt.

In Warhammer Fantasy sind Skaven eine stetige Gefahr, weil sie quasi überall sein können, nur eben unerkannt. Sie leben in Unterstädten und Tunneln und können jederzeit irgendwo auftauchen. Ein solches Ereignis nennt man Rattenflut, oder im Englischen: Vermintide. Und ja, die gleichnamigen Spiele rekurrieren genau darauf.

Nicht nur fies, sondern einfach böse: Skaven sind durch und durch böse. Sie wollen nicht einfach nur überleben, sie wollen anderen aktiv schaden. Das beste Beispiel: Gold. Das ist bei Skaven eigentlich nichts wert. Trotzdem bauen sie es ab, einfach damit es sonst niemand bekommt.

Von Clans und Fellfarben, ja-ja!

Nach ihrem Entstehen haben sich die Skaven in mehrere Clans aufgeteilt, die überall in der Welt von Warhammer Fantasy verstreut sind. Jeder Clan hat sich auf etwas anderes spezialisiert:

Clan Mors bringt starke Kämpfer hervor.

Clan Pestilens ist bekannt für seinen Umgang mit Seuchen und Krankheiten.

Clan Skryre baut die gefürchteten Warpsteinwaffen der Skaven.

Der Züchterclan erschafft monströse Skaven wie Rattenoger und Wolfsratten.

Die Skaven von Clan Eshin sind meisterhafte Assassinen und Infiltratoren.

Der größte Teil der Skaven-Bevölkerung sind Sklaven und Clan-Ratten. Die Fellfarbe bestimmt dabei, welchen Stand ein Skaven in der Gesellschaft hat. Die meisten Skaven haben bräunliches Fell und die starken Krieger, die Sturmratten, haben schwarzes Fell. Ratten mit weißem Fell sind große Anführer oder Magier.

Obwohl die Gesellschaft vor allem aufs Recht des Stärkeren aufbaut und Verrat eine gängige Praxis ist, haben die Skaven den Rat der Dreizehn als oberstes Herrschaftsorgan. Diese Zwölf Ratten (ja, dazu kommen wir gleich), bestimmen im Endeffekt, was die Skaven als Nächstes tun.

Rattenoger sind wirklich, wirklich große Ratten.

Ein eigener Chaos-Gott nur für die Ratten

Skaven verehren nur einen einzigen Gott, die Gehörnte Ratte. Dieser Chaos-Gott steht für Krankheit, Unordnung und Verfall, also grob ähnlich wie Nurgle. Die heilige Zahl der Gehörnten Ratte ist die 13 – weswegen sie das 13. Mitglied im Rat ist.

Die Gehörnte Ratte verleiht den Ratten eine gewisse Macht über Magie und andere Gaben, im Prinzip wie jeder andere Gott im Reich des Chaos. Dabei ist der Gott so mächtig, dass er neben Nurgle, Tzeentch, Khorne und Slaanesh in Age of Sigmar als fünfter Gott ins Haupt-Pantheon des Chaos eingezogen ist.

Da die 13 die heilige Zahl der Gehörnten Ratte ist, sind die 13×13, also 169, Gebote so etwas wie die Gesetze der Skaven. Diese stehen auf einer großen Säule aus Warpstein, dem wichtigsten Material der Skaven.

Mit Warpstein zu absurden Waffen

Warpstein, oder Wyrdstein, ist manifestiertes Chaos und damit die „ultimative magische Substanz.“ Jeder Chaos-Anbeter sucht nach diesem Material und Skaven nutzen es von allen im größten Umfang.

So gut wie jede Ausrüstung der Skaven hat zumindest etwas Warpstein irgendwo verbaut, und die mächtigsten Waffen haben eine enorme Zerstörungskraft:

Warp-Flammenwerfer brennen alles vor sich nieder.

Ratling-Guns feuern in enormer Geschwindigkeit Kugeln auf Feinde.

Warpblitz-Kanonen können auf große Distanzen konzentrierte Magische Blitze verschießen.

Verdammnisräder walzen übers Schlachtfeld und spießen ihre Opfer auf Stacheln auf.

Da Skaven keine Verwendung für Gold haben, ist Warpstein eigentlich ihre primäre Art der Bezahlung, wenn es denn notwendig ist. Die Nutzung dieser Substanz ist bei den meisten Mächten der Ordnung strengstens verboten.

So ein Ding will doch wirklich niemand im Gesicht haben.

Ratten im Weltraum – Wo sind die Skaven in Warhammer 40.000?

Warhammer 40.000 und Warhammer Fantasy sind streng getrennte, eigene Universen. Obwohl es etliche Parallelen gibt – etwa Elfen und Eldar, Dunkelelfen und Dark Eldar oder Grünhäute und Orks – ist Warhammer 40.000 nicht einfach das gleiche Universum nur viel später.

Entsprechend gibt es auch keine Skaven in Warhammer 40.000, obwohl sie in einigen Regeltexten erwähnt worden sind. Stattdessen gibt es einige Anspielungen und Entsprechungen:

Ratlinge sind eine Art von mutierten Menschen, die deutlich kleiner sind als alle anderen Menschen. Sie sind häufig gute Scharfschützen.

Die Hrud sind quasi das 40k-Pendant zu den Skaven. Beide Völker nutzen eine auf Warp basierende Technologie, bewohnen Tunnelsysteme und nutzen Plündergut für alles Mögliche.

Eine zu enge Verknüpfung zwischen Fantasy und 40.000 würde vermutlich auch zu großen Komplikationen und Widersprüchen in der ohnehin schon komplexen Lore führen. So gibt es etwa in Warhammer Fantasy Gruftkönige, deren 40k-Pendant schon seit einer Weile schläft und nicht mehr so ganz fleischlich ist.

Skaven sind deswegen auf Fantasy beschränkt, tauchen aber in etlichen Videospielen auf. So könnt ihr sie etwa im Strategiespiel Total War: Warhammer 3 als eigene Fraktion steuern, und die Vermintide-Spiele behandeln genau den Kampf zwischen Skaven und dem Imperium. Und neuerdings könnt ihr sogar selbst als Skaven spielen, was erstaunlich viel Spaß macht: Weil ein Entwickler mich von der Seite angequatscht hat, bekam ich ein Highlight auf der gamescom 2024