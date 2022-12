EliasN97 zeigt seine Einnahmen 2022 – So viel verdient der größte deutsche Twitch-Streamer

Elias “EliasN97” Nerlich ist einer der größten deutschen Streamer auf Twitch. Zusätzlich betreibt er mehrere YouTube-Kanäle und ist als Unternehmer aktiv. Das zahlt sich aus: In einer Fragerunde legte der Berliner seine Einnahmen aus dem Jahr 2022 offen.

Wer ist EliasN97? Nachdem eine Verletzung Nerlichs Karriere als Fußballer beendet hatte, entdeckte er den E-Sport für sich und startete 2018 mit FIFA 17 auf YouTube durch. 2020 begann er, zusätzlich auf Twitch zu streamen und wurde in kürzester Zeit zum größten und meistgesehenen Content Creator der Plattform.

Vom E-Sportler für Berlin zum deutschen Twitch-Millionär – Die Geschichte von eliasn97

Woher kommt der Name? Elias Nerlich wurde 1997 in Berlin geboren. Aus diesen Informationen setzt sich auch sein Twitch-Name zusammen. Auf YouTube ist der Streamer auch als Eligella unterwegs, eine Kombination aus seinem eigenen Vornamen und einer Abwandlung des Nachnamens von Magier Uri Geller.

Twitch und YouTube sind nicht die Haupt-Einnahmequellen

Woher kommen die Informationen? In einem Q&A, das der Streamer als sein “ehrlichstes Video” bezeichnet, legt er seine Einnahmen aus dem Jahr 2022 offen und stellt sich den Fragen seiner Fans. Es sollte auch um private Themen wie Geld und Liebe gehen.

Vor allem die Finanzen von EliasN97 interessieren die Fans, was er auch gut nachvollziehen kann. Das habe ihn bei anderen Influencern früher auch immer sehr neugierig gemacht. Er habe sich da allerdings bedeckt gehalten, da er nicht arrogant rüberkommen wollte.

Dass er die Einnahmen jetzt offenlegt, sei daher auch “kein Flex”, er wolle lediglich offen gegenüber seinen Fans sein.

Wie viel verdient EliasN97? Neben seiner Tätigkeit als Content Creator hat sich EliasN97 noch mehrere andere Standfüße aufgebaut. So hat er unter anderem eine Streetwear-Marke, vertreibt Vitaminwasser und sein Markenzeichen, das Nackenkissen.

Bevor er seine Einnahmen zeigt, stellt EliasN97 klar, dass es sich um Brutto-Beträge vor allen Abzügen handelt. Allein auf YouTuber nahm er im vergangenen Monat 74.000 € ein. Das sei ein bisschen mehr als sonst, meistens liege er zwischen 50.000 € und 80.000 €.

Im Jahr 2022 verdiente der Content Creator mit seinem Hauptkanal EliasN97 insgesamt 736.796 €, auf dem Nebenkanal Eligella waren es 261.741 €. Seit der Erstellung seiner Kanäle habe er ca. 1,6 Millionen € mit YouTube verdient.

Allerdings konnte Elias nicht mit allen Einnahmen so transparent sein, wie auf YouTube. Schließlich dürfe er keine internen Firmengeheimnisse weitergeben. Er gab jedoch Richtwerte an. Aufs ganze Jahr sahen die Einnahmen dann so aus:

Vitaminwasser VitaVate: 1,3 Millionen Euro

Streetwear-Label Elevate: 1,1 Millionen Euro

Twitch: 1,1 Millionen Euro

YouTube: 1 Million Euro aus beiden Kanälen

Placements durch Kooperationspartner: min. 1 Million Euro

Podcast: 150.000 Euro

E-Sport-Verein FOKUS: 120.000 Euro

Fitness-App PerformAll: 60.000 Euro

Wie sind die Einnahmen zu verstehen? Das ist bei den einzelnen Einnahmen etwas unterschiedlich. Bei Twitch, YouTube und seinem Podcast verdient EliasN97 über Werbung und bei Twitch zusätzlich über die Subs.

Anders sieht es bei seinen Firmen aus: Da zahlt sich EliasN97 ein (Geschäftsführer-)Gehalt aus, dessen Höhe er selbst bestimmen kann. Ihm sei es jedoch wichtig, dass es den Firmen gut gehe, weshalb er sich nicht allzu viel auszahle.

So sei FOKUS ein Multi-Million-Euro-Unternehmen, an dem er zusätzlich auch Anteile habe. Bei seinem Vitaminwasser VitaVate läuft es dann nochmal anders: Da gibt es einmal im Jahr eine große Ausschüttung statt eines festen Gehalts.

Die ganze Fragerunde könnt ihr euch hier anschauen:

Was macht er mit dem ganzen Geld? Wie EliasN97 in einer ähnlichen Fragerunde Anfang Dezember bekannt gab, steckt er das meiste Geld sofort wieder in sein Unternehmen. So befanden sich zu diesem Zeitpunkt auf seinem privaten Konto 52.000 Euro, auf seinem Geschäfts-Konto lagerten immerhin 1,2 Mio Euro.

