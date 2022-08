Die 3. Staffel von The Witcher verspätet sich auf Netflix, also bastelt Geralt von Riva an seinem Gaming-PC

Die Dreharbeiten zur dritten Staffel des Netflix-Hits The Witcher pausieren gerade. Schuld ist mal wieder Corona. Doch Hauptdarsteller Henry Cavill ist nicht untätig und verpasst seinem PC ein Upgrade. MeinMMO zeigt euch, was drinsteckt.

Um wen geht es?

The Witcher ist eine der erfolgreichsten Netflix Serien überhaupt und basiert auf einer polnischen Buchvorlage, sowie der beliebten Spiele-Reihe von CD Projekt. Für einige ist „The Witcher 3“ das beste Game aller Zeit

Die Hauptfigur des Hexers Geralt von Riva wird von Henry Cavill verkörpert – der spielte auch schon Superman

Der britische Schauspieler gilt als sympathischer Nerd – 2020 begeisterte er Fans, als er seinen eigenen Gaming-PC baute

Der PC leidet nun offenbar unter der Hitzewelle, denn Cavill nahm einige Neuerungen vor

Henry Cavills PC ist gerade noch rechtzeitig fertig für die zweite Alpha-Phase der neuen MMORPG-Hoffnung Ashes of Creation. Das könnt ihr euch bei uns im Trailer anschauen.

Das steckt in Geralt von Rivas PC

Was fehlte dem PC? In einem Post auf seinem Instagram-Account verkündete Henry Cavill der AIO-Kühler habe nach Jahren intensiver Benutzung und aufgrund der Hitzewelle in England den Geist aufgegeben. Das sei ein PC-Ding, fügte er für diejenigen hinzu, die mit dem Begriff nichts anfangen können.

Was hat er eingebaut? Bei dem neuen Kühler könnte es sich der Optik nach um die NZXT Kraken Z73 handeln. Diese punktet durch ihre Kühlleistung, einen großen Drehzahlbereich und die Anzeige, welche auch in Cavills Post zu sehen ist. Abzug gibt es lediglich, was die Lüfter angeht. (via Hardware-Helden)

Gibt es sonst noch Neuerungen? Dieser Kritikpunkt könnte auch ausschlaggebend bei Cavills Entscheidung gewesen sein, sich beziehungsweise seinem PC gleich ein weiteres Upgrade zu gönnen: Lüfter des österreichischen Herstellers Noctua in deren Signatur-Farben beige und braun.

„Diese kleinen Schönheiten laufen niiiiice und leise“, schreibt der Witcher-Star. Mehr seien zudem schon auf dem Weg, er sei jedoch einfach zu ungeduldig geworden und hätte bereits mit dem Einbauen begonnen.

Geht es dem PC jetzt gut? Aufmerksame Betrachter werden feststellen, dass die Temperaturen mit 64° bei der CPU und 68° GPU immer noch recht hoch sind. Doch Cavill gibt Entwarnung: Dabei handle es sich um ingame-Temperaturen.

Welches Spiel seinen PC gerade auf Hochtouren bringt, verriet er jedoch noch nicht.

PC-Spieler freuen sich: „Einer von uns!“

Das sagen Fans: Henry Cavills PC-Upgrade wird auch schon im PCMasterRace-Subreddit diskutiert. Vor allem die Wahl seiner Lüfter ist dort Gesprächsthema.

Während einige die Meinung vertreten, die Noctua-Lüfter seien aufgrund ihrer Qualität und der geringen Lautstärke die richtige Wahl, stören sich andere am beige-braunen Farbschema. Dies beiße sich mit dem ansonsten schwarzen PC. (via Reddit)

Fernab von der Diskussion um die Nutzer freuen sich die Nutzer einfach über so einen nahbaren Star. Cavill sei „wirklich perfekt“ und „einer der besten Typen ever“. Auch als Twitch-Streamer würden sie den Schauspieler gerne sehen. (via Reddit)

Ich möchte einfach mit ihm abhängen. Ich bin überhaupt kein Fanboy oder stehe auf ihn als Schauspieler. Ich denke einfach, er ist ein Kumpel, mit dem es Spaß machen würde, zu zocken und über Tech-Kram zu reden. Nutzer Wotg33k über Henry Cavill (via Reddit)

Neben seiner sympathischen Art und seinem guten Geschmack in Sachen Hardware punktet Henry Cavill auch mit seinem Kabelmanagement. Das sieht alles schon ziemlich ordentlich aus. Vielleicht kann er mit seinem neuen Build ja irgendwann auch The Witcher 4 zocken.

Was haltet ihr von Henry Cavills und seinem Gaming-PC? Lasst uns eure Meinung gerne in den Kommentaren da.

Während Henry Cavill zur Fraktion der PC-Gamer gehört, schwören andere auf ihre Konsolen. Nun erklärte ein ehemaliger Microsoft-Manager, warum er seinerzeit den Konsolenkrieg zwischen Xbox und Playstation anheizte.