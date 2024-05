Anni The Duck erklärt im Statement, warum sie sich manchmal vor ihren Fans ekelt

Die Twitch-Streamerin AnniTheDuck steht seit ein paar Tagen in der Kritik, hauptsächlich aufgrund der Vorwürfe ihrer Ex-Freundin Reved. In einem Statement geht sie auf die Vorwürfe ein und erklärt, warum sie sich manchmal vor ihren Fans ekelt. Die hatte sie angeblich als “fette, schwitzige Scheiß-Fans” bezeichnet.

Wie kam es zu dem Statement? Die Twitch-Streamerin AnniTheDuck veröffentlichte am 09.05. um 12 Uhr ein Statement-Video auf ihrem YouTube-Kanal.

Der Hauptgrund dafür sind vor allem die schweren Vorwürfe ihrer Ex-Freundin Reved und deren Schilderung einer toxischen Beziehung.

Ein Thema, das bei den Fans der Streamerin Anni The Duck für Unmut sorgte, war die Aussage von Reved, dass Anni keinen Bock auf ihre ekligen, schwitzigen, scheiß Fans habe. In ihrem Video äußert sich Anni ausführlich zu diesen Vorwurf und den anderen Themen, die gegen sie im Raum stehen.

Von Fans im Cosplay angegrabscht

Warum AnniTheDuck sich manchmal vor ihren Fans ekelt: In ihrem Statement bestätigt sie, dass das Zitat von Reved vermutlich genauso gefallen ist, wie sie es beschrieben hat.

Weiter versucht Anni The Duck zu erklären, dass ihre Karriere im Cosplay begonnen hat und dass sie während dieser Zeit viele schlechte Erfahrungen mit Fans gemacht hat. So schildert sie, dass es zu der Zeit viele Situationen in Meet & Greets gab. Anni The Duck sagte, sie umarme dabei ihre Fans herzlich, täusche das nicht nur vor, sondern mache eine echte Umarmung.

Dabei sei:

ihr an den Po gegrabscht wurden

Leute hätten sich bei ihr bedankt, dass sie bei der Umarmung ihre “schwitzigen” Brüste gefühlt hätten

außerdem habe sie nach einem Meet&Greet Autogrammkarten erhalten, auf die jemand masturbiert habe

Weiterhin gibt sie zu, dass sie auch nach der Pandemie ungern Meet & Greets gemacht habe, da sie unter einer Sozialphobie leide. Sie gibt ebenfalls zu, dass sie sich vor dem Schweiß geekelt habe, sie aber natürlich auch selbst geschwitzt habe und es natürlich sei.

Trotzdem sei es ihr wichtig gewesen, die Meet & Greets zu machen, da sie selber wisse, wie wichtig Fans ein kurzer Austausch mit ihrem Idol sei. Aus diesem Grund habe sie auch Wert darauf gelegt, ihre Fans besonders fest zu umarmen.

Dennoch seien diese Momente sehr oft von den negativen Erfahrungen überschattet worden.

Sie habe es immer nur gut gemeint

Was sagt sie zu den restlichen Vorwürfen? Auch zu den restlichen Vorwürfen hat die Streamerin sich in ihrem Statement geäußert. So tut es ihr leid, dass sie ihrer Ex-Freundin ein schlechtes Gefühl bezüglich ihres Körpers gegeben hat, doch sie habe es immer nur gut gemeint. Als Beispiel dafür, dass sie ihre ehemalige Partnerin zu keinem Zeitpunkt unattraktiv gefunden haben soll, sei ihr Spitzname für Reved hübsche sexy geile .

Auch zu den Vorwürfen der Tierquälerei äußert sie sich und gibt zu, dass sie sich nie die dritte Katze hätte anschaffen sollen und in ihren damaligen Videos durchaus falsch gehandelt habe. Viele Situationen seien nur durch eine lange Krankheitsphase einer Katze entstanden. Zudem habe sich der Stress, den sie in ihrer “furchtbaren Beziehung mit Reved hatte” auch auf die Katzen übertragen.

Heute sehe alles anders aus und die Probleme, die damals bestanden haben sollen, seien nun nicht mehr aktuell.

Auch zu ihrer ehemaligen Freundin hat AnniTheDuck sich geäußert. Als Hauptproblem nennt sie, dass Mowky wohl nicht in der Lage gewesen sein soll, Nein zu sagen. So sei es zu Problemen innerhalb der Freundschaft gekommen.

Der Bruch entstand dann letztlich, als Mowky auf ein Gespräch drängte. Anni The Duck sich um dieses Gespräch aber drückte, weil sie davon ausging, dass Mowky die Freundschaft endgültig beenden wollte, und Anni The Duck sich dieses Gespräch nicht zumuten wollte, während sie noch an der Trennung von Reved litt.

Sie mache es traurig, dass Mowky einige Teile der Freundschaft als Missbrauch erlebt habe, spreche ihr jedoch dieses Gefühl nicht ab.

Ihre damalige beste Freundin hat sich bereits auf X zu dem Statement geäußert und zeigt sich enttäuscht.

Weiter geht Anni The Duck darauf ein, dass sie Gnu angerufen habe, als diese mit dem von ihr empfohlenen Fotografen ein Foto-Shootng im Cosplay aufgenommen habe habe. Ihr Grund hierfür sei ihre eigene Unsicherheit gewesen, und sie räumt ein, dass dies nicht richtig sei, aber aus ihrer Sicht auch nicht so böse gemeint gewesen wäre.

Zuletzt geht sie noch auf das Thema der schlechten Arbeitsbedingungen ein, die sie Mitarbeitern geboten haben soll. Hierbei sagt sie, dass es früher zu vielen sehr stressigen Situationen gekommen sei, sie diese mittlerweile jedoch besser koordiniert hätte und in dieser Form nicht mehr vorkommen, laut ihrer Aussage.

Influencerin wirbt um Verständnis, stellt andere aber auch negativ da

Wie kann man das Statement zusammenfassen? Zusammenfassend kann man sagen, dass Anni The Duck nur gegenüber Gnu echtes eigenes Fehlverhalten eingestehen. Wobei sie auch das damit rechtfertigt, dass Cosplay eben ihre Welt sei und sie hier Vorarbeit geleistet habe, von der dann andere profitierten.

Die Probleme mit anderen erklärt sie sich vor allem damit, dass die selbst Probleme mit ungelösten Konflikten hätten. Anni The Duck habe sich in diesen Situation zwar nicht immer tadellos verhalten, warb aber bei den Zuschauern um Verständnis für die vielen schwierigen Situationen mit einer kranken Katze, einer wegen ihres Aussehens und Gewichts unsicheren Lebensgefährtin und einer besten Freundin, die offenbar große Probleme mit Abegrenzung..

Die ersten Kommentare zeigen, dass das Statement im Internet nicht gerade wohlwollend aufgefasst wird.

