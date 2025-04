Space Marines dürfen in Warhammer 40.000 nicht einfach sterben, sie müssen selbst danach noch dienen

Die Orks in Warhammer 40.000 haben völlig abgedrehte Götter, aber die sind so mächtig, dass selbst Menschen sie verehren

Wenn euch das alles immer noch nicht hart und absurd genug ist, solltet ihr wieder zu den Menschen schauen, genauer: zu den fanatischen Krieger-Priesterinnen der Adepta Sororitas. Die haben Läuterer und Marterer, in denen die gefangene Deserteurin oder Sünderin entweder nackt vor den Walker gespannt wird, um Buße zu tun, oder direkt in einer eisernen Jungfrau eingeschlossen den Läufer lenken muss: Vergesst Space Marines: Ein Frauen-Orden in Warhammer 40.000 ist viel beeindruckender, denn das sind „nur Menschen“

Cybots haben aber kaum noch etwas Menschliches… oder Spacemariniges?… an sich. Dass genau das beim Design versucht wird, soll aber ziemlich wichtig sein. In einem Thread auf Reddit fragt ein Nutzer, warum die Walker überhaupt noch Seh-Schlitze haben.

Was passiert, wenn eine Frau in Warhammer 40.000 zum Space Marine werden will?

Entsprechend sind Dreadnoughts nicht nur mächtige Kämpfer, sondern auch Hüter wertvollen Wissens, die gerne um Rat gefragt werden. Das allerdings passiert eher selten, denn ein Cybot wird nur in größter Not geweckt.

Die Technologie, um neue Dreadnoughts zu erschaffen, ist im Imperium der Menschheit mittlerweile fast vollständig verloren gegangen. Entsprechend sind die meisten dieser Walker schon uralt. Einige sollen so alt sein, dass sie sich noch an die Gründung ihres Ordens erinnern.

Der Geist des Space Marines wird mit neuralen Verbindungen mit der Maschine verbunden und das dauerhaft. Er „ist“ der Dreadnought und das so lange, bis seine Überreste im Inneren zerstört werden – was wiederum ziemlich schwierig ist.

Space Marines als übermenschliche Supersoldaten sind schwer zu töten, aber eben nicht unsterblich. Passiert es, dass ein Bruder so schwer verstümmelt wird, dass er nicht mehr zu retten ist, kann er in einen Dreadnought eingesetzt werden.

Die Orks in Warhammer 40.000 haben völlig abgedrehte Götter, aber die sind so mächtig, dass selbst Menschen sie verehren

Ähnlich wie die Dreadnoughts werden die Imperialen Ritter durch ein neurales Interface gesteuert, sind selbst aber so groß wie Kathedralen. In der Serie Broken Lance seht ihr einen solchen Ritter:

Eigentlich stellt der Tod so etwas wie ein Ende dar, oder, je nach Religion, den Anfang von etwas Neuem. In der Welt von Warhammer 40.000 folgt das Jenseits gewissen Regeln , wenn man es denn dorthin schafft.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to