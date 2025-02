In Warhammer: Age of Sigmar gibt es einen neuen, 5. Chaos-Gott – Was bedeutet das für Warhammer 40.000?

Die vier bekannten Chaos-Götter von Warhammer haben Zuwachs bekommen. Eine Riesenratte gehört nun zu ihrem coolen Quartett und sorgt in Age of Sigmar für Ärger in der Welt. Kommt sie jetzt auch im beliebten Warhammer 40.000 vor? MeinMMO erklärt.

Das Chaos ist die, nun, chaotische Macht des Universums als Gegengewicht zur Ordnung, die etwa von Menschen, Elfen und Zwergen vertreten wird. Das Chaos strebt nach Unordnung und Zerstörung – grob gesagt.

Eigentlich besteht das Pantheon der Dunklen Götter in der Welt von Warhammer lediglich aus Nurgle, Tzeentch, Khorne und Slaanesh. In der Fantasy-Version der Welt, Age of Sigmar, ist allerdings ein fünfter Gott aufgestiegen.

Bereits im Sommer 2024 hat Games Workshop, die Firma hinter Warhammer, die Gehörnte Ratte offiziell als neuen Chaos-Gott bestätigt. Und dieser neue Gott hat es ziemlich in sich.

Der Gott der bösen Rattenmenschen ist der neuste Chaos-Gott

Die Gehörnte Ratte ist der einzige Gott, der von den Skaven verehrt wird, einem Volk von fiesen Riesenratten. Skaven leben nur für die Vermehrung und um Unruhe zu stiften. Um das zu verdeutlichen: Die Ratten haben keine Verwendung für Gold. Trotzdem bauen sie es ab, nur damit es sonst niemand bekommt.

Die Gehörnte Ratte ist genau das: eine riesige Ratte mit gewundenen Hörnern, deren Darstellung ein wenig an Beelzebub erinnert. Sie steht – ähnlich wie Nurgle – für Krankheit, Unordnung und Verfall. Außerdem ist sie der Grund, warum Skaven überhaupt Magie wirken können.

Um die Gehörnte Ratte haben die Skaven eine ganze Religion mit Regeln und Gesetzen gebaut. Sie halten sich etwa an die 169 Gebote (die sich aus 13×13 ergeben; 13 ist die heilige Zahl der Gehörnten Ratte). Ähnlich wie andere Chaos-Götter hat die Gehörnte Ratte verschiedene „Aspekte“, die von einzelnen Skaven-Clans entsprechend mehr oder weniger verehrt werden:

Der peitschenschwänzige Eroberer, den die Verminusclans verehren

Der Große Verderber, das Vorbild der Clans Pestilens

Der Große Erfinder, der die Erfindungen von Clans Skryre beflügelt

Die Züchterclans verehren den Windenden Brutzeuger

und schließlich gilt der Mordschatten als Patron der Clans Eshin

Age of Sigmar ist übrigens die Fortführung von Warhammer Fantasy, das vor vielen Jahren quasi eingestellt wurde. Mit Age of Sigmar hat Games Workshop eine neue Spielwiese, um Inhalte auszuprobieren und Neues zu versuchen – wie die Gehörnte Ratte als Chaos-Gott.

Bekommt Warhammer 40.000 bald eine riesige Ratte als neuen Gott?

Wer sich nun denkt: „Klingt cool, würde aber das Sci-Fi-Setting von Warhammer 40.000 stören“, der hat vermutlich recht. Und genau das wird sehr sicher auch nicht passieren.

Die Welten von Warhammer 40.000 und Warhammer Fantasy bzw. Age of Sigmar sind strikt voneinander getrennt. Sie teilen sich zwar viele Aspekte, sind aber in sich geschlossene und eigenständige Welten. Das hat Games Workshop bereits mehrmals betont. Warhammer 40.000 ist nicht die „Zukunft“ von Warhammer Fantasy.

Das zeigt sich allein daran, dass Slaanesh in der Welt existiert, obwohl der eigentlich erst irgendwann zehntausende Jahre in der Zukunft durch die Hubris der Aeldari geboren wird. Dann wieder läuft Zeit für das Chaos auch schlicht anders ab.

Dennoch ist unwahrscheinlich, dass es die Gehörnte Ratte in die Welt von Warhammer 40.000 schafft, allein, weil es dort keine Skaven gibt. Ganz ausgeschlossen ist es zwar nicht, weil Games Workshop alle Freiheiten hat, Dinge auszuprobieren, aber dazu müssten wohl erst sinnvoll Ratten in den Weltraum gebracht werden. Und aktuell ist das neuste Volk eine Ansammlung von Space-Zwergen: In Warhammer 40.000 gibt es Weltraum-Zwerge und die sind noch deutlich härter als in Deep Rock Galactic