Die 5 großen Chaos-Götter aus Warhammer erklärt – Das passiert, wenn sie euch „segnen“

Eine unterschätzte Waffe in Monster Hunter Wilds hat eine Besonderheit, die sie an die Spitze der Tier List bringt und kaum einer weiß es

Euer Fleisch wird verrotten und je nach Seuche schwillt eure Zunge an, der Körper bläht sich auf oder die Haut wird mit eiternden Pusteln übersät. Alles natürlich höchst ansteckend. Auch Mutationen und Verwandlungen in verdrehte Bestien sind nicht selten. Dafür seid ihr auch enorm schwer zu töten – ihr tragt den Tod ja schon in euch. Euer Hass-Gegner ist Tzeentch.

Eine unterschätzte Waffe in Monster Hunter Wilds hat eine Besonderheit, die sie an die Spitze der Tier List bringt und kaum einer weiß es

Kraftvolles Können in Pokémon GO – Alle Infos zum Event

Nurgles Reich ist ein Garten voll blühendem Leben voller Krankheiten und Gifte. Zu seinen bekanntesten Dämonen zählen Nurglinge, Seuchenhüter und Große Verpester. Prominente Verehrer sind etwa die Verräter-Legion der Death Guard in Warhammer 40.000 und der ehemalige Seuchenheiler Doktor Festus in Warhammer Fantasy.

Die Welt von Warhammer bietet in ihren verschiedenen Varianten mehrere Versionen der Chaos-Götter, auch wenn das Chaos selbst immer die gleiche kosmische Macht bleibt. MeinMMO erklärt, welche Götter es gibt und was passiert, wenn ihr sie verehrt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to