Pfeif auf Nurgle: Da Orks in Warhammer 40.000 ham da bäst’n un’ grünst’n Götta

Ein Item in CoD ist teurer als das eigentliche Spiel – Macht jetzt nach 3 Monaten das, was es soll

Call of Duty zeigt, wie Verdanks bei der Rückkehr in Season 3 von Warzone aussieht

‘n größtän WAAAAAAAAGH! gerade fürt da Waghboss Ghazghkull Mag Uruk Thraka an, der sagt, er is’ da Prophet von Gork un’ Mork. Un’ er sagt, er kriegt Vision’ von den Göttan beim WAAAAAAAAGH!. Thraka wird bei seim WAAAAAAAAGH! Imma größa un’ stärka, weil er is’ ja der Boss. Darum is’ kla, dass da Orkz irg’nwann da größtän un’ sträkstän von’ ‘n Leut’n in da Galaxie werd’n müss’n .

Gork un’ Mork sin’ Boyz aus’m Warp, so wie allä Götta in Warhammer. Mänsch’n nenn’ den Warp auch Immaterium, das is’ das Reich vom Chaos un’ das, wo sich Gäfählä un’ sowas sammeln von Mänsch’n, Elfens un’ natüalich Orkz.

Ich habe in 5 Tagen 35 Stunden in ein Warhammer-Spiel auf Steam gesteckt – Das macht es so gut

Neuling will wissen, was passiert, wenn man in Warhammer 40.000 stirbt, bekommt ausführliche Antworten

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to