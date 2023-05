Obwohl Warhammer Online vor 10 Jahren starb, läuft dort gerade ein Event, wie Oldschool-Fans von MMORPGs es lieben

Das MMORPG Warhammer Online (2008-2013) ist für viele Fans von PvP-MMORPGs eine traurige Geschichte. Denn dem Online-Rollenspiel war trotz viel Potenzial und fantastischer Lizenz nur ein kurzes Leben beschert. Aber 2023 können Fans es noch spielen.

Was ist die traurige Geschichte bei Warhammer Online?

Das MMORPG Warhammer Online war 2008 als inoffizieller Nachfolger von „Dark Age of Camelot“ (Release 2001) gestartet, einem kultisch verehrten PvP-MMORPG, das in der Zeit vor WoW riesige Massen an Spielern in Schlachten gegeneinander kämpfen ließ.

Warhammer ist eine fantastische und reichhaltige Lizenz. Zum Release bekam Warhammer Online gute Tests so um die 85 % und gewann überall „Bestes MMO 2008“-Preise

Aber letztlich blieb das MMORPG unter den Erwartungen von EA. Die Lizenz mit Games Workshop lief aus und das Spiel starb bereits 2013, nach nur 5 Jahren.

Für viele Fans des Spiels war das viel zu früh und noch bevor das Game sein volles Potenzial entfalten konnte. Bis heute ist der Mann hinter dem Projekt, Marc Jacobs, sauer auf EA und macht jetzt lieber sein eigenes Ding.

Privat-Server bringt Open-RvR “wie früher” zurück

Was ist das jetzt für ein Event? Seit 2014 betreiben Fans mit „Return of Reckockning“ einen Privatserver zu Warhammer Online. Dort läuft gerade das Event „Sigmartag“. Es dauert noch bis zum 30. Mai an.

Das Event bietet Spielern genau die „Open Realm vs. Realm“-Action, die Fans an Dark Age of Camelot so liebten und für die auch Warhammer Online bekannt war.

Wie PC Gamer schreibt, können Spieler einen “Schädel des Gefallenen Gegners” erringen, wenn sie einen Gegner töten.

Diese Schädel können in den Hauptstädten der eigenen Fraktion für Boosts eingetauscht werden.

Die Details zum Event “Sigmartag” könnt ihr dem Video entnehmen:

Bei 1000 Schädeln spawnt dann ein Relikt, das man aufnehmen und in den Schrein der Gegner tragen kann, um sich weitere Boni zu sichern.

Das ist ziemlich genau das Zeug, von dem Fans der „alten Realm vs. Realm“-MMORPGs wie Dark Age of Camelot oder Warhammer Online bis heute schwärmen – „die gute alte Zeit.“

Für Fans von Warhammer gibt es neue Hoffnung auf ein frisches MMO:

