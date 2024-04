„Was ist mit dieser Internetsache?“ –1995 kannte niemand das Internet und Bill Gates musste es im TV erklären

Bill Gates trat 1995 in einer TV-Abendshow auf, um Werbung für ein Buch zu machen. In dem Zusammenhang erklärte der Tech-Visionär, was das Internet ist und welche Möglichkeiten es bietet.

Das Internet, wie wir es heute kennen, ist nicht mehr wegzudenken. Ohne diese Technologie wäre der Zugriff auf Informationen stark eingeschränkt.

Vor fast 29 Jahren war die heutige Allgegenwärtigkeit des Internets noch undenkbar. Das World Wide Web war noch nicht weit verbreitet und nur die wenigsten Leute wussten, was es damit auf sich hat. Ein Grund für Bill Gates 1995 bei einem TV-Auftritt zu erklären, was das Internet überhaupt ist und was es kann.

That T-Mobile Home Internet Feeling – 2024 Big Game Day Commercial Weitere Videos Mehr Videos für dich Menschen im Krieg gegen die KI – Regisseur von Star-Wars-Hit bringt nächsten SciFi-Kracher Autoplay

Bill Gates erklärte uns 1995 im TV das Internet

Was war das für ein Auftritt von Bill Gates? Vor fast 29 Jahren war Bill Gates zu Gast in der Late Show von US-Moderator David Letterman. Er nutzte den Auftritt, um sein Buch „The Road Ahead“ vorzustellen. Darin befasste sich Gates mit dem damals aufkommenden Internet-Zeitalter.

Das Internet, wie wir es heute kennen, steckte Anfang der 1990er Jahre noch in den Kinderschuhen. Dementsprechend war das World Wide Web (WWW) in der Öffentlichkeit wenig bekannt und bis dahin eher ein Nischenprodukt, das nur wenige Menschen nutzten.

Da Letterman im Hinblick auf dieses Thema wie viele andere unwissend war, fragte er den Microsoft-Gründer in seiner Show „Was ist mit dieser Internetsache – Weißt du etwas darüber?“.

Bill Gates nannte es „The Big New Thing“ und startete daraufhin seinen Erklär-Auftrag.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Bill Gates Auftritt von 1995 wurde auf YouTube für die Ewigkeit festgehalten

Welche Erklärung lieferte Gates als Antwort? Bill Gates verstand es, die Frage für möglichst viele Zuschauer einfach und verständlich zu beantworten, die das Internet bisher nur als „Information Highway“ kannten. In Deutschland bezeichnetet man die neue Technologie als „Datenautobahn“.

[Das Internet ist] Ein Ort, an dem Menschen Informationen veröffentlichen können. Sie können ihre eigene Homepage haben. Unternehmensauftritte und die neuesten Nachrichten sind dort ebenfalls zu finden. Man kann E-Mails an Personen senden. Bill Gates 1995 in der Late Show von David Letterman

Wie reagierte Microsoft auf die neue Technologie? Bill Gates erkannte, welches Potenzial im Internet steckte. Daher wurde 1995 das Betriebssystem Windows 95 zusammen mit dem Internet Explorer 1.0 veröffentlicht. Um dies zu gewährleisten, sorgte Gates zeitweise für ein stressiges Arbeitsumfeld.

Daraus entstand der erste Browserkrieg der Geschichte. Microsofts Internet Explorer und der stärkste Konkurrent Netscape Navigator kämpften um die Marktführerschaft. Durch die Kopplung an das eigene Betriebssystem konnte Microsoft diesen Kampf für sich entscheiden.

Seine Marktmacht bei den Internet-Browsern behielt Microsoft viele Jahre bei. Auch der Nachfolger von Windows 95 wurde mit einer im Betriebssystem fest verankerten Version des Internet Explorers ausgeliefert. Während Microsofts Browser seinen Siegeszug ungehindert fortführen konnte, musste Windows 98 selbst ein besonderes Testverfahren für USB-Geräte über sich ergehen lassen: Microsoft hatte ein Vehikel mit über 60 USB-Geräten, quälte damit Windows 98 und die eigenen Entwickler