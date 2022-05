Ein MMORPG, das viele lieben, bekommt nach 21 Jahren einen neuen Server – Ein Hauch von WoW Classic

Für viele MMORPG-Fans ist „Dark Age of Camelot“ (PC) auch heute noch das Online-Rollenspiel mit dem besten PvP. Das Spiel erschien 2001 in den USA und etablierte den Kampf zwischen drei Reichen als System, das heute noch in Guild Wars 2 und The Elder Scrolls Online gepflegt wird. 2022 erhält das Spiel nun einen neuen Server mit Classic-Elementen und einem Neustart: Eine solche Classic-Version hatte schon bei World of Warcraft für einen Aufschwung gesorgt.

Was ist das für ein Spiel? Dark Age of Camelot ist ein klassisches MMORPG mit einigen Alleinstellungs-Merkmalen, die es aus Sicht von vielen Veteranen auch 21 Jahre nach Release herausstellen:

In dem Spiel kämpfen 3 Reiche gegeneinander:

Albion (Artussage, Ritter und Magier)

Hibernia (Keltische Mythologische, Elfen und Kobolde)

Midgard (Nordische Mythologie, Trolle und Zwerge)

Jedes Reich hat andere Versionen bestimmter Klassen, die sich stark unterscheiden, das führte zu irren Klassenkombination:

„Shadowblade“ ist etwa ein Schurke, der eine Zweihand-Waffe benutzen kann

der Scout ist ein Bogenschütze, der mit Schild kämpft

der Animist kann zig Pilze stellen, die auf Gegner ballern

Vor allem das PvP gilt als prägend für das MMORPG-Genre: Spieler kämpften gegeneinander um Burgen und Relikte. Es kam zu Duellen, kleinen Scharmützeln oder gewaltigen Schlachten.

Wenn das alles so toll war, warum ist es dann tot? Dark Age of Camelot erlebte in den frühen 2000ern einen relativ großen Hype und brachte mehrere Erweiterungen in rascher Folge raus.

Dann aber wurde klar, dass sich „PvE“-Spiele wie Everquest besser auf dem Markt schlugen als PvP-Titel wie Dark of Camelot. Die DAOC-Entwickler Mythic versuchten 2003 mit der Erweiterung „Trials of Atlantis“ in eine PvE-Richtung zu lenken, was nur mittelgut funktionierte.

Das Spiel hatte auch fortwährende Balancing-Probleme: Gerade neue Klassen, die mit den Erweiterungen kamen, wurden als „zu stark“ und „overpowered“ eingeschätzt: Es hieß, die seien doch nur so gut, damit viele Leute das neue Add-On kauften.

Dann kam der Hype um World of Warcraft auf und Dark Age of Camelot verschwand ab 2005 mehr oder weniger in der Versenkung.

Die führenden Köpfe des Spiels wendeten sich anderen Projekten zu, der nächsten Generation an MMORPGs: Der Design-Chef Mark Jacobs entwickle Warhammer Online, Produktions-Chef Matt Firor wechselte zu Bethesda und arbeitete an „The Elder Scrolls Online“.

Über den Autor: Gerd Schuhmann hat 2001 das MMORPG-Genre in der offenen Beta von Dark Age of Camelot entdeckt und hatte eine Weile seine eigene 8er-Stammgruppe auf dem Server Avalon.

Neuer Server mit Klassik-Elementen soll Neustart sein und alte Spieler zurückbringen

Das ist jetzt die Idee: Wie aus einem News-Letter klar wird, der einen Discord-Chat der Entwickler zusammenfasst, plant man 2022 einen neuen Server, um Spieler zu DAOC zurückzubringen:

Auf dem Server soll eine „modifizierte Version von DAOC laufen“ – die Rese ist on „starken Classic-Elementen“

Der Server soll einen „Neustart“ ermöglichen

Der Server soll im Sommer kommen

Die Entwickler betonen, dass das aktuelle DAOC auf dem Server Ywain davon nicht negativ betroffen werden soll.

Das steckt dahinter: DAOC ist sicher eines der MMORPGs, die 20 Jahre später am stärksten verherrlicht werden. In vielen Debatten taucht immer wieder auf, wie toll DAOC war – für viele in Europa und Deutschland war es ihr „erstes MMORPG“.

Der Versuch, das Spiel wiederzubeleben und die Uhr zurückzudrehen, ist sicher interessant.

Wobei man sagen muss, dass Dark Age of Camelot in der Grafik schon deutlich schlechter gealtert ist als World of Warcraft.

Seit vielen Jahren hoffen Fans von DAOC darauf, dass „Camelot Unchained“ noch was wird. Das ist ein Indie-MMORPG vom DAOC-Entwickler Marc Jacobs:

