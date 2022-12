Hollywood-Star will Call of Duty auf Twitch zocken – Doch Fans beschweren sich über ihre Mitspieler

Neben ihrer Karriere als Schauspielerin und Model ist die „Hit Girl“-Darstellerin Chloë Grace Moretz (25) laut eigener Aussage eine leidenschaftliche Gamerin. Die 25-Jährige steht auf Shooter wie CoD: Warzone 2. Nun folgt der erste Stream auf Twitch.

Die Schauspielerin Chloë Grace Moretz wurde als Hit Girl in der „Kick-Ass“-Filmreihe bekannt. Aktuell spielt sie eine Gamerin in der Amazon-Serie Peripherie (Originaltitel: The Peripheral). Und auch im echten Leben soll das Zocken zu den liebsten Hobbys der 25-Jährigen gehören.

Nachdem sich Moretz im Oktober mithilfe von Twitter einen ansehnlichen Gaming-PC zusammenstellen ließ, fragten sich einige Fans, wann wohl der erste Stream auf Twitch folgen könnte. Jetzt ist es so weit: Heute, am 8. Dezember, wird die Schauspielerin ihr Debüt auf der Streaming-Plattform feiern.

Wann kommt der Stream? Wie über den offiziellen Twitter-Account der Serie The Peripheral bekannt gegeben wurde, wird Moretz heute, am 8. Dezember um 23 Uhr deutscher Zeit, einen Stream auf Twitch starten.

Was wird das für ein Stream? Geplant sind ein paar Runden Modern Warfare 2 mit zwei der größten Streamer zu Call of Duty: Mason „Symfuhny“ Lanier und Nadia Amine, die meist nur unter ihrem Vornamen auftritt. Symfuhny ist aktuell der größte Streamer zu Warzone 2, während Nadia auf Platz 16 die meistgesehene Streamerin zum Spiel ist (via sullygnome).

Im Anschluss ans Zocken ist eine Watch-Party zu Moretz‘ Serie Peripherie geplant. Der Stream wird wohl auf dem Twitch-Kanal von Symfuhny zu sehen sein, wobei die Schauspielerin auch einen eigenen Kanal mit über 4.400 Followern hat.

Wahl der Co-Streamer sorgt für Frust

Wie kommt der geplante Stream an? Während einige Fans von Chloë Grace Moretz und Peripherie sich wohl darauf freuen werden, die Schauspielerin live erleben zu können, kommt die Wahl ihrer Mitspieler eher nicht so gut an.

Sowohl Nadia als auch Symfuhny haben immer wieder mit Cheating-Vorwürfen zu kämpfen, die beide Content-Creator bestreiten.

Einige Twitter-Nutzer äußern sich besorgt, dass die Streamer Moretz nur ausnutzen würden, um ihre eigene Reichweite zu vergrößern und warnen die Schauspielerin: Eine Kooperation mit den beiden könnte ihr eher schaden und dafür sorgen, dass weniger Leute einschalten (via Twitter).

Andere zeigen sich vor allem enttäuscht: Sie hätten sich eigentlich auf den Stream gefreut und würden Moretz gerne unterstützen, „diesen Cheatern“ wollen sie jedoch keine Aufmerksamkeit schenken. Ein Nutzer schreibt, er hätte lieber nur Moretz zugesehen, wie sie einige Matches allein spielt (via Twitter).

Die Schauspielerin äußerte sich noch nicht zu den Cheating-Vorwürfen gegen ihre Mitspieler.

Wenn sich Hollywood-Stars als Gamer outen, ist die Forderung nach Streams auf Twitch oft nicht weit.

Kaum einen anderen Schauspieler würden die Fans wohl so gerne auf der Streaming-Plattform sehen wie Superman Henry Cavill. Wenn er nicht gerade vor der Kamera steht, bemalt Cavill gerne seine Warhammer-Miniaturen oder verpasst seinem PC ein Upgrade:

