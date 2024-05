Steve Jobs hat Bill Gates Verrat und Diebstahl vorgeworfen – Trotzdem waren sie irgendwie Freunde

Durch ihre (gemeinsame) Arbeit entwickelte sich über all die Jahre in gewisser Hinsicht eine sonderbare Beziehung mit Höhen und Tiefen.

Wir werden für etwa zwanzig Jahre in ein finsteres Computerzeitalter eintreten [wenn Microsofts Windows-Betriebssystem gewinnt und Jobs zwischenzeitliche PC-Firma NeXT den Kampf um das beste Betriebssystem verliert]

Nun, Steve, ich glaube, es gibt mehr als eine Sichtweise dazu. Ich denke, es ist eher so, dass wir beide diesen reichen Nachbarn namens Xerox hatten und ich in sein Haus einbrach, um den Fernseher zu stehlen, und herausfand, dass Du ihn bereits gestohlen hattest.

