Diese Gaming-Maus ist die präziseste von allen – und jetzt bekommt ihr sie gerade günstig wie noch nie

Razers Viper V4 Pro löst höher auf als alle anderen Gaming-Mäuse am Markt und hat jetzt einen neuen Tiefstpreis erreicht.

Razer Viper V4 Pro um 17% reduziert

Jetzt zum Angebot

Die hervorragend bewertete Gaming-Maus Razer Viper V4 Pro bekommt ihr aktuell bei Amazon erstmals um 17 Prozent reduziert im Angebot, im Vergleich zur Preisempfehlung. So günstig gab es das erst im Frühjahr erschienene Topmodell des Herstellers zuvor noch nicht laut Vergleichsseiten.

Alternativ haben aktuell auch Galaxus und Alternate den neuen Tiefstpreis in petto, allerdings kommen in letzterem Fall noch Versandkosten hinzu. Unsagbar günstig ist die High-End-Maus selbst zum bisher niedrigsten Angebotspreis zwar nicht, hat für ihren gehobenen Preis aber auch ein Alleinstellungsmerkmal.

Mit 50.000 DPI Auflösung von Razers Focus Pro 50K Optical Sensor Gen-3 übertrumpft sie nämlich alle aktuellen Wettbewerber um mehrere tausend Dots per Inch. So erreicht sie auch mit 930 IPS sowie 90 G Beschleunigung hohe Werte, die für ihre E-Sports-Tauglichkeit sprechen.

Mit aktiviertem Frame Sync verspricht der Hersteller zudem eine minimierte Latenz durch punktgenaue Übertragung. Razers kabellose Verbindung HyperSpeed Wireless Gen-2 soll auch über 90 Prozent energieeffizienter sein und mit einer Abtastrate von echten 8000 Hz eine 50 Prozent geringere Latenz als bei der Vorgängergeneration aufweisen.

Hinzu kommt ein ultraleichtes Design von unter 49 Gramm. Derweil soll das Razer Optical Scroll Wheel mit taktilem Feedback versehentliches Scrollen verhindern sowie präziser und langlebiger als mechanische Varianten sein, während Razers Optical Mouse Switches Gen-4 über 100 Millionen Klicks überleben sollen.

In Sachen Akkulaufzeit kann die Razer Viper V4 Pro laut Hersteller bis zu 45 Stunden bei 8.000 Hz durchhalten und wer darauf verzichten kann bekommt bis zu 180 Stunden Laufzeit bei 1.000 Hz. Weitere Details zur Ausstattung der High-End-Maus findet ihr auch bei Amazon.

Gaming-Maus Razer Viper V4 Pro in Schwarz oder Weiß für 149,90 Euro statt 179,99 Euro UVP bei Amazon

Rezensionen und Test: So gut ist Razer Gaming-Maus Viper V4 Pro

In über 200 Amazon-Rezensionen kommt die Maus mit durchschnittlich 4,4 von 5 Sternen fast durchweg gut an und auch im Fachtest, zum Beispiel bei Trusted Reviews, gab es mit 5 von 5 Sternen eine sehr hohe Testwertung für die neue Razer Viper V4 Pro.

Die Razer Viper V4 Pro ist eine fantastische kabellose Gaming-Maus, die zu den reaktionsschnellsten gehört, die ich je getestet habe. Mit einem 50.000-DPI-Sensor und einer kabellosen Abtastrate von 8000 Hz ist sie flink und spritzig, während sie gleichzeitig über ein komfortables und superleichtes 50-g-Gehäuse verfügt. Auch die Software-Konfiguration ist überzeugend, und die Akkulaufzeit wurde deutlich verbessert. Allerdings ist sie recht teuer. Trusted Reviews

Pro enorm leistungsstark und reaktionsschnell in Spielen

solide Kunststoffkonstruktion

hervorragende Akkulaufzeit Contra teuer

Weitere Angebote: Film-Deals, GeForce-RTX-Grafikkarte und Sonos-Lautsprecher

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel zahlreiche rabattierte Filme aus verschiedenen Genres und eine starke GeForce-RTX-Grafikkarte, die als ideales Upgrade für das aktuell angesagte Gothic-Remake gilt. Außerdem bekommt ihr einen guten Einstiegslautsprecher von Sonos derzeit ebenfalls noch deutlich reduziert.

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