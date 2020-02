Im Oktober 2019 kündigte Riot Games, der Entwickler von League of Legends, 6 neue Spiele an, darunter Project A, ein Shooter. Dieser konnte nun von den ersten Spielern getestet werden und überzeugt sofort Counter-Strike-Profis.

Was ist Project A? Project A ist ein neuer Shooter, der eher wie Counter Strike, als wie Overwatch wird. Viele Details gab es dazu bisher nicht, abgesehen von Kern-Features wie:

Nun durften jedoch die Spieler, die Project A bereits getestet haben, offiziell über ihre ersten Erfahrungen berichten, darunter der Counter-Strike-Shoutcaster und ehemalige Profi-Spieler HenryG.

Er ist dabei vom neuen Shooter begeistert, so wie auch Ronald „Rambo“ Kim, ebenfalls ein CS-Spieler, der schon im Oktober verriet, dass er Project A testen konnte.

Was verriet HenryG? In einem Thread auf Twitter teilte der Shoutcaster zuerst einige allgemeine Informationen rund um Project A:

Besonders der letzte Punkt ist interessant. In Helden-Shootern gibt es häufig Fertigkeiten, die den Charakter besonders stark werden lassen und so zu vielen Kills hintereinander führen können. Dies scheint bei Project A nicht der Fall zu sein.

Die Fertigkeiten wirken eher wie Ergänzungen zu bereits vorhandenen Waffen wie Blendgranaten. Laut HenryG soll man an dem Spiel auch Spaß haben können, wenn man sich nicht auf die Fertigkeiten konzentriert. Zudem führen die meisten Waffen mit einem präzisen Headshot direkt zum Tod des Gegenübers.

Die Details könnt ihr euch in diesem Twitter-Thread durchlesen:

Hello! Strap yourself in. I had the chance to spend a day playing #ProjectA at Riot EU. Today, I’m allowed to share some of my initial thoughts and impressions. Please bear with me, I can’t go into too much detail about the specifics of a lot of the gameplay until a later date.