Warhammer 40.000 übertreibt jetzt komplett, bringt Space Marines in Rüstungen, die größer sind als Kampfpanzer

Games Workshop hat neue Models für Warhammer 40.000 vorgestellt. Passend zum aktuellen Set der Horus Heresy gibt es mehr aus dem Arsenal zur Zeit des Großen Bruderkriegs, mit dabei: Rüstungen im Saturnine-Pattern. Wenn ihr dachtet, dass Warhammer bisher absurde Dimensionen hatte, werdet ihr gleich vermutlich mit dem Kopf schütteln …

Das sind die neuen Modelle: Während der Dropsite Preview am 23. Mai 2025 hat Games Workshop neue Box-Sets für die Horus Heresy vorgestellt. Da die Häresie eine der größten Tragödien in der Geschichte des Imperiums ist und Space Marines die Hauptrolle dort spielen, sind die neuen Modelle entsprechend für Armeen der Space Marines gedacht:

Cybots (bzw. „Dreadnoughts“), Terminatoren und Praetoren in Rüstungen des Saturnine-Patterns

der Araknae Quad Acellerator, ein stehendes Vierlingsgeschütz

Space Marines in Mark 2 „Crusade“-Powerrüstung

der Fellblade Super-Heavy Kampfpanzer, eine Art Apokalypse-Panzer mit zwei Läufen, zusätzlichen schweren Boltern und etwa so groß wie ein Reihenhaus

Das alles klingt jetzt vielleicht schon übertrieben, ist für Warhammer-Fans aber auch eher ein gewöhnlicher Dienstag. Außer, dass in der Vorstellung auch die Größen verglichen wurden – und die sind einfach nur absurd.

Wie groß sind die nun wirklich? Allein die Saturnine-Terminatoren (und auch einige ihrer Waffen) sind ziemlich genau doppelt so groß wie „normale“ Space Marines, wie ihr sie aus Warhammer 40.000 kennt. Das Gleiche gilt für die Cybots, also die dicken Walker, in denen Space Marines selbst nach dem Tod noch dienen. In Zahlen:

das Model eines Leviathan-Dreadnoughts, der bisher größte Cybot, ist 9 cm hoch

ein Saturnine-Dreadnought ist noch einmal „eine Schulterplatte“, also etwa 1–2 cm größer

zum Vergleich: der Leman-Russ-Panzer, der Standard-Panzer des Astra Militarum, ist ebenfalls 9 cm hoch

das Model eines Standard-Space-Marines ist 4 cm hoch

In der Show haben die Moderatoren Vulkan selbst im Vergleich zu einem der neuen Cybots gezeigt. Vulkan ist der Primarch der Salamanders und gilt selbst unter den Halbgöttern als Riese mit einer Größe von zwischen 3,20 und 3,50 Metern (je nach Quelle). Der Cybot ist nochmal knapp doppelt so groß und damit in etwa so groß wie ein imperialer Ritter, die größten Kampfanzüge des Imperiums.

Saturnine-Rüstung ist ein Mysterium und heute fast unbekannt

Die Horus-Häresie spielt knapp 10.000 Jahre vor den aktuellen Geschehnissen von Warhammer 40.000 und viel Technologie von damals ist verloren gegangen. Die Saturnine-Rüstung zählt dazu, wobei sie schon damals eher eine Ausnahme gewesen ist.

Anders als die meiste Technologie, stammen Saturnine-Rüstungen nicht vom Mars, wo das Adeptus Mechanicus seinen Sitz hat, sondern vom Saturn. Ihren Haupt-Einsatz hatten sie in den Vereinigungskriegen des Imperiums. Perfektioniert wurden sie schließlich von Vulkan und allen Space Marines zugänglich gemacht – auch den Legionen, die später das Imperium verraten.

Interessiert ihr euch für die Modelle, könnte für euch spannend sein, dass ihr eure Modelle nach eigenem Belieben anpassen könnt. Allein die Terminatoren tragen jeweils zwei Waffen und in der Box bekommt ihr eine Auswahl aus Plasma-Bombarden, Desintegratoren und Power-Fäusten.

