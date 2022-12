Trymacs zeigt seine Twitch-Einnahmen, wird von Fans gedisst – „Das ist voll viel, ihr kriegt 7 € Taschengeld“

Der Hamburger Maximilian Stemmler (28) ist als Trymacs einer der erfolgreichsten deutschen Content-Creator. Das zahlt sich aus: Zum Jahresende 2022 legte er offen, wie viel er mit Twitch und YouTube verdient. Das lief allerdings nicht ganz so, wie geplant, denn seine Fans hatten offenbar mit etwas anderem gerechnet.

Wie erfolgreich ist Trymacs? Trymacs gehört zu den größten Streamern im deutschen Twitch und betreibt zusätzlich mehrere YouTube-Kanäle für eigenständige Videos und Highlights aus seinen Streams. Auf Twitch hat Trymacs 3,2 Millionen Follower, sein größter YouTube-Kanal hat 2,1 Millionen Subscriber.

Warum zeigt Trymacs seine Einnahmen? Der Content-Creator macht jährlich eine Art Jahresrückblick, in dem er seine Zuschauer-Stunden, Video-Aufrufe und seine Einnahmen des vergangenen Jahres offenlegt.

Angeben möchte er damit aber nicht, so Trymacs. Ihm sei die Transparenz sehr wichtig, erklärte er im Stream. Auch, wenn man bei YouTube sicher wegen seiner Offenheit “wahnsinnig sauer” würde.

Wie viel verdiente Trymacs 2022 mit Twitch? Wie Trymacs in seinem Jahresrückblick am 13. Dezember mitteilte, verdiente er mit Twitch durch “Subs”, also bezahlte Abonnements, insgesamt 524.000 €. Abzüglich des Anteils, den Twitch selbst einbehält, landen 366.000 € bei dem Streamer.

Davon bleiben Trymacs nach Steuern und Abgaben noch 183.400 €.

Ärger über “Nichtsgönner-Community”

Was waren die Reaktionen? 180.000 € sind für die meisten Leute wohl sehr viel Geld sind und seine Fans gönnten Trymacs den Erfolg auch. Insbesondere, da es sich nur um die Einnahmen aus Subs handelt.

Allerdings ließ die Summe manche Trymacs-Fans ziemlich kalt. Im Chat des Streamers erschienen unbeeindruckte Nachrichten: “Nicht so viel”, “Hätte mit mehr gerechnet” und “Warum nur so wenig?” waren da zu lesen.

Trymacs war sichtlich pikiert. “Seid ihr bescheuert?”, rief der Streamer mit Blick auf seinen Chat. Er habe ja nur seinen Recap zeigen wollen und müsse sich eigentlich gar nicht rechtfertigen. Empört bezeichnete Trymacs seine Zuschauer als “Nichtsgönner-Community”.

Schließlich sei das “total viel” Geld. Seine Zuschauer hingegen seien hingegen 9 Jahre alt und würden gerade einmal 7 € Taschengeld die Woche bekommen.

Nach dem Zwischenfall wechselte Trymacs recht schnell zu seinen Einnahmen auf der Video-Plattform YouTube.

“Man kann über alles streiten, aber das ist verdient”

Wie viel verdiente Trymacs mit YouTube? Mit seinen 3 Kanälen Trymacs, SecondTry und TryReact generierte der Content Creator insgesamt circa 360 Millionen Klicks. Damit kommt Trymacs auf 1,18 Millionen Euro, von denen allerdings noch Steuern und Abgaben abgehen – dann bleiben ihm noch knapp 600.000 €.

Seine erfolgreichsten Videos überraschten Trymacs allerdings selbst: Sein erfolgreichstes Video war offenbar ein Experiment in Clash of Clans, an das er sich selbst kaum erinnern konnte. Auch seine Reactions auf den kontroversen YouTuber ApoRed kamen gut an – Zuschauer merkten scherzhaft an, Trymacs habe damit mehr verdient als ApoRed selbst.

Besonders freute sich Trymacs über ein Video des Trainings mit seiner Fußball-Mannschaft: Seine Skills wurden mit 2.700 € belohnt. Das sei mehr als verdient, findet Trymacs: “Man kann über alles streiten, aber das ist earned.”

Angesichts solcher Zahlen hatten wohl auch die kritischen “9-Jährigen” nichts mehr zu meckern.

