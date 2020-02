Obwohl man noch nicht viel über Riots neuen Shooter Project A weiß, verlässt Profi-Spieler „swag“ sein CS:GO-Team, um sich voll aufs neue Spiel zu konzentrieren.

Um wen geht es? Der bekannte CS:GO-Spieler Braxton „swag“ Pierce kündigte am 28. Februar auf seinem Twitter-Account an, dass er sein Team Swole Patrol verlassen habe. Er schreibt:

Ich habe mich entschieden, vom kompetitiven CS:GO zurückzutreten. Und auch, wenn ich in Zukunft vielleicht Counter-Strike streame, ist mein Hauptziel, die Veröffentlichung von Project A abzuwarten und meine Ambitionen, der Beste der Welt zu sein, zu verwirklichen. Ich danke euch allen für eure Unterstützung und hoffe, dass ihr meine Reise weiterhin unterstützen werdet. Es waren lustige 8 Jahre und 22.000 Stunden von 1.6 zu GO (Yikes, aber ich bereue keine davon) Quelle: Swag Twitter

Was ist der Hintergrund? Wie DotEsports berichtet, zählte der 23-jährige Spieler vor Jahren zu den besten Talenten aus Nordamerika. Er spielte bei Teams wie Complexity und iBuyPower. Doch er gehörte auch zum Match-Fixing-Skandal im Jahr 2014, bei denen Spieler von iBuyPower wegen Spielmanipulation von CS:GO gebannt wurden (via Sport1.de). Zwar hoben die ESL und DreamHack die Banns im Jahr 2018 wieder auf, doch der kompetitive Bann von Valve blieb.

Er ist der erste bekannte CS:GO-Profi, der dem Spiel dem Rücken kehrt, um jetzt Project A zu verfolgen. Sollte Riots Shooter so gut einschlagen, wie dieser CS:GO-Profi hier schwärmt, könnten später noch weitere Pros dem Weg von Swag folgen.

Wie reagiert die Szene? Auf Twitter bekommt Swags Statement viel Aufsehen. So schreibt CS:GO-Observer David „prius“ Kuntz, dass er ihm auf dem Server als Obeserver zusehen werde. „[…] außerdem viel Glück. Kluge Entscheidung, übrigens. RIOT wird sehr glücklich sein, dich und AZK in ihrem Spiel zu haben und vielleicht werdet ihr irgendwann mal als Spieleentwickler für sie arbeiten, wenn ihr vollständig in den Ruhestand [als Profispieler] geht.“ (via Twitter)

Andere Spieler und Team-Mitglieder wünschen dem Profi viel Erfolg:

Was ist Project A? Im Oktober 2019 kündigte Entwickler Riot Games, bekannt für League of Legends, gleich sechs neue Spiele an. Mit dabei auch der Shooter Project A. Da stellten die Entwickler schon früh klar: Das wird nicht wie Overwatch, eher wie Counter-Strike. Kein Wunder also, dass sich ehemalige CS:GO-Pros jetzt zu dem neuen Titel hingezogen fühlen.

Jüngste Neuigkeiten zu Project A drehen sich um einen Leak, der eine Figur des Spiels zeigen soll.