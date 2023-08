MontanaBlack gehört zu den bekanntesten Streamern Deutschlands – Das war sein aller erstes Video

Der Twitch-Streamer Marcel „MontanaBlack“ Eris (35) gehört zu den bekanntesten Streamern in Deutschland. Jetzt kennt man ihn vor allem für seine Talks in der Twitch-Kategorie Just Chatting, er spielt aber auch gern den einen oder anderen Shooter. Doch wie hat das alles angefangen? Hier zeigen wir euch in unserem Short, was Montes aller erstes Video auf YouTube war.

