Eine deutsche Streamerin ist gerade die meistgesehene Frau auf Twitch – Verdrängt sogar Amouranth

Die Streaming-Plattform Twitch wirkt oft wie ein ziemlicher Männer-Verein. 2022 war die Amerikanerin Kaitlyn Siragusa als Amouranth zeitweise die einzige Frau in den Top 100. Doch nun macht ihr die deutsche Streamerin Isabell “HoneyPuu” Schneider (22) Konkurrenz.

Was genau erreichte HoneyPuu? Wie am 24. Januar auf Twitter bekannt wurde, ist HoneyPuu die meistgesehene Streamerin der letzten 7 Tage – und zwar weltweit.

Wie wird das gemessen? HoneyPuu ist die Nummer 1 unter den Streamerinnen in Sachen Watchtime, also gesehenen Stunden. Dieser Wert gibt an, wie viele Stunden Zuschauer insgesamt mit den Streams verbracht haben.

Die 22-Jährige kam in der vergangenen Woche auf über 350.000 gesehene Stunden, das entspricht mehr als 14 Tagen.

Fleiß zahlt sich aus

Was kann man sich darunter vorstellen? Watchtime ist neben den durchschnittlichen Zuschauern eines der nützlichsten Kriterien, um den aktuellen Erfolg von Streamern und Streamerinnen zu messen.

Fleiß wird hier belohnt: Wer sehr viel vor mittelmäßig vielen Zuschauern streamt, kommt am Ende oft auf mehr gesehene Stunden, als jemand, der zehntausende Zuschauer hat, aber kaum auf Sendung ist.

So ist Amouranth für ihren “Grind” bekannt: Sie streamte lange Zeit fast jeden Tag mehrere Stunden. Seit der Trennung von ihrem Ehemann will sie es jedoch etwas ruhiger angehen lassen.

Einer der größten deutschen Streamer, Marcel “MontanaBlack” Eris, streamt wiederum vergleichsweise wenig, dafür schalten oft um die 30.000 Zuschauer ein, wenn er auf Sendung ist.

Wie sieht das bei HoneyPuu aus? Die Streamerin ist zurzeit voll im Minecraft-Fieber. Über 46 Stunden – und damit etwas mehr als das Äquivalent eines normalen Vollzeitjobs – verbrachte sie in den vergangenen 7 Tagen in dem Klötzchen-Spiel. Dabei sahen ihr im Schnitt knapp 8.000 Menschen zu.

Jetzt wird ihr Fleiß mit Platz 99 der meistgesehenen Streamer insgesamt belohnt.

“Mit Skill und Witz auf Platz 1”

Wie fallen die Reaktionen aus? Die sind ziemlich positiv. So gratulieren zahlreiche Fans der 22-Jährigen auf Twitter. Auch Antonia “Reved” Staab, die sonst als größte deutsche Streamerin gilt, beglückwünscht ihre Kollegin:

???? INSANE ISA WTF GLÜCKWUNSCH — Antonia (@RevedTV) January 25, 2023

Was mögen die Leute an HoneyPuu? Viele Twitter-Nutzer nennen die Platzierung der Streamerin “verdient”. Immer wieder fällt da der Vergleich mit Amouranth: Besonders positiv bewerten die Leute, dass die 22-Jährige im Gegensatz zu ihrer amerikanischen Kollegin hauptsächlich mit Gaming Erfolg hat.

Und auch ihre Art kommt gut an: HoneyPuu wird als humorvoll und ehrgeizig beschrieben. “Mit Skill und Witz auf Platz 1!” schreibt etwa eine Twitter-Nutzerin (via Twitter).

Nachdem HoneyPuu in den vergangenen 2 Wochen so viel auf Sendung war, scheint sie sich gerade eine kleine Auszeit zu gönnen. Ihr letzter Stream war vor 3 Tagen – Umso beachtlicher, dass sie auch mit 2 Tagen Streaming-Pause im Zeitraum der letzten 7 Tage so gut abschneidet.

Welche deutschen Streamerinnen aktuell auch richtig erfolgreich sind, könnt ihr hier nachlesen:

