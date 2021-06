Nachdem Tenz und die Sentinels gewonnen hatte, twitterte der Cloud9-Chef noch mal: „Man habe einen Gefängnisausbruch“, das spielt wohl auf den Vorwurf an, sie hätten Tenz mit dem Vertrag in eine Art Gefangenschaft genommen.

Der Chef von Cloud9 erklärte: Der Deal war schon vor Island beschlossen worden (via twitter ). Es war für sie ein gefährlicher Deal, weil man in Island gegen die Sentinels spielen würde, aber es war wichtig, dass Tenz wieder spielen kann.

Die “Valorant Chamions Tour 2021 – Stage 2 Masters- Reykjavik fand” vom 24. bis zum 30. Mai statt. Die Sentinels gewannen das Turnier 200.000$ Preisgeld. Zum MVP an Tag 7, dem Finaltag, wurde TenZ gewählt. Damit gilt er bis zum nächsten großen Turnier inoffiziell als “bester Spieler” in Valorant.

Das ist jetzt der Deal: Wie nun bekannt wurde (via esportsobserver ), haben die Sentinels Tenz tatsächlich kaufen können. Angeblich sollen 1,25 Millionen US-Dollar bezahlt worden sein – also deutlich weniger als die 2 Millionen US-Dollar, die Cloud9 vorher wollte.

Das war die Kontroverse: Der Twitch-Streamer und frühere LoL-Profi Doublelift schrie bereits auf: Das könne doch nicht sein, dass man Tenz so in Geiselhaft nehme. Der wolle doch eindeutig für Sentinels spielen.

In jedem Fall spielte Tenz dann so gut, dass die Sentinels ihn fest verpflichten wollten. Doch Cloud9 wollte ihn angeblich nur gegen eine Ablöse-Summe von 2 Millionen US-Dollar ziehen lassen.

Warum brauchen die Sentinels mitten in der Saison einen Erstazmann? Die Sentinels waren in die Valorant-Saison eigentlich mit einem exzellenten Team gestartet. Ihr Starspieler war Jay „Sinatraa“ Won (21): Er hatte sich in Overwatch einen Namen gemacht und war dort 2019 zum wertvollsten Spieler gewählt worden. Als sich Sinatraa von Overwatch trennte und Valorant zuwandte, bedauerte das sogar Blizzard.

Im E-Sport von Valorant passieren seltsame Dinge: Der eigentliche Super-Star des Teams „Sentinels“ war in einen Skandal verwickelt und wurde mitten in der Saison suspendiert. Als Ersatz lieh sich das Team den 20-jährigen Tenz aus und kaufte ihn vor der WM für angeblich 1,25 Millionen US-Dollar. Bei der WM wurde Tenz dann endgültig zum besten Spieler der Welt.

