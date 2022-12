Twitch-Streamer feiert WM-Sieg zu hart – Rennt durch eine Scheibe und schlitzt sich den Arm auf

Call of Duty probiert sich an einem neuen PvE-Modus und bringt zur Mid-Season 1 von Modern Warfare 2 seinen allerersten Raid.

Wie kam es zu der Verletzung? In einem Clip ist das Unglück zu sehen: emiifco will offenbar eine Art Siegesrunde durch seine Wohnung drehen.

Was war das für ein Fußball-Spiel? emiifco streamte auf Twitch, wie er sich das Viertelfinale zwischen Argentinien und den Niederlanden am 09. Dezember anschaute. Nachdem Argentinien früh in Führung gegangen war, konnten die Niederlande in den letzten Minuten ausgleichen, sodass der Sieger im Elfmeter ermittelt werden musste.

