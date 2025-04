Hier sind die 10 fiesesten Dämonen aus Warhammer im Power-Ranking

Chaos-Götter und ihre Dämonen sind eine der größten Gefahren in der Welt von Warhammer. Aber welche von ihnen sind die schlimmsten? MeinMMO wagt sich ans Ranking und erklärt, welchen Dämonen ihr auf gar keinen Fall begegnen wollt.

Dämonen gibt es in Warhammer in verschiedenen Formen, aber eines haben sie gemeinsam: sie stammen alle aus dem Warp, dem Reich des Chaos. Als Warp-Entitäten können sie in der realen Welt nicht lange existieren.

Dennoch reichen selbst kurze Aufenthalte hier, um euch einen richtig schlechten Tag zu machen. An und für sich ist es egal, welchem Dämon ihr begegnet: als normaler Mensch habt ihr keine Chance und werdet vermutlich innerhalb von Sekunden das Zeitliche segnen. Da ist es natürlich gut zu wissen, was eigentlich passiert, wenn ihr in Warhammer sterbt.

Die Art, wie ihr euer Leben lasst, variiert aber von Dämon zu Dämon enorm. Ein paar Begegnungen sind hier verhältnismäßig angenehm im Vergleich zu den Alternativen. Im Ranking berücksichtigen wir deswegen, welche Begegnung für euch am schlimmsten ablaufen würde.

Übrigens: Obwohl Warhammer Fantasy und Warhammer 40.000 getrennte Universen sind, ist das Chaos in beiden Welten das gleiche. Wie genau hier eine Verknüpfung besteht, ist allerdings nie genau erklärt worden.

10. Chaosbrut

Mutationen gelten bei den Menschen als Gefahr und die Chaosbrut ist einer der Gründe, warum. Streng genommen handelt es sich bei Chaosbrut nicht um Dämonen, sondern um bis zur Unkenntlichkeit mutierte Sterbliche, die von der Macht des Warp verändert worden sind.

Chaos-Götter sind bekannt dafür, ihren Dienern besondere „Gaben“ zukommen zu lassen, aber nicht jeder ist würdig, diese Geschenke auch im vollen Umfang nutzen zu dürfen.

Unter den Streitmächten des Chaos gilt die Chaosbrut als mit eine der niedersten Formen, im Kampf sind sie allerdings immer noch formidable Streiter. Eine Begegnung mit ihnen wäre allerdings eher kurz: Chaosbrut verhält sich eher wie ein wildes Tier oder ein Wahnsinniger und würde euch ohne viel Drumherum einfach zerfleischen. Nicht das schönste Ableben, aber immer noch besser als alles, was noch so kommt.