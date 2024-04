Deutsche Twitch-Streamerin konnte ihren Traumberuf als Polizistin nicht ausüben, aufgrund ihrer Erkrankung 

Eine Szene aus dem Film "Fear and Loathing in Las Vegas".

Ein besonderes Erlebnis, das sie teilte, war die Lieferung eines 30 kg schweren Pakets, das sie in den ersten Stock tragen musste. Da sie aufgrund ihrer Skoliose eingeschränkt ist, bat sie den Paketboten um Hilfe. Dieser lehnte jedoch ab, was HoneyPuu dazu brachte, ihre Fans über ihre Erkrankung und die Herausforderungen im Alltag aufzuklären.

Was erzählt sie über ihre Erkrankung? HoneyPuu hat bereits zuvor über ihre Erkrankung gesprochen . In einem emotionalen TikTok-Video, vom letzten Jahr, teilte sie ihre Erfahrungen mit der Skoliose.

Laut ihrer Aussage, konnte sie diesen Traum nicht verwirklichen, da sie aufgrund ihrer Erkrankung nur in der Verwaltung oder im Büro hätte arbeiten dürfen. HoneyPuu leidet an Skoliose, einer Erkrankung, die eine seitliche Verkrümmung der Wirbelsäule verursacht.

Hier bei MeinMMO liegt unsere Expertise beim Gaming und allem drumherum, nicht aber bei medizinischen Belangen.Habt ihr gesundheitliche Probleme, dann wendet euch an euren Arzt des Vertrauens. Umfangreiche Gesundheitstipps findet ihr beim Bundesgesundheitsministerium (via bundesgesundheitsministerium.de ) oder in einem Gespräch mit eurem persönlichen Hausarzt.

