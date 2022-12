Call of Duty probiert sich an einem neuen PvE-Modus und bringt zur Mid-Season 1 von Modern Warfare 2 seinen allerersten Raid.

Der deutsche Let’s-Player Erik Range ist als Gronkh einer der größten Streamer auf Twitch . In einem Tweet bedankte er sich bei allen Zuschauern, in deren Recaps er auftauche.

Was ist der Twitch Recap 2022? In den letzten Jahren hat Twitch Streamern und ihren Zuschauern Rückblicke über ihre Zeit auf der Plattform zur Verfügung gestellt. In den Rückblicken lassen sich einige aufschlussreiche Informationen finden.

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und die Saison der Jahresrückblicke ist in vollem Gange. Auch Twitch ist mit von der Partie und gewährt euch unter Twitch Recap 2022 einen Blick auf einige Statistiken. Wir von MeinMMO zeigen euch, was drin steckt und wo ihr euren Recap findet.

