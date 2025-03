Ist der Imperator in Warhammer 40.000 ein Gott? Nicht einmal sein Sohn ist sich da sicher

Der Imperator ist eine der wichtigsten Figuren in Warhammer 40.000 und wird von den meisten Menschen als Gott verehrt – dabei will er das selbst gar nicht. Die wenigen, die sich gegen den Glauben stellen, ohne dafür bestraft zu werden, sind die Space Marines. Aber selbst bei den ältesten unter ihnen bröckelt nun die Sicherheit.

Seit Jahrtausenden sitzt der Imperator auf seinem Goldenen Thron und sorgt dafür, dass die Götter des Chaos die Menschheit nicht vollständig verschlingen. Zumindest ist es das, was die Kirche in Warhammer 40.000 so lehrt.

Um den Imperator gibt es einen riesigen Kult mit Ekklesiarchie, Inquisition und einer riesigen Streitmacht an heiligen Kriegerinnen, die jeden verbrennen, der ihren „Gott“ beleidigt. Das Imperium versteht hier nicht viel Spaß, schließlich ist der Imperator ihre Sicherheitsgarantie.

Im Imperium der Menschheit sind lediglich Space Marines diejenigen, die offen sagen können, der Imperator sei kein Gott, ohne dafür von einem Inquisitor besucht zu werden. Klar, denn ihre „Väter“, die Primarchen, haben den Imperator noch in Person gekannt.

Jetzt ist mit Roboute Guilliman einer der Primarchen der neue Anführer des Imperiums, ein direkter „Sohn“ von Big E. Aber selbst Guilliman ist sich nicht mehr sicher, ob seine Ansicht stimmt und vermutet, dass das Wesen auf dem Goldenen Thron mehr sein könnte.

Ein Gott muss nicht gleich Chaos sein

Die einzigen Götter, die in der Welt von Warhammer 40.000 im Moment wirklich bekannt sind unter den Einwohnern, sind die vier Götter des Chaos – abgesehen vom Imperator. Da die Menschen jedoch entsprechend regelmäßig gegen Götter kämpfen, sehen sie vor allem negative Eigenschaften an ihnen.

Im Roman „Dark Imperium: Godblight“ von Guy Haley aus dem Jahr 2021 spricht Guilliman mit einem Scriptor der Space Marines und einem Farseer der Aeldari über das, was Götter ausmacht. Das Gespräch kommt, nachdem Guilliman selbst anscheinend durch göttliches Eingreifen gerettet wurde. Ein Nutzer zeigt ein kurzes Exzerpt auf Reddit.

Während der Scriptor Donas Maxim darauf beharrt, dass der Imperator kein Gott sein kann, liefert der Eldar Illiyanne Natasé etwas kryptische Erklärungen und betont vor allem, dass das Konzept von Göttlichkeit nicht eindeutig ist. Die Wesen, die heute als Necrons bekannt sind, hatten etwa mit den C’tan Götter, die mit den Chaos-Göttern gar nichts gemein hatten. Die Eldar selbst hatten ein eigenes Pantheon, das irgendwann fast vollständig verschwunden ist.

Natasé geht allerdings noch weiter und sagt: Was die Wahrheit ist, spiele irgendwann keine Rolle mehr. Wenn genügend Leute etwas glauben, werde es in gewisser Weise Realität. Der Farseer spricht dort aus Erfahrung, denn sein Volk hat genau das schon geschafft.

Götter werden in Warhammer geboren – und können sterben

Warp-Götter sind Entitäten, die durch starke Emotionen psychischer Wesen genährt werden: Khorne von Hass, Nurgle von Verzweiflung, Tzeentch von Hoffnung. Die Eldar haben durch ihren Exzess selbst einen Gott geboren: Slaanesh, der das Volk im Anschluss fast vollständig ausgelöscht hat.

Die eigenen Götter der Aeldari sind dabei ebenfalls gefallen, die meisten zumindest. Einer existiert noch in For von Splittern, eine Göttin ist Nurgles Gefangene und einer soll irgendwie dem Tod entkommen sein. Fest steht aber, dass selbst Götter sterben können.

Im Kontrast dazu werden neue Götter immer wieder geboren oder gemacht. Nicht nur Slaanesh, sondern sogar die eigentlich im Warp nicht präsenten T’au haben eine eigene Göttin – und das nur dadurch, dass Menschen und andere Wesen an sie glauben.

Natasé erklärt, dass Götter nach Verehrung streben und dass in der Vergangenheit sogar Sterbliche zur Göttlichkeit aufgestiegen sind. Ob das „gegen den Willen“ des Sterblichen funktionieren kann, bleibt offen – könnte aber beim Imperator der Fall sein.

Big E ist schon lange ein Gott, er weiß es nur selbst noch nicht

Der Imperator selbst hat immer für eine Welt gekämpft, in der Menschen ihre eigenen Herrscher sind und keine Götter mehr brauchen. Entsprechend wollte er selbst nie ein Gott sein. Dass er dennoch einer ist, ist schon lange im Glauben der Menschen verankert – mit etlichen Hinweisen.

Dazu zählt etwa, dass die Menschen nur durch den Imperator überhaupt durch den Warp navigieren können. Sein Licht brennt so hell, dass es von fast überall aus in der Galaxie gesehen werden kann.

Außerdem werden ihm täglich tausende Seelen geopfert. Natasé betont: Der Einfluss vieler Seelen kann ein Wesen verändern, auch gegen seinen Willen. Genau das könnte mit dem Imperator passiert sein und schon vor langer Zeit.

Ist der Imperator ein guter oder ein böser Gott?

Tatsächlich vermuten viele Fans und Charaktere im Universum, dass der Imperator schon lange ein Gott ist und darunter sind nicht nur Menschen. Die Aeldari kennen die Legende eines „Dunklen Königs“, der durchaus mit der Figur des Imperators zusammenpassen würde.

Andere vermuten, dass der Imperator eigentlich ein Chaos-Gott ist, der lediglich die Menschen in die Irre geführt hat, um mächtiger zu werden. Es steht deswegen oft die Frage im Raum, ob der Imperator überhaupt „gut“ ist. Ein Mensch war er ohnehin nie wirklich, sondern ein Perpetual, eine Art unendliches Wesen mit anderen moralischen Ansichten.

In einem früheren Beitrag auf Reddit fachsimpeln Nutzer darüber, ob der Imperator überhaupt noch einen Einfluss darauf hat, was passiert. Der Fluss an Seelen, der ihm täglich geopfert wird, könnte ihn instabil und zu einem göttlichen Wesen gemacht haben, das er nun aber im Zaum halten muss, um nicht selbst zu sterben oder alles zu vernichten. Genau darum habe er für eine Welt ohne Götter gekämpft.

Wer oder was der Imperator ist, wird sich vermutlich in den nächsten Jahren in der Lore zeigen. Im Moment lässt sich nur vermuten. Die Wahrheit liegt sicherlich irgendwo zwischen den Annahmen, was ausgezeichnet zu Warhammer passen würde, denn ein „Schwarz und Weiß“ gibt es hier ohnehin nicht: Nutzer fragt, ob noch jemand bei seinem ersten Mal Warhammer 40.000 schockiert war, bekommt abgebrühte Antworten