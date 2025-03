Eine Handvoll Menschen dürfen in Warhammer 40.000 das, wofür alle anderen sofort hingerichtet würden

Die meisten Menschen in Warhammer 40.000 fristen ein dystopisches Dasein irgendwo in den Tiefen von surreal großen Makropolwelten. Ein paar Auserwählte aber dürfen die Sterne befahren – und haben dabei fast Narrenfreiheit.

Das Imperium der Menschheit hat recht strenge Regeln, was den Umgang mit bestimmten Dingen und Wesen angeht – etwa den Xenos, also „Aliens.“ Die Faustregel ist: Alles, was auch nur ansatzweise nicht-menschlich ist, ist verboten.

Diese Regeln gelten für den allergrößten Teil der Menschheit und nur wenige bilden eine Ausnahme. Mehrheitlich sind diese Leute Inquisitoren, die sich zum Schutz der Menschen mit verdorbenen Dingen befassen müssen.

Es gibt jedoch eine Kaste an Menschen, die mehr oder weniger alles dürfen: Freihändler. Diesen Individuen wird so viel Macht anvertraut, dass sie sogar eigene Reiche gründen können. Und das Imperium erlaubt es, solange es nicht zu größeren Interessenskonflikten kommt.

Im Rollenspiel Rogue Trader spielt ihr selbst einen Freihändler und erfahrt, wie viel Macht ein solcher Mensch haben kann:

Ein Dokument, das so gut wie alles erlaubt – Selbst Ketzerei

Freihändler sind im Besitz eines Kaperbriefs, eines Dokuments, das sie in „den höchsten Rang, in den ein Diener aufsteigen kann“ erhebt. Sie sind auf einer Stufe mit Inquisitoren, Gouverneuren und Space Marines und können auf deren Unterstützung zugreifen, sollte sie notwendig sein.

Die Aufgabe eines Freihändlers ist es, die Grenzen des Imperiums auszuweiten. Um dieses Ziel zu erreichen, dürfen sie selbst gefährliche Artefakte nutzen und mit Xenos handeln – etwas, das „normalen“ Menschen unter Todesstrafe verboten ist. So lange sie aber den Interessen des Imperiums dienen, drücken die Behörden bei Freihändlern fast immer ein Auge zu.

So ziemlich jeder Mensch kann ein Freihändler werden. Meist stammen diese Leute aus dem Astra Militarum, dem Administratum oder der Inquisition. Kaperbriefe werden oft für besondere militärische oder politische Leistungen verliehen, dienen teilweise aber auch dazu, unliebsame Gegner ins Quasi-Exil zu schicken.

Die ersten Kaperbriefe sind angeblich mit dem Blut des Imperators selbst geschrieben und können vererbt werden. Entsprechend dienen sie dazu, ganze Dynastien und Adelshäuser zu gründen.

Kaperbriefe wurden bisher vom Hohen Senat auf Terra verliehen, der höchsten Macht im Reich und den Stellvertretern des Imperators. Seit einiger Zeit ist jedoch Roboute Guilliman der neue Anführer des Imperiums . Seitdem fällt diese Aufgabe aus förmlicher Sicht dem Primarchen zu.

Tapfere Entdecker oder „nichts weiter als bessere Piraten“

Das Imperium ist begrenzt durch die Routen, die durch den Warp erreicht werden können. Im Grunde ist es die Aufgabe eines Freihändlers, das Imperium zu vergrößern. Dazu stößt er mit seiner Flottille bis in Welten außerhalb der imperialen Grenzen vor. Was er dann dort tut, ist so ziemlich im selbst überlassen.

Einige Freihändler besiedeln die Welten dort und gründen eigene Reiche. Andere handeln mit Xenos und mehren so ihren Reichtum. Wieder andere sind einfach nur Plünderer, die Planeten und andere Schiffe ausrauben und vernichten.

Es gibt sogar Berichte von Freihändlern, die in ferne Galaxien vorgedrungen sind und dort möglicherweise eigene Imperien gegründet haben. Allerdings ist keiner davon je zurückgekehrt.

So lange die Interessen des Freihändlers nicht denen des Imperiums gegenüber stehen, haben sie Narrenfreiheit. Übertreten sie jedoch eine Grenze, droht der Entzug des Kaperbriefs – oder ein offener Krieg.

Der Kaperbrief gibt viele Rechte, aber macht nicht unantastbar

Durch die enorme Freiheit passiert es häufig, dass Freihändler sich zu sehr an ihre Machtposition gewöhnen. Sie verfallen dann in Selbstsucht oder Größenwahn, was in einigen Fällen dazu führt, dass sie sich vom Imperium abwenden oder sogar dem Chaos verfallen.

So lange sich der Freihändler außerhalb der imperialen Grenzen und innerhalb seines Reichs befindet, hat er theoretisch die höchste Autorität dort. Kehrt er aber ins Imperium zurück, unterliegt er wieder den Gesetzen.

Das ist häufig ein Streitfall, vor allem, wenn sich der Freihändler an seine Macht gewöhnt hat und daran, dass man ihm gehorcht – nicht umgekehrt. Etliche Freihändler wurden sogar direkt von der Imperialen Flotte begrüßt bei ihrer Heimkehr und mehr als einmal mit einem Feuergefecht.

Freihändler sind einer der Gründe, warum das Imperium stetig weiter wächst und dabei an Stärke gewinnt. Und das mit Erfolg, schließlich ist die Menschheit eine der größten Mächte in der Galaxie. Nur eine andere ist im Augenblick noch stärker: Alle großen Fraktionen von Warhammer 40.000 im Power-Ranking – Wer könnte die Galaxie beherrschen?