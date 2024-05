Bill Gates hatte einen völlig falschen Weg zum Erfolg, futterte Astronauten-Nahrung, verzichtete auf Pausen

Pathfinder: Wrath of the Righteous feiert im Juni seinen letzten DLC

Tang wurde vor allem dadurch bekannt, dass es von der NASA für ihre Astronauten verwendet wurde. Bill Gates empfand es damals als adäquate Methode, einige Nährstoffe zu sich zu nehmen. Wie er in der Doku erzählt, sparte er sich häufig das Auflösen des Pulvers im Wasser, sondern leerte sich den Beutelinhalt einfach direkt in den Mund.

Denn zu diesen Momenten gab es meist etwas zu erledigen, weshalb, anstatt Pause zu machen, zu praktischen Notlösungen gegriffen wurde. Gates nannte „Tang“ als favorisierte „Mahlzeit“. Dabei handelt es sich um ein Pulverkonzentrat, das mit Wasser verdünnt wird. Es enthält Zucker, weitere Kohlenhydrate, Vitamine, Kalzium und pro Portion etwa 120-140 Kilokalorien (via My Sweet USA ).

Wie sah der Arbeitsalltag aus? Bill Gates erinnerte sich in der Dokumentation an seine Anfänge und erzählte, dass er und seine Mitstreiter nahezu keine Pausen einlegten. Noch nicht einmal für ein vernünftiges Essen war Zeit.

Was dachte Bill Gates früher über Arbeit? Bill Gates galt lange Zeit als der reichste Mensch der Welt. Diesen Erfolg hat er sich in langjähriger Arbeit aufgebaut.

