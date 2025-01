Wer Warhammer Online vermisst, sollte Return of Reckoning im Jahr 2025 eine Chance geben

Zwar sind die offiziellen Server von Warhammer Online seit Dezember 2013 offline, doch gibt es seit 2014 ein Fan-Projekt mit dem Namen „Return of Reckoning“, das den MMORPG-Oldie nicht nur am Leben hält, sondern ihm regelmäßig neue Inhalte spendiert. Der letzte Patch ist erst wenige Tage alt …

Was muss ich zu Warhammer Online wissen?

Warhammer Online war ein MMORPG von Mythic Entertainment, das im September 2008 erschienen ist und die inoffizielle Nachfolge von Dark Age of Camelot aus 2001 antreten sollte.

Wie der Name verrät, setzt das Spiel auf die reichhaltige Warhammer-Lizenz (Fantasy) und schaffte es zum Launch ganz wunderbar, diese in eine MMORPG-Welt zu übertragen. Als Lohn winkten hohe Testwertungen und diverse Auszeichnungen.

Zwar sollen zur Spitzenzeit etwa 800.000 Abonnenten das Online-Rollenspiel gezockt haben – was heutzutage ein enorm starker Wert wäre -, doch hatte sich Publisher EA offensichtlich mehr erwartet. Die von Games Workshop erworbene Lizenz lief aus, sodass man nach nur fünf Jahren den Stecker zog.

Viele Fans konnten das nicht nachvollziehen, da Warhammer Online viel Potenzial besaß. Nur ein Jahr später ging mit „Return of Reckoning“ ein Privatserver zu Warhammer Online live, der die liebgewonnene Spielerfahrung seitdem konserviert und um Balancing-Patches sowie neue Inhalte erweitert hat.

Hier seht ihr den Trailer zu „Return of Reckoning“:

Auch nach 10 Jahren sehr lebendig

Was ist zuletzt auf dem Server passiert? Obwohl der Privatserver mittlerweile auch schon mehr als zehn Jahre auf dem Buckel hat, wird das Spiel mit beeindruckender Regelmäßigkeit um neue Inhalte und Patches erweitert.

Das große Highlight bildete Ende 2024 ein großes Content-Update, mit dem ein neuer Story-Dungeon öffnete, frische Public-Quests etablierte und ein Event startete, bei dem man gefallenen Veteranen ehren konnte.

Aber auch im Dezember 2024 und Januar 2025 gingen bereits mehrere Patches live. Am 24. Januar startete etwa das Event „Rise of the Tomb Kings“, bei dem sich bis zum 3. Februar die namensgebenden Grabkönige erheben.

Warum lohnt es sich, „Return of Reckoning“ auszuprobieren?

Die regelmäßig stattfindenden Realm-versus-Realm-Schlachten zwischen den Spielerfraktionen des MMORPGs gehören auch heute noch zum Besten, was PvP-Fans passieren kann und stehen bereits niedrigstufigen Charakteren offen.

Die Warhammer-Lizenz findet sich ganz wunderbar in dem MMORPG wieder, was sich etwa an der spannenden Auswahl an Klassen und Völkern zeigt.

Alle sechs Völker (Dwarfs, Empire, High Elves, Chaos, Dark Elves und Greenskins) bieten jeweils vier eigene Klassen an, welche die Rollen Tank, Nahkämpfer, Fernkämpfer sowie Heiler ausfüllen. Mit dabei: Runenpriester, Slayer, Choppa, Chosen, White Lion und viele mehr.

Aber auch durch die Quests und ihre Hintergrundgeschichten kann man ganz wunderbar in das Fantasy-Universum von Warhammer eintauchen und mehr über die reichhaltige Lore erfahren.

Warhammer Online hatte einige clevere Ideen wie das Trophäen-System, mit dem man sich besondere Gegenstände verdienen kann, um mit diesen die eigene Figur, das Mount oder das Gildenbanner auszuschmücken.

Obwohl die Technik aus heutiger Sicht angestaubt wirkt, erzeugt Warhammer Online durch die gut umgesetzte Lizenz, den überall spürbaren Konflikt zwischen Order und Destruction sowie die abwechslungsreichen Areale eine einnehmende Atmosphäre.

Aufgrund des hohen Alters und weil es ein Privatserver ist, trefft ihr in „Return of Reckoning“ vor allem Spieler, die für das Projekt eine große Passion besitzen, regelmäßig einloggen und Einsteigern mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das Mit- und Gegeneinander funktioniert auf dem Server daher auch nach all den Jahren meist ganz wunderbar.

Ihr könnt „Return of Reckoning“ übrigens völlig kostenlos spielen. Es gibt sogar ein Team aus Game Mastern, die im Spiel darauf achten, dass die Serverregeln für ein angenehmes Miteinander eingehalten werden.

Wie kann ich „Return of Reckoning“ spielen? Ihr könnt das MMORPG kostenlos über returnofreckoning.com herunterladen. Es gibt Clients für Windows, Linux und Mac. Für die Anmeldung im Launcher müsst ihr euch auf der Webseite registrieren und so einen Account anlegen.

Neues Warhammer-MMORPG in der Mache

Seit Juli 2023 ist übrigens bekannt, dass MMORPG-Urgestein Jack Emmert (City of Heroes, City of Villains, Neverwinter) mit seinem Studio Jackalytpic an einem neuen MMORPG für das Warhammer-Universum arbeitet, und zwar für den chinesischen Konzern NetEase.

Seit Juli 2023 ist übrigens bekannt, dass MMORPG-Urgestein Jack Emmert (City of Heroes, City of Villains, Neverwinter) mit seinem Studio Jackalytpic an einem neuen MMORPG für das Warhammer-Universum arbeitet, und zwar für den chinesischen Konzern NetEase.

Allzu viel ist zu dem Projekt aber nicht bekannt. Offenbar soll das neue Online-Rollenspiel für PC und Konsolen entwickelt werden. Einige Aussagen von Emmert deuten zudem darauf hin, dass das Spiel einen starken PvE-Fokus haben wird. Release-Termin? Nicht absehbar!