Der beste Shooter-Spieler der Welt hat gemeinsam mit Finalmouse eine Maus vorgestellt. Die war nach wenigen Stunden bereits völlig ausverkauft.

Tyson TenZ“ Ngo gilt als einer der besten Shooter-Spieler der Welt. Regelmäßig zeigt er mit starken Leistungen, wie gut er ist. So hatte er etwa den besten Rang in Valorant in nur 30 Stunden erreicht. Dort ist er bis heute unterwegs und spielt für das Team Cloud9.

Jetzt hat er gemeinsam mit einem Hersteller eine Gaming-Maus vorgestellt. Die war in wenigen Stunden bereits ausverkauft. Solche gemeinsamen Aktionen von Hersteller und Profi sind nichts Ungewöhnliches.

Gaming-Maus Deal des Spielers soll „größter Verkauf für einen aktiven esports-Spieler aller Zeiten“ sein

Um was für eine Maus geht es? Der Hersteller Finalmouse hatte gemeinsam mit dem Valorant-Profi eine Gaming-Maus entwickelt. Gemeinsam hatten sie die Starlight Pro am 17. Juli auf der offiziellen Webseite vorgestellt. Mit der Maus richtet man sich konkret an Spieler, die Shooter spielen wollen:

Die Maus kommt auf ein Gewicht von 42 – 47 Gramm.

Im Inneren kommt ein hauseigener Sensor mit einer DPI von 20.000 zum Einsatz.

Die Maus ist kabellos und setzt auf einen eigenen Wireless-Standard.

Das Gerät kann aber ebenso über Kabel verwendet werden.

Der Hersteller verlangt 189,99 US-Dollar, also etwa 188,00 Euro, für die Gaming-Maus.

Viele User erwarten einen technischen Standard und wollen nicht mehr mit antiken Gaming-Mäusen moderne Shooter zocken.

Wie viele Mäuse wurden verkauft? Es waren etwa 40.000 Stück der neuen Starlight Pro verfügbar und die waren innerhalb weniger Stunden bereits ausverkauft. Alle 40.000 Stück wurden zum Preis von 189,99 US-Dollar pro Maus verkauft. Laut einer Pressemitteilung der Prodigy Agency, die TenZ vertritt, handelt es sich um „den größten Verkauf für einen aktiven Esports-Spieler aller Zeiten“ (via dexerto.com).

Der Hersteller soll mit dem Verkauf der Maus mehr als 7 Millionen Euro eingenommen haben. Ein ordentlicher Batzen des Gewinns geht dann auch direkt an den Shooter-Spieler TenZ. Wie viel davon hatte weder der Hersteller noch seine Presseagentur gesagt.

Kommt das überraschend? Nicht unbedingt. Finalmouse ist bekannt für hochwertiges Equipment und häufig sind Mäuse kurz nach der Vorstellung bereits restlos ausverkauft. Und das war auch mit der Starlight Pro von TenZ nicht viel anders.

Kooperationen zwischen Stars und Herstellern ist nichts Ungewöhnliches

Regelmäßig schließen sich Hersteller mit verschiedenen Top-Spielern oder Streamern zusammen, um interessante Produkte für Fans oder Kunden zu entwerfen. Ein bekanntes Beispiel dafür ist etwa die Kooperation zwischen Logitech und Profispieler Michael „Shroud“ Grzesiek. Gemeinsam hatten sie die Shroud G303 entwickelt. Diese Maus könnt ihr aktuell für rund 100 Euro auf Amazon kaufen:

