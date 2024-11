Alle Chaos-Götter in Warhammer 40.000 im Ranking – Wer ist der mächtigste?

Der Gott steht für alles, was irgendwie mit Verlangen zu tun hat. Das ist der Grund, warum die Dekadenz der Eldar ihn hat erwachen lassen. Slaanesh tritt zwar meist in Form eines androgynen, hübschen Mannes auf, wird aber auch oft als wunderschöne Frau, Hermaphrodit oder geschlechtsneutrale Figur beschrieben.

Damit der Warp nicht vollständig in unsere Realität strömt, hält der Imperator der Menschheit die vier Götter in einem ewigen Kampf davon ab, unsere Welt zu erobern. Dennoch gelangen immer wieder Dämonen in den Realraum und es kommt zu Kriegen zwischen ihnen und den Lebewesen der Realität.

